Meghalt Sandro Mazzola, az olasz labdarúgás és az Internazionale történetének egyik legnagyobb alakja. A korábbi válogatott támadó 83 éves volt. Halálhírét az Inter jelentette be, amelynek színeiben teljes játékospályafutását töltötte - írja a Gazzetta.

Sandro Mazzola -Fotó: STAFF / AFP

Sandro Mazzola nem sokkal éjfél után hunyt el. Az Internazionale közösségi oldalán búcsúzott legendás játékosától:

Viszlát, Sandro, örök legenda

– írta a milánói klub.

Mazzola 1942-ben született Torinóban. Édesapja Valentino Mazzola, a legendás Grande Torino csapatkapitánya volt, aki 1949-ben, a supergai légikatasztrófában vesztette életét. Sandro ekkor mindössze hatéves volt.

Az Inter történetének egyik legnagyobb játékosa lett

Mazzola 15 évesen került az Inter utánpótlásába, majd 1961-ben, 18 évesen mutatkozott be a Serie A-ban. Az 1962–63-as idénytől már rendszeresen szerepelt Helenio Herrera együttesében, és meghatározó alakja lett a legendás Grande Internek.

Teljes felnőtt játékospályafutását az Internazionalénál töltötte, 1961 és 1977 között. A milánói együttessel négy olasz bajnoki címet, két BEK-et és két Interkontinentális Kupát nyert.

Sandro Mazzola a Mönchengladbach elleni mérkőzésen egy doboz kolával a kezében beszél a bírókkal - Fotó: SVEN SIMON / Sven Simon

Pályafutásának egyik legemlékezetesebb mérkőzését az 1964-es BEK-döntőben játszotta. Az Inter Bécsben 3–1-re legyőzte a Real Madridot, Mazzola pedig két gólt szerzett. Egy évvel később a milánóiak ismét megnyerték a legrangosabb európai kupasorozatot.

Mazzola az 1963–64-es BEK-sorozat gólkirálya is lett, és két BEK-döntőben is eredményes volt.

1971-ben Johan Cruyff mögött a második helyen végzett az Aranylabda-szavazáson.

Mazzola az olasz válogatottal Európa-bajnok lett

Az olasz válogatottban 1963-ban mutatkozott be, és összesen 70 mérkőzésen 22 gólt szerzett. Tagja volt az 1968-ban hazai pályán Európa-bajnoki címet szerző olasz csapatnak.

Két évvel később az 1970-es világbajnokságon ezüstérmet nyert az Azzurrival. Az olasz válogatott egészen a döntőig menetelt, ahol Brazília 4–1-re győzött.

Mazzola és Pelé - Fotó: Bridgeman Images via AFP

A korszak olasz futballjának egyik meghatározó története Mazzola és az AC Milan legendája, Gianni Rivera rivalizálása volt.

A két klasszis klubszinten ellenfélként, a válogatottban pedig csapattársként szerepelt.

Mazzola 1977-ben fejezte be játékospályafutását. Ezt követően vezetőként is dolgozott az Internél, ahol összesen 11 évet töltött különböző tisztségekben, és szerepet vállalt többek között Ronaldo és Álvaro Recoba szerződtetésében. Később a Genoánál és a Torinónál is dolgozott, valamint hosszú időn keresztül televíziós szakkommentátorként szerepelt.

Sandro Mazzola személyében az olasz és az európai futball egyik meghatározó alakja hunyt el.