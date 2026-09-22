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Az olasz szakember sok éve él Magyarországon, de nem tanult meg magyarul, amiért sokan támadják. Marco Rossi indokolatlannak érzi ezeket a kritikákat, mert három nyelven is képes megértetni magát.

Nehezen fogadja el az olyan kritikákat a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, ami a futballtól független körülményekre vonatkozik. Marco Rossi évek óta Magyarországon él, de saját bevallása szerint sem tanulta meg a nyelvet, emiatt pedig sokszor támadják. Az olasz szakember egyébként megpróbálta elsajátítani a nyelvet, de úgy fogalmazott, az kemény dió.

Marco Rossi a magyar válogatott szövetségi kapitánya
Marco Rossi szövetségi kapitány indokolatlannak érzi, ha amiatt kritizálják, hogy nem tanult meg magyarul
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP
  • Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)
  • péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Marco Rossi kritikákról beszélt

Marco Rossi elfogadja a szurkolók kritikáit, mert a futball az övék, az olyan kollégák szavaira viszont kevésbé ad, akik erőlködnek, ha fel kell mutatniuk valamit is. 

Én elfogadok bármilyen érdemi kritikát, ami a technikára vagy a taktikára vonatkozik

- fogalmazott az mlsz.hu-nak adott interjúban a szövetségi kapitány, aki viszont nehezen fogadja el a a futballtól független körülményekre vonatkozó kritikákat.

Vannak például, akik azért kritizálnak engem, mert nem beszélek magyarul. Ami egyébként igaz, már sok éve élek itt, de az is igaz, ha nem is beszélek, meg tudom magam értetni három nyelven, és ezzel a három nyelvvel beutazhatom a világot, nem tudnak eladni. Míg aki csak magyarul beszél, ezt nem mondhatja el magáról. Szóval ez egy olyan kritika, amelyet abszolút indokolatlannak érzek

- nyilatkozta Marco Rossi, aki egyébként saját bevallása szerint próbált megtanulni magyarul, de úgy fogalmazott, kemény dió.

 

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