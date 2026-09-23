A magyar válogatott péntek este Ukrajnát fogadja a Nemzetek Ligájában. A Magyarország–Ukrajna mérkőzésre készülő nemzeti csapat hétfő óta Telkiben edz, Marco Rossi keretében pedig több olyan futballista is helyet kapott, aki most először dolgozhat együtt a felnőttválogatottal. Közéjük tartozik a Paks fiatal támadója, Szalai József is, aki pályafutása során először kapott meghívót a szövetségi kapitánytól. A 22 éves játékos számára így különösen emlékezetesen indult az összetartás, Marco Rossi pedig külön is elbeszélgetett vele.

Szalai József akár pályára is léphet a Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája meccsen

Fotó: paksifc.hu

Magyarország–Ukrajna(Nemzetek Ligája)

péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Szalai József szeptember 15-én kapott először meghívót a magyar válogatott keretébe, hétfőn pedig Telkiben megkezdte a közös munkát a nemzeti csapattal. A Paks fiatal támadója első válogatott edzéséről a klub honlapjának beszélt.

Remekül telt az első napom, nagyjából pont úgy, ahogy elképzeltem. Érkezés után volt egy közös ebéd, majd egy megbeszélés, ezt követően pedig jött az első edzés. Utóbbi tényleg különleges érzés volt. Jó volt a társakkal együtt edzeni és megtapasztalni, milyen a válogatottal készülni. Mindig is ez volt a célom és az álmom, ezért nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek

– fejtette ki Szalai József, akinek a társai közül többen is gratuláltak a meghívóhoz.

„Nyilván mindig kicsit nehezebb egy új közösségbe érkezni, de most egyáltalán nem éreztem ennek a súlyát. Nagyon jól fogadott a társaság, többen is gratuláltak a meghívóhoz. Néhány játékost már korábbról is ismertem, ami szintén megkönnyítette a beilleszkedést, úgyhogy az első benyomásaim abszolút pozitívak” – árulta el a válogatott újonca.

Szalai Józsefet azonnal félrehívta Marco Rossi

A fiatal támadó Telkiben találkozott először személyesen Marco Rossival, aki arról is beszélt vele, hogy miben kell még fejlődnie és mit vár tőle. Az elbeszélgetésnek Varga Barnabás sérülése miatt is lehet jelentősége, hiszen Szalai az egyik megoldás lehet a támadó pótlására.

A szövetségi kapitány is rendkívül kedvesen fogadott, megkérdezte, hogy vagyok, később pedig arról is beszélt, hogy miben kell még fejlődnöm, illetve mit vár tőlem és a csapattól. Nagyon pozitívak az első benyomásaim, örülök, hogy itt lehetek és dolgozhatok a válogatottal

– mondta Szalai József.