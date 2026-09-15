Ahogyan arról az Origo Sport már beszámolt, Marco Rossi kedden kihirdette 26 fős keretét a Nemzetek Ligája első négy mérkőzésére. A magyar válogatott szeptember 25. és október 5. között mindössze tizenegy nap alatt négyszer lép pályára: Ukrajnát és Georgiát a Puskás Arénában fogadja, Észak-Írország vendégeként Belfastban játszik, majd Nagyszombatban ismét Ukrajna lesz az ellenfél.
A keretben öt olyan játékos szerepel, aki korábban még nem kapott meghívót a felnőttválogatottban: Gundel-Takács Bence, Doktorics Áron, Várkonyi Bence, Jurek Gábor és Szalai József.
Rossi elárulta, miért maradt ki Dibusz és Yaakobishvili
A kapusok között ezúttal nincs ott Dibusz Dénes és Yaakobishvili Áron sem. A szövetségi kapitány mindkettejükkel egyeztetett a kerethirdetés előtt.
„Dénesnek fizikailag pihenésre van szüksége” – indokolta az mlsz.hu-nak Rossi a Ferencváros rutinos kapusának kihagyását, aki apró sérülésekkel is küzdött az elmúlt időszakban. Yaakobishvili esetében más a helyzet: ebben az idényben mindössze egy mérkőzésen védett a Barcelonában, majd kölcsönben az Almeríához igazolt, ezért a szakmai stáb szerint most az a legfontosabb, hogy rendszeres játékperceket szerezzen új klubjában.
Két új védőt is kipróbál Rossi
A védelemben Várkonyi Bence és Doktorics Áron személyében két újonc kapott meghívót. Várkonyit a válogatott szakmai stábja már a Zalaegerszegben eltöltött időszaka óta figyeli, a Qarabagban pedig rendszeresen végigjátssza a mérkőzéseket. Doktorics szintén jól kezdte az idényt a Vasasban.
„Gyors játékos, jó személyiség” – jellemezte Rossi tömören a 20 éves védőt, aki teljesítményével kiérdemelte az első válogatott meghívóját.
Jurek Gábor és Szalai József is megkapta az esélyt
A támadóknál két új név került be a keretbe: az MTK-ban remeklő Jurek Gábor, valamint a Paks játékosa, Szalai József is először készülhet Marco Rossi együttesével. Nem véletlenül, az NB I góllövőlistájának első két helyezettjéről beszélünk: Jurek hét, Szalai hat góllal segítette eddig az MTK-t, illetve a Paksot.
A szövetségi kapitány szerint a két futballista van jelenleg a legjobb formában idehaza, Jurek számait pedig külön is kiemelte: a támadó annyi gólt szerez és gólpasszt ad, hogy még a külföldön játszó magyarok között is kevesen tudnak hasonló mutatókat felmutatni.
Szalai esetében Rossi azt hangsúlyozta, hogy bár vannak még olyan elemek a játékában, amelyekben fejlődnie kell, rendszeresen játszik a Paksban, és már megmutatta, mennyire veszélyes tud lenni az ellenfél tizenhatosán belül. Ezekről a fejlesztendő területekről a válogatott szakmai stáb személyesen is beszél majd vele.
Marco Rossi kivételt tett Tóth Alexszel
A keretben ott van Tóth Alex is, annak ellenére, hogy az AFC Bournemouth magyar középpályása jelenleg kevés lehetőséget kap klubcsapatában. Rossi elárulta, hogy a 20 éves játékos az egyetlen, akinél ezúttal eltekintett attól az alapelvtől, hogy megfelelő mennyiségű játékperccel rendelkező futballistákat hívjon meg.
Ő az egyetlen kivétel, amelyet megtettünk, mindenki más rendelkezik a megfelelő percekkel. Nemcsak erről van szó, a készségekről is. Alexet illetően nincs elég játékideje, de azon kevés játékos egyike, aki rendelkezésre áll és topligában játszik. Ritkán kap helyet a keretben, de most velünk kell lennie, hogy önbizalmat nyerjen, és a segítségünkre legyen. Négy mérkőzést játszunk tizenegy nap alatt, mindenkire szükség van
– mondta Rossi.
Marco Rossi: Nincs egyértelmű favorit
Magyarország Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került a Nemzetek Ligája B-divíziójának 2. csoportjába. A FIFA-világranglistán Ukrajna a 33., Magyarország a 39., Észak-Írország a 70., Georgia pedig a 72. helyen áll, Rossi azonban jóval kisebb különbséget lát a négy együttes között, mint amit a rangsor mutat.
„Nincs is egyértelmű favoritja a csoportunknak” – jelentette ki a szövetségi kapitány, aki szerint a négy csapat játéktudása nagyon közel van egymáshoz, ettől függetlenül a magyar válogatott nem titkolja a célját: vissza akar jutni az A-ligába. A négymérkőzéses, rendkívül sűrű első időszak komoly terhelést jelent majd, de ugyanez vár a három riválisra is.
Rossi azt is elárulta, hogyan akar játszani a válogatott
A szövetségi kapitány már az ellenfelek várható taktikai felállásáról is beszélt. A szakmai stáb arra számít, hogy Georgia és Észak-Írország három belső védővel szerepel majd, míg Ukrajna négyvédős rendszerben futballozik, így a magyar csapatnak mindkét szerkezet ellen fel kell készülnie.
„Jó értelemben véve agresszívnak kell lennünk” – fogalmazta meg Rossi az egyik legfontosabb elvárását.
A kapitány azt szeretné, hogy labdavesztés után a játékosok azonnal próbálják visszaszerezni a labdát, lehetőség szerint már a középpályán. Emellett továbbra is kiemelt feladat a védelem stabilitásának visszaállítása, amelyen Rossi elmondása szerint már március óta folyamatosan dolgozik a szakmai stáb.
A kerettagok hétfő délben találkoznak Telkiben, a Nemzetek Ligája-szereplést pedig szeptember 25-én Ukrajna ellen, a Puskás Arénában kezdik meg.
Marco Rossi kerete
- Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
- Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK)
- Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)
- Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Szalai József (Paksi FC), Varga Barnabás (AEK)
A magyar válogatott őszi Nemzetek Ligája-programja
- Szeptember 25., 20.45: Magyarország–Ukrajna, Puskás Aréna
- Szeptember 28., 20.45: Észak-Írország–Magyarország, Windsor Park
- Október 2., 20.45: Magyarország–Georgia, Puskás Aréna
- Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország, Nagyszombat
- November 14., 18.00: Georgia–Magyarország, Tbiliszi
- November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország, Puskás Aréna