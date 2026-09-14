Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Manchester City emberhátrányban futballozva 1–0-ra nyerte meg vasárnap a Manchester United elleni városi rangadót az Old Traffordon. A találkozó egyetlen gólját Erling Haaland szerezte a 60. percben, a találat azonban már a mérkőzés közben is óriási vitát váltott ki.

Erling Haaland gólja döntötte el a manchesteri derbit / Fotó: News Images/NurPhoto/AFP

A játékvezető elsőre les miatt érvénytelenítette Haaland gólját, a videobíró azonban megállapította, hogy Patrick Dorgu lába miatt a norvég támadó nem volt lesen, ezért felülbírálta a pályán született döntést. A probléma azonban nem Haaland helyzete volt.

A VAR figyelmen kívül hagyta Enzo Fernández mozgását

Ugyanabban a támadásban Enzo Fernández egyértelműen leshelyzetben tartózkodott, és bár végül nem ért hozzá a labdához, megpróbálta azt megjátszani. Mozgására Lisandro Martíneznek is reagálnia kellett, mielőtt a labda eljutott Haalandhoz, aki a hosszú oldalon a kapuba lőtt.

A Premier League meccsközpontja a találkozó alatt azzal indokolta a gól megadását, hogy Fernández nem ért labdába. A szabályok szerint azonban ehhez nincs feltétlenül szükség labdaérintésre: leshelyzetben lévő játékos akkor is szabálytalanságot követhet el, ha mozgásával egyértelműen befolyásolja az ellenfél játékát.

Néhány órával a mérkőzés után az angol profi játékvezetésért felelős Pro Ref elismerte, hogy hibás döntés született.

A VAR nem ismerte fel megfelelően Fernández helyzetének várható hatását, ezért pályán történő visszanézést kellett volna javasolnia

– közölte a szervezet.

A Pro Ref hozzátette, már felvette a kapcsolatot a Manchester Uniteddel, hogy jelezze az általa „ítélkezési hibának” minősített esetet, és a történteket külön is kivizsgálják.

A mérkőzés összefoglalója:

A Manchester Unitednél már a lefújás után kiakadtak

Michael Carrick már a hivatalos beismerés előtt sem értette, hogyan ítélhette úgy a VAR, hogy Fernández nem avatkozott játékba.

„Ha valaki hat méterre a kaputól a labda felé veti magát, majdnem hozzáér, és emiatt Lisandrónak reagálnia kell, akkor aggasztó, ha ezt a játékvezetők úgy értelmezik, hogy nem avatkozott játékba” – fogalmazott a Manchester United vezetőedzője, aki szerint ennél nehezebb lenne egyértelműbb helyzetet találni, és ironikusan hozzátette, alig várja az esetleges bocsánatkérést.