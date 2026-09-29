A Csakfoci információi szerint Marco Rossi keddre szabadnapot iktatott be, így a Belfastból hajnalban hazaérkező magyar válogatott tagjai elhagyhatták Telkit és kikapcsolódhatnak.

Marco Rossi szabadnapot adott Szoboszlai Dominikéknak

Fotó: Paul Faith / AFP

A magyar válogatott két mérkőzésen van túl a Nemzetek Ligája-sorozatból: Marco Rossi csapata előbb 1–0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, hétfő este pedig 0–0-s döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként.

Magyarország–Georgia péntek 20.45

Marco Rossi nincs könnyű helyzetben

A pihenő azért is jöhet jól a válogatottnak, mert Marco Rossi keretét több sérülés is megtizedelte az elmúlt napokban. Varga Barnabás, Sallai Roland, Callum Styles és Redzic Damir már korábban kidőlt, Belfastban pedig Bolla Bendegúzt kellett hordágyon levinni. A Rapid Wien játékosának sérülése végül nem bizonyult olyan súlyosnak, mint amilyennek elsőre tűnt, de a sűrű program közepén így is különösen fontos lehet a regeneráció.

A pénteki ellenfél sem kezdte jól a Nemzetek Ligáját: Georgia előbb 1–0-ra kikapott Észak-Írországtól, majd hétfőn 0–0-s döntetlent játszott Ukrajnával. A georgiai szövetség az első vereség után menesztette Willy Sagnolt, így Ramaz Szvanadze már új kapitányként irányította a csapatot az ukránok ellen. Két forduló után Magyarország és Georgia is egy ponttal áll, ezért a pénteki budapesti találkozó mindkét fél számára különösen fontossá vált.

A munka szerdán folytatódhat Telkiben, majd a pénteki összecsapás után újabb idegenbeli találkozó vár Szoboszlaiékra: hétfőn Ukrajna ellen lépnek pályára, a mérkőzést azonban a háborús helyzet miatt Nagyszombatban rendezik.