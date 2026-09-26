Kiderült, miért alakult ki tömegjelenet a péntek esti Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a mieink 1-0-s vereséget szenvedtek a Puskás Arénában, a végén pedig Szoboszlai Dominik összekapott Viktor Cihankovval, aminek hatalmas tömegjelenet lett a vége. A helyszínen készült videókból kiderült, mi történt pontosan.

Tömegjelenet a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Nem láttam, mi történt, csak annyit, hogy sok ember rohangál. Lehet, volt valami inzultus, amire Dominik reagált, mi pedig felvettük a kesztyűt, de tényleg nem tudom, mi történt

– nyilatkozta a mérkőzésen kialakult tömegjelenetről Marco Rossi szövetségi kapitány, aki tehát hirtelen maga sem tudta, pontosan mi váltotta ki az indulatokat. A közösségi médiában viszont sorra jelennek meg a Puskás Arénában készült különböző felvételek, amelyek megmagyarázzák a történteket.

Mint ismert, a tömegjelenet előtt Olekszandr Nazarenko hátulról elkaszálta Tóth Rajmundot, amiért megkapta a második sárga lapját.

Szoboszlai Dominik már a szabadrúgáshoz készülődött, amikor Viktor Cihankov odament, és elrúgta onnan a labdát. A magyar válogatott csapatkapitánya ezért lökte meg az ukrán labdarúgót, majd szabadultak el az indulatok.

A lefújás után egyébként Szoboszlai Dominik és Ilja Zabarnij is úgy nyilatkozott, hogy az ilyenek benne vannak a fociban.

Tömegjelenet a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen: