Ahogy korábban az Origo Sport is megírta, napokkal ezelőtt kiszivárgott, hogy a Manchester Cityt a 115 vádpontból 114-ben elmarasztalhatta a független bizottság. A Premier League most hivatalosan is megerősítette, hogy valamennyi súlyos pénzügyi szabálysértésre vonatkozó vádpontot bizonyítottnak ítélték, az együttműködési kötelezettség megszegésével kapcsolatos négy vádcsoportból pedig hármat találtak megalapozottnak. Az egyetlen elutasított pont szintén a liga vizsgálatával való együttműködésre vonatkozott, ám a pontos tartalmát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A részletes indoklás szerint a City a többi pontban több alkalommal sem tett eleget a dokumentumok és információk átadására, valamint a jóhiszemű együttműködésre vonatkozó kötelezettségének.

A Premier League szerint a Manchester City szinte minden vádpontban bűnös

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto/AFP

Több mint 900 millió font a középpontban

A bizottság szerint a City 2009 és 2018 között több szponzorával is olyan szerződéseket kötött, amelyek nem tükrözték a felek valódi megállapodását. A megállapítás szerint egy rejtett finanszírozási rendszer segítségével több mint 900 millió fonttal növelték mesterségesen a bevételeket, illetve csökkentették a kimutatott költségeket. A tulajdonos Abu Dhabi United Group állta a szponzori összegek egy részét, miközben a klub könyvelése azt a látszatot keltette, hogy a pénz a kereskedelmi partnerektől érkezett. A bizottság szerint ezzel a City jelentősen túllépte volna a Premier League és az UEFA megengedett költési határait, ha a valódi számok szerepelnek a beszámolókban.

Az ítélet ennél is keményebben fogalmaz az évekig tartó vizsgálatról. A bizottság arra jutott, hogy a klub összehangolt erőfeszítéseket tett a Premier League vizsgálatának akadályozására és meghiúsítására. Richard Masters ligaelnök szerint a döntés azt mutatja, hogy a Manchester City közel egy évtizeden keresztül rendszerszerűen sértette meg a szabályokat, és az ügyet a Premier League történetének legjelentősebb fegyelmi eljárásának nevezte.

A Manchester City ártatlannak vallja magát

A klub néhány órával később saját közleményben reagált, és közölte, hogy csalódott és meglepett a döntés miatt. A City továbbra is ártatlannak tartja magát, állítása szerint pedig megcáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá az álláspontját. A klub úgy véli, a határozat jogi, elvi és ténybeli hibákat tartalmaz, ezért minden rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőséget igénybe vesz. A közleményben azt is megkérdőjelezték, hogy a Premier League vezetése valóban pártatlanul járt-e el az elmúlt nyolc év során.