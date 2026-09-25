Az ügy középpontjában többek között az áll, hogy a Manchester City megszegte a kiadási szabályokat azzal, hogy kilenc éven keresztül (2009-2018) nem szolgáltatott pontos információkat, valamint az UEFA pénzügyi fair play szabályait is felrúgta. A vádak között a Premier League profitabilitási és fenntarthatósági előírásainak megsértése is szerepel.

A Manchester City a pénzügyi fölénye miatt leuralta a teljes Premier League-et

Fotó: Andrew Yates / AFP

A Manchester City valamennyi állítást következetesen tagadott.

A történet előzményei 2018-ig nyúlnak vissza, amikor a német Der Spiegel pénzügyi dokumentumokat szivárogtatott a klubról. Az UEFA 2020-ban két évre kizárta volna a Manchester Cityt az európai kupasorozatokból, és 30 millió eurós bírságot is kiszabott. A Sportdöntőbíróság (CAS) később eltörölte a kizárást, részben azért, mert egyes állítólagos szabályszegések nem voltak bizonyíthatók, illetve elévültek. A klubot ugyanakkor az UEFA-val való együttműködés elmulasztása miatt 8,8 millió fontos bírsággal sújtották.

Elvehetik a Manchester City bajnoki címeit?

A mostani Premier League-eljárás ennél jóval komolyabb következményekkel járhat. A liga szabályai alapján a lehetséges büntetések a megrovástól és pénzbírságtól a pontlevonáson át akár a Premier League-ből való kizárásig terjednek. A The Athletic azt írja, elméletileg az sem kizárt, hogy visszamenőleges pontlevonást alkalmazzanak, ami korábbi bajnoki címek sorsát is érinthetné.

A szabályok ugyanakkor lehetővé teszik többféle szankció kombinálását is, és minden büntetésnek arányosnak kell lennie a megállapított szabálysértésekkel.

Az ügy különösen azért jelentős, mert a vizsgált időszakban a Manchester City az angol futball egyik meghatározó klubjává vált. Mansour bin Zayed Al Nahyan Sejk 2008-as érkezése óta a csapat nyolc bajnoki címet, négy FA-kupát, hét Ligakupát és egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert. A vádakkal érintett időszakban három bajnoki címet és számos hazai trófeát szerzett.

A mostani döntés tehát még nem jelenti a történet végét. A Manchester City álláspontja szerint az eljárás továbbra is folyamatban van, és a klub ragaszkodik ahhoz, hogy tisztességes, független és pártatlan eljárásban részesüljön. A következő kulcskérdés az lesz, hogy milyen büntetést szab ki a bizottság, és annak kihirdetése után milyen jogi úton próbálja megvédeni érdekeit a klub.