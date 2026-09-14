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Daniel Maldini hétvégéje góllal kezdődött, majd közúti balesettel és súlyos következményekkel zárult. A Cagliari 24 éves támadója szombaton az Atalanta elleni, 2–1-es idegenbeli győzelem egyik főszereplője volt: büntetőből megszerezte csapata második gólját, így sorozatban a második bajnoki mérkőzésén is eredményes volt. A találkozó után azonban az ünneplés rossz irányt vett, ami akár Maldini karrierjének végét is jelentheti.

Daniel Maldini vasárnap hajnalban közúti balesetet szenvedett Milánóban. A 24 éves támadó egy Porsche Carrerát vezetett, amelyben rajta kívül három barátja – két férfi és egy nő – utazott. A balesetben egy másik, Volkswagen Golf típusú autó is érintett volt, amelyben egy férfi és egy nő tartózkodott.

Daniel Maldini (Italy) participates in the UEFA Nations League, Quarter-finals, 1st leg football match between Italy and Germany in Milan, Italy, on March 20, 2025, at Giuseppe Meazza stadium. (Photo by Luca Rossini/NurPhoto) (Photo by Luca Rossini / NurPhoto via AFP)
Daniel Maldini nagy tehetség, de egyelőre nem tudott nagy karriert befutni
Fotó: Luca Rossini / NurPhoto via AFP

Az olasz La Gazzetta dello Sport azt írja, hogy Maldini a Piazza Caneva felől érkezve nem adta meg az elsőbbséget a Via Caracciolón, a Mac Mahon irányába haladó Golfnak, amelyben egy férfi és egy nő utazott. Az ütközés következtében a Golf nekicsapódott egy parkoló Mercedes GLB SUV-nak, amelynek vezetőoldala megsérült. A helyszínre három mentőautó és egy mentőorvosi egység érkezett.

A balesetben részt vevő hat ember közül senki sem sérült meg súlyosan. Maldinit a milánói Fatebenefratelli Kórházban megvizsgálták, majd hazaengedték.

Daniel Maldini kábítószert fogyasztott?

A történet azonban korántsem ért itt véget. Az alkoholszonda első mérése 0,91 mg/l, a második pedig 0,89 mg/l értéket mutatott. Daniel Maldini jogosítványát így bevonták, és eljárás indult ellene ittas vezetés miatt. Ami azonban még ennél is súlyosabb fejlemény, hogy a kábítószer-fogyasztás kimutatására végzett előzetes teszt szintén pozitív eredményt hozott Maldininél.

  • A végleges eredményre a kórházban elvégzett toxikológiai vizsgálatok után derül fény.

Maldini ügyvédje, Danilo Buongiorno, vasárnap délelőtt még arról tájékoztatott, hogy a futballista jól van. A Cagliari egyelőre nem hozott fegyelmi intézkedést a játékossal szemben, aki a tervek szerint visszatér a csapathoz, és megkezdi a felkészülést az Udinese elleni szombati bajnokira.

Az ág is húzza a Cagliarit?

A Cagliari szezon előtti felkészülési időszakát több botrány is beárnyékolta. Július végén Sebastiano Esposito egy szerződéses vita miatt elhagyta az edzőtábort, majd kölcsönben a Sassuolóhoz került. Augusztusban a húszéves Yael Trepy kis híján megfulladt egy szardíniai villa medencéjében, miután barátaival és csapattársaival két napon át ünnepelte, hogy csapata legyőzte az SS Arezzót az Olasz Kupa első fordulójában.

Trepy Yael Fritz Junior (#19) of Cagliari Calcio plays during the Italy Cup Frecciarossa match between Cagliari Calcio and S.S. Arezzo 1923 in Italy, on August 14, 2026. (Photo by Alessandro Tocco/NurPhoto) (Photo by Alessandro Tocco / NurPhoto via AFP)
A francia Yael Trepy nemrég tért vissza a Cagliari együttesébe
Fotó: Alessandro Tocco / NurPhoto via AFP

Maldini számára különösen fájó lehet a mostani eset, hiszen a Cagliarihoz való igazolásával új lendületet szeretett volna adni karrierjének. A legendás Paolo Maldini fia nem tudott nagy karriert befutni az AC Milannál, így az utóbbi években megjárta a Monza, az Atalanta és a Lazio együttesét is.

A hatszoros olasz válogatott támadó nyáron került kölcsönbe a Cagliarihoz, Fabio Pisacane vezetőedző pedig többször is méltatta Maldini képességeit.

Az Atalanta elleni gólja után úgy tűnt, Daniel Maldini valóban kezd magára találni. A pályán nyújtott teljesítményét azonban most egy olyan ügy árnyékolja be, amelynek végleges következményeit a toxikológiai vizsgálatok eredménye határozhatja meg.

 

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