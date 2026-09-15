Ahogyan arról az Origo Sport már beszámolt, Marco Rossi kedden kihirdette 26 fős keretét a Nemzetek Ligája első négy mérkőzésére. A magyar válogatott szeptember 25. és október 5. között mindössze tizenegy nap alatt négyszer lép pályára: Ukrajnát és Georgiát a Puskás Arénában fogadja, Észak-Írország vendégeként Belfastban játszik, majd Nagyszombatban ismét Ukrajna lesz az ellenfél.

Marco Rossi öt újoncnak szavazott bizalmat

Fotó: MLSZ

A keretben öt olyan játékos szerepel, aki korábban még nem kapott meghívót a felnőttválogatottban: Gundel-Takács Bence, Doktorics Áron, Várkonyi Bence, Jurek Gábor és Szalai József.

Rossi elárulta, miért maradt ki Dibusz és Yaakobishvili

A kapusok között ezúttal nincs ott Dibusz Dénes és Yaakobishvili Áron sem. A szövetségi kapitány mindkettejükkel egyeztetett a kerethirdetés előtt.

„Dénesnek fizikailag pihenésre van szüksége” – indokolta az mlsz.hu-nak Rossi a Ferencváros rutinos kapusának kihagyását, aki apró sérülésekkel is küzdött az elmúlt időszakban. Yaakobishvili esetében más a helyzet: ebben az idényben mindössze egy mérkőzésen védett a Barcelonában, majd kölcsönben az Almeríához igazolt, ezért a szakmai stáb szerint most az a legfontosabb, hogy rendszeres játékperceket szerezzen új klubjában.

Két új védőt is kipróbál Rossi

A védelemben Várkonyi Bence és Doktorics Áron személyében két újonc kapott meghívót. Várkonyit a válogatott szakmai stábja már a Zalaegerszegben eltöltött időszaka óta figyeli, a Qarabagban pedig rendszeresen végigjátssza a mérkőzéseket. Doktorics szintén jól kezdte az idényt a Vasasban.

„Gyors játékos, jó személyiség” – jellemezte Rossi tömören a 20 éves védőt, aki teljesítményével kiérdemelte az első válogatott meghívóját.

Jurek Gábor és Szalai József is megkapta az esélyt

A támadóknál két új név került be a keretbe: az MTK-ban remeklő Jurek Gábor, valamint a Paks játékosa, Szalai József is először készülhet Marco Rossi együttesével. Nem véletlenül, az NB I góllövőlistájának első két helyezettjéről beszélünk: Jurek hét, Szalai hat góllal segítette eddig az MTK-t, illetve a Paksot.