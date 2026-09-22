Pénteken este a Puskás Arénában a Magyarország–Ukrajna mérkőzéssel kezdi meg szereplését a két válogatott a Nemzetek Ligájában. Az ukrán csapat már vasárnap óta hazánkban tartózkodik, Andrea Maldera együttese Felcsúton készül a budapesti összecsapásra. Az ellenfélnél azonban nem telt eseménytelenül az elmúlt időszak, ugyanis több játékos is kikerült a keretből. Artem Dovbik mellett Olekszandr Andrijevszkijre és a 19 éves Artem Sztepanovra sem számíthat az olasz szakember.

Artem Dovbik sérülés miatt nem lesz ott a Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája meccsen Fotó: CLAUDIO PASQUAZI / ANADOLU

Magyarország–Ukrajna: három játékos is kidőlt az ukránoknál

A legnagyobb érvágást Artem Dovbik sérülése jelentheti. A 29 éves középcsatár jelenleg az olasz élvonalbeli Bolognában futballozik, ahová nyáron az AS Romától érkezett kölcsönbe. Dovbik 2021-ben mutatkozott be az ukrán felnőttválogatottban, ahol már 40 mérkőzésen lépett pályára és 11 gólt szerzett. A rutinos támadó pótlására több lehetősége is maradt Andrea Malderának: Danilo Szikan, Matvij Ponomarenko, Vladiszlav Vanat, Roman Jaremcsuk, valamint az utólag behívott Ihor Krasznopir is bevethető középcsatárként - írta a Ukrán Nemzeti Hírügynökség.

A támadósort ráadásul újabb veszteség érte. Artem Sztepanov először kapott meghívót a felnőttválogatottba, ám a Feyenoord elleni bajnokin megsérült, így Budapesten még nem mutatkozhat be a nemzeti csapatban. A fiatal csatár jó klubformában várta első válogatott összetartását, ezért Maldera számára újabb lehetőséget jelenthetett volna a támadósorban. És nem Sztepanov az egyetlen, akinek elmarad a visszatérése. Olekszandr Andrijevszkij kilenc év után kapott ismét meghívót az ukrán válogatottba, ám vakbélgyulladás miatt nem tudott csatlakozni a kerethez. A középpályás helyére Olekszandr Pihaljonokot hívta be Maldera.