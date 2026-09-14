Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Manchester City emberhátrányban futballozva 1–0-ra nyerte meg vasárnap a Manchester United elleni városi rangadót az Old Traffordon. A találkozó egyetlen gólját Erling Haaland szerezte a 60. percben, a találat azonban már a mérkőzés közben is óriási vitát váltott ki.
A játékvezető elsőre les miatt érvénytelenítette Haaland gólját, a videobíró azonban megállapította, hogy Patrick Dorgu lába miatt a norvég támadó nem volt lesen, ezért felülbírálta a pályán született döntést. A probléma azonban nem Haaland helyzete volt.
A VAR figyelmen kívül hagyta Enzo Fernández mozgását
Ugyanabban a támadásban Enzo Fernández egyértelműen leshelyzetben tartózkodott, és bár végül nem ért hozzá a labdához, megpróbálta azt megjátszani. Mozgására Lisandro Martíneznek is reagálnia kellett, mielőtt a labda eljutott Haalandhoz, aki a hosszú oldalon a kapuba lőtt.
A Premier League meccsközpontja a találkozó alatt azzal indokolta a gól megadását, hogy Fernández nem ért labdába. A szabályok szerint azonban ehhez nincs feltétlenül szükség labdaérintésre: leshelyzetben lévő játékos akkor is szabálytalanságot követhet el, ha mozgásával egyértelműen befolyásolja az ellenfél játékát.
Néhány órával a mérkőzés után az angol profi játékvezetésért felelős Pro Ref elismerte, hogy hibás döntés született.
A VAR nem ismerte fel megfelelően Fernández helyzetének várható hatását, ezért pályán történő visszanézést kellett volna javasolnia
– közölte a szervezet.
A Pro Ref hozzátette, már felvette a kapcsolatot a Manchester Uniteddel, hogy jelezze az általa „ítélkezési hibának” minősített esetet, és a történteket külön is kivizsgálják.
A mérkőzés összefoglalója:
A Manchester Unitednél már a lefújás után kiakadtak
Michael Carrick már a hivatalos beismerés előtt sem értette, hogyan ítélhette úgy a VAR, hogy Fernández nem avatkozott játékba.
„Ha valaki hat méterre a kaputól a labda felé veti magát, majdnem hozzáér, és emiatt Lisandrónak reagálnia kell, akkor aggasztó, ha ezt a játékvezetők úgy értelmezik, hogy nem avatkozott játékba” – fogalmazott a Manchester United vezetőedzője, aki szerint ennél nehezebb lenne egyértelműbb helyzetet találni, és ironikusan hozzátette, alig várja az esetleges bocsánatkérést.
Lisandro Martínez ennél is keményebben fogalmazott. Az argentin védő szerint elfogadhatatlan, hogy a Premier League-ben több játékvezető és videóbíró közösen ilyen hibát kövessen el.
Minden idényben eljönnek hozzánk, egy órán keresztül magyarázzák a szabályokat, és nagyon magabiztosak. Utána pedig öt-hat ember képes ilyen hibát elkövetni. Ez elfogadhatatlan. Ezzel az igazságtalansággal kell hazamennünk
– mondta Martínez.
Gary Neville már a mérkőzés közvetítése alatt megjósolta, hogy a játékvezetői szervezet kénytelen lesz elismerni a hibát. A Manchester United korábbi védője szerint nem lehetett kérdés, hogy Fernández megpróbálta megjátszani a labdát, ezzel pedig zavarta Martínezt.
A Manchester City korábbi játékosa, Micah Richards ugyancsak értetlenül állt a döntés előtt, és „értelmetlennek” nevezte azt az indoklást, amely szerint Fernández azért nem volt aktív lesen, mert nem ért a labdához.
Maresca másképp látta a történteket
A Manchester City vezetőedzője, Enzo Maresca ugyanakkor a mérkőzés után még úgy vélte, jogosan adták meg Haaland találatát. A City edzője arra hivatkozott, hogy Haaland nem volt lesen, és a negyedik játékvezetőtől is ezt az információt kapta.
A Manchester United–Manchester City derbin ráadásul nem ez volt az egyetlen vitatott bírói döntés. Phil Fodent már a 23. percben kiállították, miután a földön fekve belerúgott Bruno Fernandesbe. Maresca elfogadta Foden piros lapját, szerinte azonban a United csapatkapitányát is ki kellett volna állítani az esetet megelőző szabálytalanság miatt.
A tíz emberrel játszó Manchester City végül Haaland vitatott góljával 1–0-ra megnyerte a 199. manchesteri derbit, és négy forduló után továbbra is százszázalékos a Premier League-ben. A United számára ugyanakkor aligha jelent vigaszt, hogy órákkal később a játékvezetői szervezet is elismerte: a mérkőzést eldöntő jelenetnél hibás döntés született.