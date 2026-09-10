Marco Rossi a szövetség honlapjának adott interjúban elmondta, hogy a kapusoknál Pécsi Ármin helyzete kifejezetten biztató: a Liverpooltól kölcsönben távozó 21 éves kapus az osztrák Hartberg együttesében rendszeresen véd, ráadásul Rossi szerint jól is teljesít. Yaakobishvili Áron számára viszont rosszabbul indult az almeríai kaland, mivel egyelőre nem kapott lehetőséget új csapatában a spanyol másodosztályban.

Yaakobishvili Áron júniusban mutatkozott be Marco Rossi együttesében

Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP

„Az ő érdekében is remélem, hogy mihamarabb változik a helyzet, mert olyan játékossal nem kalkulálhatunk hosszabb távon, aki a kispadon ül” – vélekedett Marco Rossi a 20 éves Yaakobishvili Áron helyzetéről.

Marco Rossi elmondta, lehet-e még válogatott Nagy Ádám

A védelemben Markgráf Ákos és Csinger Márk is szintet lépett. Markgráf az FC Köbenhavnban kezdetben kimaradt, de az utóbbi két bajnokin már kezdő volt, és mindkétszer nyert a csapata. Csinger a holland Groningenben rendszeresen játszik, bár Rossi a teljesítményét egyelőre hullámzónak látja. A kapitány szerint a dán és a holland élvonal egyértelműen magasabb színvonalú az NB I-nél, így mindkét játékos előrelépett.

A középpályások között több érdekes váltás is történt. Csongvai Áron a francia másodosztályú St. Étienne-ben találta meg a helyét, és Rossi szerint kifejezetten jó döntést hozott. Szűcs Tamásnak viszont egyelőre kevés játékperc jut Portugáliában. Tóth Rajmund törökországi igazolását szintén előrelépésnek tartja a kapitány, miközben hangsúlyozza, hogy még nem stabil a teljesítménye. Vitális Milán a görög bajnok AEK Athénhoz került, ahol Varga Barnabás csapattársa lett.

Vitális Milán remek játékkal mutatkozott be a Bajnokok Ligájában

Fotó: Daniel Yovkov / Hans Lucas via AFP

Rossi szerint ez a páros a válogatott számára is előnyös lehet, és külön öröm számára, hogy Milán a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelhet.

A görög élvonal is erős, arról nem szólva, hogy Milán a bajnokcsapatba szerződött – külön öröm, hogy Barnival együtt futballozhat, ez a játékkapcsolatukra is jó hatással lehet, aminek a válogatott is hasznát veheti”

– mondta az olasz magyar szakember.

Rossi külön kiemelte, hogy hat magyar válogatott játékos szerepelhet a BL-ben: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Orbán Willi, Sallai Roland, valamint Varga Barnabás és Vitális Milán. Ezt komoly eredménynek és olyan dolognak tartja, amire a magyar futball büszke lehet.