Nem sokáig tartott Matús Bero szereplése a szlovák válogatott szeptemberi összetartásán. A Ferencváros középpályása sérülten érkezett meg a nemzeti csapat poprádi edzőtáborába, az orvosi vizsgálatok pedig fáradásos törést mutattak ki a lábfejében. A 31 éves játékos ezért már el is hagyta a válogatottat, ráadásul könnyen lehet, hogy hosszabb kihagyás vár rá.

Komoly sérülést szenvedett a Ferencváros játékosa, Matús Bero Fotó: fradi.hu

Komoly sérülést szenvedett Matús Bero

A szlovák válogatott sajtófőnöke, Monika Jurigová tájékoztatása szerint Bero már sérüléssel csatlakozott a kerethez, ezért hétfőn részletes orvosi vizsgálaton vett részt. Ennek eredménye mutatta ki a fáradásos törést a lábfejében, így a középpályás számára idő előtt véget ért az összetartás.

A sérülés súlyosságáról és a pontos felépülési időről egyelőre nem közöltek részletes prognózist. Az Üllői129.hu ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen sérülés rendszerint hosszabb rehabilitációval járhat, így akár két-négy hónapos kihagyás is várhat a futballistára.

Kellemetlen hír a zöld-fehérek Bero kidőlése

Bero elvesztése azért is kellemetlen hír a Ferencváros számára, mert a szlovák középpályás csak szeptember elején érkezett a magyar bajnokhoz a VfL Bochumtól. A Fradi szeptember 1-jén jelentette be a szerződtetését, a klub akkori tájékoztatása szerint már 50 alkalommal szerepelt hazája válogatottjában. A 31 éves futballista ráadásul rögtön emlékezetessé tette első heteit Magyarországon. A Magyar Kupában a DEAC ellen 7–0-ra megnyert találkozón mesterhármast szerzett, 68 perc alatt háromszor talált be. Az NB I-ben eddig egy alkalommal lépett pályára, öt percet töltött a pályán.