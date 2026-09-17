A Manchester United a 10. percben már két góllal vezetett, ám a Brighton fordított és kiharcolta a továbbjutást. A statisztikákkal foglalkozó Opta szerint a Vörös Ördögökkel 50 év után fordult elő újra, hogy kétgólos vezetésről kapjanak ki az Old Traffordon: 1976 szeptemberében a Tottenham Hotspur fordított ilyen hátrányból a legendás stadionban.

A Manchester United-Brighton meccs sokkoló fordulattal ért véget a hazaiak számára

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Manchester United-Brighton: szétszedik az angolok a hazaiakat

A Brighton az utóbbi években a United mumusa lett, a Premier League-klub 2022 óta hat tétmérkőzésen lépett pályára az MU otthonában, ebből ötöt megnyert. Persze mindez nem igazán lehet mentség a hazaiaknak, akik a 69. percben kapták a harmadik gólt, tehát még bő 20 percük lett volna arra, hogy egyenlítsenek. Ez végül nem sikerült, a lefújás után a hazai szurkolók ki is fütyülték a csapatot, a brit sajtó pedig nem kímélte az együttest.

A Sky Sports szerint különösen kínos, hogy a United úgy sem tudta megtartani az előnyét, hogy a Brighton edzője a fél csapatát lecserélte. A Sky szakértője, Jamie Redknapp még keményebben fogalmazott: a United védekezését támadta, és a kapott góloknál mutatott koncentrációhiányt, szervezetlenséget emelte ki.

A The Times sem kertelt,

a lap szerint a csapat újabb összeomlása ismét megmutatta a United „gerinctelenségét”, miközben a szurkolók ismét kifütyülték Michael Carrick játékosait.

A Man Utd-Brighton meccs után kemény kritikákat kaptak a hazai játékosok

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A The Sun is kíméletlenül fogalmazott, a lap a United védelmének, különösen Leny Yorónak, illetve Ayden Heavennek a játékát bírálta, teljesítményüket egyenesen komédiához hasonlította.

Michael Carrick vezetőedző igyekezett megvédeni a játékosait, elmondása szerint csapata a gyenge szezonkezdet ellenére képes fordítani a helyzetén, saját magán pedig nem érzi, hogy hatalmas nyomás alatt állna a kupakudarc után.

A városi rivális City ellen is vereséget szenvedő Manchester United legközelebb a Premier League-ben javíthat, a csapat szeptember 20-án a Fulham otthonában lép pályára.