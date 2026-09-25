A korábban a Ferencvárosnál és az ukrán válogatottnál is dolgozó Szerhij Rebrov sokat segített Andrea Malderának, akit májusban neveztek ki szövetségi kapitánynak. Erről a pénteki Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt beszélt az 55 éves szakember, aki nagy megtiszteltetésnek éli meg, hogy a nemzeti csapatnál kapott munkát.

Andrea Maldera szövetségi kapitány Szerhij Rebrovról beszélt a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt

Fotó: Mikolaj Barbanell / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája) péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Szerhij Rebrov segített az ukrán szövetségi kapitánynak

Andrea Malderát májusban nevezték ki az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, miután Szerhij Rebrov – aki 2018 és 2021 között irányította a Fradit – lemondott a posztról. Az FTC-vel háromszoros magyar bajnok szakember viszont nem tűnt el a nemzeti csapat környékéről, és a háttérből még vállalt egy kis szerepet.

Maldera a magyarok elleni meccset megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Rebrov sokat segített neki a kezdetekben.

Az 55 éves szakember hozzátette, nagy megtiszteltetésnek éli meg, hogy Ukrajna nemzeti válogatottját képviselheti. Bár az eredmény nagyon fontos, nem kizárólag a győzelem az egyetlen célja Magyarország ellen. Szeretne technikailag és taktikailag stabil alapokat lefektetni, amelyre aztán fel lehet húzni egy erős nemzeti együttest.

Az otthoni helyzet keménnyé tette az ukránokat

Hallgattam kollégám, Marco Rossi sajtótájékoztatóját, ő minket tart favoritnak, de amikor esélyességről beszélünk, akkor nem csak taktikai szempontokat kell figyelembe venni. A harmincból húsz játékosunk Ukrajnában futballozik, de az otthoni helyzet keménnyé tette őket

– utalt az ukrajnai háborúra Maldera, aki olyan futballistákra nem számíthat a mérkőzésen, mint Artem Dovbyk, Mihajlo Mudrik, vagy Ruszlan Malinovszkij. Ráadásul Roman Jaremcsuk játéka is kérdéses.