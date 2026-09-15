Marco Rossi kedden kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott keretét a szeptember végén és október elején sorra kerülő négy Nemzetek Ligája-mérkőzésre, a névsor pedig rögtön témát adott a szurkolóknak. Több játékos kimaradása hatalmas vitát váltott ki: a drukkerek között akadnak, akik Urblík Józsefet és Loic Negót hiányolják, míg Dibusz Dénes neve is előkerült. A ferencvárosi kapus esetében ugyanakkor Marco Rossi már a kerethirdetés előtt jelezte, hogy kisebb sérülése miatt ezúttal nem számíthat rá.

Marco Rossi kerete nem nyerte el a szurkolók tetszését

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Marco Rossi kerete nem nyerte el a szurkolók tetszését

Rengeteg hozzászólás érkezett a kerethirdetéssel kapcsolatos bejegyzések alá, a szurkolók közül pedig sokan nemtetszésüknek adtak hangot Marco Rossi döntései miatt. A legnagyobb beszédtémát Urblík József kimaradása jelentette, a Vasas szlovák származású, magyar állampolgársággal is rendelkező csapatkapitánya ugyanis ezúttal sem kapott meghívót a magyar válogatottba, pedig jogosult lenne a nemzeti csapatban szerepelni. A középpályás az élvonalban 11 mérkőzésen három gólt szerzett, majd a kiesés után is a XIII. kerületieknél maradt. Az előző idényben vezére volt a feljutást kiharcoló együttesnek, 13 góllal és 8 gólpasszal járult hozzá a Vasas sikeréhez. A hozzászólások alapján sok szurkoló úgy érzi, teljesítményével már kiérdemelte volna a lehetőséget a nemzeti csapatban.

Urblík József mit kell még csináljon ahhoz, hogy végre meghívót kapjon?

- írta az egyik drukker.

Urblík teljesítményével szerintem már rég megérdemelt volna legalább egy lehetőséget a válogatottban

- szólt hozzá egy másik.

Komolyan nem fér be Urblík ebbe a keretbe?

- fűzte hozzá egy harmadik rajongó.

A kommentekből jól látszik, hogy nemcsak Urblík József kimaradása dühítette fel a szurkolókat. Többen Loic Negót is hiányolták a keretből, elsősorban a rutinját és a válogatottban korábban mutatott teljesítményét emelve ki. A hozzászólók között olyan is akadt, aki egyszerűen nem értette, miért nincs ott a tapasztalt játékos Marco Rossi csapatában.

Dibusz Dénes neve szintén többször előkerült a hozzászólások között. A szurkolók közül sokan furcsának találták, hogy a Ferencváros kapusa nincs a névsorban, és többen jelezték, hogy szerintük nagy szüksége lenne rá a válogatottnak. Dibusz esetében ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy kisebb sérülés miatt nem áll Marco Rossi rendelkezésére.