Az Everton 26 éves szélsőjéért 65 millió fontot fizet a Manchester City. Iliman Ndiaye kedden délelőtt esik át az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd aláírja szerződését a manchesteri klubhoz.

A Manchester City új szélsője a nyári világbajnokságon is betalált

Fotó: Leonardo Ramirez / Middle East Images via AFP

Ndiayéért azután tett ajánlatot a Manchester City, hogy a Liverpool végül visszautasította a világoskékek 80 millió fontos ajánlatát a holland válogatott Cody Gakpóért, aki így végül marad a Mersey-parti klubnál.

​A Manchester City bankot robbant az Everton szélsőjéért

Érdekesség, hogy a Tottenham és az Everton a hétvégén már mindenben megegyezett Ndiaye átigazolásáról, ráadásul az üzlet keretein belül a brazil válogatott Richarlison visszatért volna a Spurstől az Evertonhoz. A Manchester City érdeklődése után azonban a játékos már nem akart a Tottenhamhez igazolni.

A The Athletic azt írja, hogy az Everton egy olyan üzletet szeretett volna a Cityvel, amelynek részeként Jack Grealish visszatérhetett volna, miután az előző szezont kölcsönben az Evertonnál töltötte.

Ndiaye az előző szezonban az Everton több új szerződésajánlatát is visszautasította, azonban a nyári felkészülési időszakban rendkívül profi módon viselkedett. A klubnál ezért sem gördítettek akadályt a távozása elé, pedig a szerződése 2029-ig érvényes.

A szenegáli támadó korábban alapember volt a Sheffield United csapatában, majd 2023 nyarán 17 millió euróért a francia Olympique Marseille csapatához igazolt. Egy évvel később a marseille-i klub 18 millió euróért adta el az Evertonnak, amelynek színeiben az elmúlt két szezonban 73 mérkőzésen 17 gólt szerzett és négy gólpasszt adott.