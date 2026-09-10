Marco Rossi a szövetség honlapjának adott interjúban elmondta, hogy a kapusoknál Pécsi Ármin helyzete kifejezetten biztató: a Liverpooltól kölcsönben távozó 21 éves kapus az osztrák Hartberg együttesében rendszeresen véd, ráadásul Rossi szerint jól is teljesít. Yaakobishvili Áron számára viszont rosszabbul indult az almeríai kaland, mivel egyelőre nem kapott lehetőséget új csapatában a spanyol másodosztályban.
„Az ő érdekében is remélem, hogy mihamarabb változik a helyzet, mert olyan játékossal nem kalkulálhatunk hosszabb távon, aki a kispadon ül” – vélekedett Marco Rossi a 20 éves Yaakobishvili Áron helyzetéről.
Marco Rossi elmondta, lehet-e még válogatott Nagy Ádám
A védelemben Markgráf Ákos és Csinger Márk is szintet lépett. Markgráf az FC Köbenhavnban kezdetben kimaradt, de az utóbbi két bajnokin már kezdő volt, és mindkétszer nyert a csapata. Csinger a holland Groningenben rendszeresen játszik, bár Rossi a teljesítményét egyelőre hullámzónak látja. A kapitány szerint a dán és a holland élvonal egyértelműen magasabb színvonalú az NB I-nél, így mindkét játékos előrelépett.
A középpályások között több érdekes váltás is történt. Csongvai Áron a francia másodosztályú St. Étienne-ben találta meg a helyét, és Rossi szerint kifejezetten jó döntést hozott. Szűcs Tamásnak viszont egyelőre kevés játékperc jut Portugáliában. Tóth Rajmund törökországi igazolását szintén előrelépésnek tartja a kapitány, miközben hangsúlyozza, hogy még nem stabil a teljesítménye. Vitális Milán a görög bajnok AEK Athénhoz került, ahol Varga Barnabás csapattársa lett.
Rossi szerint ez a páros a válogatott számára is előnyös lehet, és külön öröm számára, hogy Milán a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelhet.
A görög élvonal is erős, arról nem szólva, hogy Milán a bajnokcsapatba szerződött – külön öröm, hogy Barnival együtt futballozhat, ez a játékkapcsolatukra is jó hatással lehet, aminek a válogatott is hasznát veheti”
– mondta az olasz magyar szakember.
Rossi külön kiemelte, hogy hat magyar válogatott játékos szerepelhet a BL-ben: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Orbán Willi, Sallai Roland, valamint Varga Barnabás és Vitális Milán. Ezt komoly eredménynek és olyan dolognak tartja, amire a magyar futball büszke lehet.
A fiatalok közül Átrok Zalán is felkeltette Rossi figyelmét: a 20 éves játékos a belga Zulte Waregemben jól kezdett, de a kapitány szerint nála is a tartósan jó teljesítmény lesz a döntő. Szendrei Norbert újpesti átigazolásáról még korai ítéletet mondani, de első szereplései biztatóak.
A támadóknál Gruber Zsombor Belgiumba igazolását szintén előrelépésnek tekinti Rossi, ugyanakkor szerinte gólokkal és gólpasszokkal kell még hatékonyabbá válnia. Bárány Donát sérülés miatt még nem mutatkozhatott be a holland élvonalban. Rossi megemlítette Kovács Bendegúzt is: az AZ Alkmaar felnőttkeretéhez tartozik, de játékperceket még nem kapott, márpedig a kapitány szerint erre nagy szüksége lenne.
A beszélgetés egyik legérdekesebb része Nagy Ádám, Szalai Attila és Dibusz Dénes jövője. Rossi örül Nagy Ádám hazatérésének, és jelezte: ha a Ferencvárosban hosszabb távon is jó teljesítményt nyújt, újra bekerülhet a válogatottba. Szalai Attila előtt szintén nyitva áll az ajtó, de önbizalomra és időre van szüksége, hogy ismét korábbi formáját hozza.
Dibuszt pedig továbbra is figyeli a kapitány, szükség esetén visszatérhet a nemzeti csapatba, szeptemberben azonban nem lesz a keret tagja.
Ő hozza a tőle megszokott jó formát, ha szükségünk lesz rá, csatlakozik hozzánk, ezzel nincs probléma. Legközelebb azonban biztosan nem lesz velünk, mert kisebb sérüléssel bajlódik, és a válogatott szünet lehetőséget kínál neki a regenerálódásra”
– tette hozzá Marco Rossi, aki hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy Dibusz Dénest láthatjuk még a válogatottban.
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