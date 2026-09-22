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Több fontos hiányzóval érkezett meg Budapestre az ukrán válogatott. A Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-meccs előtt három játékos is kikerült Andrea Maldera keretéből.

Pénteken este a Puskás Arénában a Magyarország–Ukrajna mérkőzéssel kezdi meg szereplését a két válogatott a Nemzetek Ligájában. Az ukrán csapat már vasárnap óta hazánkban tartózkodik, Andrea Maldera együttese Felcsúton készül a budapesti összecsapásra. Az ellenfélnél azonban nem telt eseménytelenül az elmúlt időszak, ugyanis több játékos is kikerült a keretből. Artem Dovbik mellett Olekszandr Andrijevszkijre és a 19 éves Artem Sztepanovra sem számíthat az olasz szakember. 

Artem Dovbik sérülés miatt nem lesz ott a Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája meccsen
Artem Dovbik sérülés miatt nem lesz ott a Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája meccsen Fotó: CLAUDIO PASQUAZI / ANADOLU

 

Magyarország–Ukrajna: három játékos is kidőlt az ukránoknál

A legnagyobb érvágást Artem Dovbik sérülése jelentheti. A 29 éves középcsatár jelenleg az olasz élvonalbeli Bolognában futballozik, ahová nyáron az AS Romától érkezett kölcsönbe. Dovbik 2021-ben mutatkozott be az ukrán felnőttválogatottban, ahol már 40 mérkőzésen lépett pályára és 11 gólt szerzett. A rutinos támadó pótlására több lehetősége is maradt Andrea Malderának: Danilo Szikan, Matvij Ponomarenko, Vladiszlav Vanat, Roman Jaremcsuk, valamint az utólag behívott Ihor Krasznopir is bevethető középcsatárként - írta a Ukrán Nemzeti Hírügynökség.

A támadósort ráadásul újabb veszteség érte. Artem Sztepanov először kapott meghívót a felnőttválogatottba, ám a Feyenoord elleni bajnokin megsérült, így Budapesten még nem mutatkozhat be a nemzeti csapatban. A fiatal csatár jó klubformában várta első válogatott összetartását, ezért Maldera számára újabb lehetőséget jelenthetett volna a támadósorban. És nem Sztepanov az egyetlen, akinek elmarad a visszatérése. Olekszandr Andrijevszkij kilenc év után kapott ismét meghívót az ukrán válogatottba, ám vakbélgyulladás miatt nem tudott csatlakozni a kerethez. A középpályás helyére Olekszandr Pihaljonokot hívta be Maldera.

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A magyar válogatott Nemzetek Ligája-menetrendje:

  • Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20:45 (M4 Sport)
  • Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)
  • Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45 (M4 Sport)
  • Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)
  • November 14.: Georgia–Magyarország, 18:00 (M4 Sport)
  • November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20:45 (M4 Sport)

 

 

 

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