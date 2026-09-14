Daniel Maldini vasárnap hajnalban közúti balesetet szenvedett Milánóban. A 24 éves támadó egy Porsche Carrerát vezetett, amelyben rajta kívül három barátja – két férfi és egy nő – utazott. A balesetben egy másik, Volkswagen Golf típusú autó is érintett volt, amelyben egy férfi és egy nő tartózkodott.

Daniel Maldini nagy tehetség, de egyelőre nem tudott nagy karriert befutni

Fotó: Luca Rossini / NurPhoto via AFP

Az olasz La Gazzetta dello Sport azt írja, hogy Maldini a Piazza Caneva felől érkezve nem adta meg az elsőbbséget a Via Caracciolón, a Mac Mahon irányába haladó Golfnak, amelyben egy férfi és egy nő utazott. Az ütközés következtében a Golf nekicsapódott egy parkoló Mercedes GLB SUV-nak, amelynek vezetőoldala megsérült. A helyszínre három mentőautó és egy mentőorvosi egység érkezett.

A balesetben részt vevő hat ember közül senki sem sérült meg súlyosan. Maldinit a milánói Fatebenefratelli Kórházban megvizsgálták, majd hazaengedték.

Daniel Maldini kábítószert fogyasztott?

A történet azonban korántsem ért itt véget. Az alkoholszonda első mérése 0,91 mg/l, a második pedig 0,89 mg/l értéket mutatott. Daniel Maldini jogosítványát így bevonták, és eljárás indult ellene ittas vezetés miatt. Ami azonban még ennél is súlyosabb fejlemény, hogy a kábítószer-fogyasztás kimutatására végzett előzetes teszt szintén pozitív eredményt hozott Maldininél.

A végleges eredményre a kórházban elvégzett toxikológiai vizsgálatok után derül fény.

Maldini ügyvédje, Danilo Buongiorno, vasárnap délelőtt még arról tájékoztatott, hogy a futballista jól van. A Cagliari egyelőre nem hozott fegyelmi intézkedést a játékossal szemben, aki a tervek szerint visszatér a csapathoz, és megkezdi a felkészülést az Udinese elleni szombati bajnokira.

Az ág is húzza a Cagliarit?

A Cagliari szezon előtti felkészülési időszakát több botrány is beárnyékolta. Július végén Sebastiano Esposito egy szerződéses vita miatt elhagyta az edzőtábort, majd kölcsönben a Sassuolóhoz került. Augusztusban a húszéves Yael Trepy kis híján megfulladt egy szardíniai villa medencéjében, miután barátaival és csapattársaival két napon át ünnepelte, hogy csapata legyőzte az SS Arezzót az Olasz Kupa első fordulójában.