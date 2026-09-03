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Gyászol a Fradi család, elhunyt a klub örökös bajnoka

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Elhunyt a Ferencvárosi Torna Club örökös bajnoka. Martos Győző egy magyar bajnoki címet és négy Magyar Kupát nyert a klub játékosaként, 2018 és 2026 között az FTC Baráti Kör elnökségének tagja volt. A korábbi labdarúgót a Fradi és az MLSZ saját halottjának tekinti.

Életének 77. évében elhunyt Martos Győző, a Ferencvárosi Torna Club örökös bajnoka – közölte hivatalos oldalán a klub. A legendás labdarúgót a Fradi és az Magyar Labdarúgó-szövetség saját halottjának tekinti.

Martos Győző labdarúgó
Elhunyt Martos Győző labdarúgó
Fotó: fradi.hu

Elhunyt Martos Győző

Martos Győző egy magyar bajnoki címet – a 1975/76-os szezonban megkapta a csapat legjobbjának járó Toldi-vándordíjat – és négy Magyar Kupát nyert a Ferencváros játékosaként, valamint tagja volt az 1975-ben a Dinamo Kijev ellen KEK-döntőt játszó csapatnak. A Fradiban eltöltött nyolc szezonja alatt minden sorozatot figyelembe véve 346 mérkőzést játszott és 22-szer volt eredményes, a bajnokságban 202 találkozón 8 gólig jutott.

Korábbi védőnk pályafutásának elismeréseként 1981 óta klubunk örökös bajnoka. Az FTC Baráti Kör elnökségének 2018 és 2026 között tagja, és egyik alelnöke volt

olvasható a fradi.hu-n.

Martos Győző a magyar válogatottba 28 évesen került be, összesen 34 mérkőzésen lépett pályára és két világbajnokságon – az 1978-as argentínai és az 1982-es spanyolországin – is képviselhette Magyarországot.

Mérhetetlenül szomorú vagyok. Egy újabb legendás társunktól kellett fájó szívvel búcsút vennünk

– mondta korábbi csapattársa, Szokolai László.

Martos Győzőt a Ferencvárosi Torna Club és az MLSZ saját halottjának tekinti.

 

 

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