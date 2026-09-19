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Gyászol az olasz labdarúgás, 83 éves korában meghalt az Inter történetének egyik legnagyobb legendája. Sandro Mazzola teljes játékospályafutását a milánói klubnál töltötte, amellyel négyszeres olasz bajnok és kétszeres BEK-győztes lett. Az olasz válogatottal 1968-ban Európa-bajnoki címet szerzett.

Meghalt Sandro Mazzola, az olasz labdarúgás és az Internazionale történetének egyik legnagyobb alakja. A korábbi válogatott támadó 83 éves volt. Halálhírét az Inter jelentette be, amelynek színeiben teljes játékospályafutását töltötte - írja a Gazzetta.

TO GO WITH AFP WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARABIC (FILES) - Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian forward/midfielder Sandro Mazzola who played for the Italian national soccer team during the 1970 World Soccer Cup. AFP PHOTO/FILES (Photo by AFP)
Sandro Mazzola -Fotó: STAFF / AFP

Sandro Mazzola nem sokkal éjfél után hunyt el. Az Internazionale közösségi oldalán búcsúzott legendás játékosától: 

Viszlát, Sandro, örök legenda

 – írta a milánói klub.

Mazzola 1942-ben született Torinóban. Édesapja Valentino Mazzola, a legendás Grande Torino csapatkapitánya volt, aki 1949-ben, a supergai légikatasztrófában vesztette életét. Sandro ekkor mindössze hatéves volt.

Az Inter történetének egyik legnagyobb játékosa lett

Mazzola 15 évesen került az Inter utánpótlásába, majd 1961-ben, 18 évesen mutatkozott be a Serie A-ban. Az 1962–63-as idénytől már rendszeresen szerepelt Helenio Herrera együttesében, és meghatározó alakja lett a legendás Grande Internek.

Teljes felnőtt játékospályafutását az Internazionalénál töltötte, 1961 és 1977 között. A milánói együttessel négy olasz bajnoki címet, két BEK-et és két Interkontinentális Kupát nyert.

ARCHIVE PHOTO: Guenter NETZER will be 80 years old on September 14, 2024, FOOTBALL European Cup Borussia Monchengladbach-Inter Milan 7:0 Alessandro MAZZOLA with a can of Coke in his hand discusses with the referee. with the number 10: Guenter NETZER (only the back can be seen). It's about the "can thrown at Boninsegna". ? (Photo by Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Sandro Mazzola a Mönchengladbach elleni mérkőzésen egy doboz kolával a kezében beszél a bírókkal - Fotó: SVEN SIMON / Sven Simon

Pályafutásának egyik legemlékezetesebb mérkőzését az 1964-es BEK-döntőben játszotta. Az Inter Bécsben 3–1-re legyőzte a Real Madridot, Mazzola pedig két gólt szerzett. Egy évvel később a milánóiak ismét megnyerték a legrangosabb európai kupasorozatot.

Mazzola az 1963–64-es BEK-sorozat gólkirálya is lett, és két BEK-döntőben is eredményes volt. 

1971-ben Johan Cruyff mögött a második helyen végzett az Aranylabda-szavazáson.

Mazzola az olasz válogatottal Európa-bajnok lett

Az olasz válogatottban 1963-ban mutatkozott be, és összesen 70 mérkőzésen 22 gólt szerzett. Tagja volt az 1968-ban hazai pályán Európa-bajnoki címet szerző olasz csapatnak.

Két évvel később az 1970-es világbajnokságon ezüstérmet nyert az Azzurrival. Az olasz válogatott egészen a döntőig menetelt, ahol Brazília 4–1-re győzött.

Milan Stade San Siro 12/05/1963 Les footballeurs Pele (Bresil) et Sandro Mazzola (Italie). Photographie ©Farabola/Leemage (Photo by leemage / Bridgeman Images via AFP)
Mazzola és Pelé - Fotó: Bridgeman Images via AFP

A korszak olasz futballjának egyik meghatározó története Mazzola és az AC Milan legendája, Gianni Rivera rivalizálása volt.

 A két klasszis klubszinten ellenfélként, a válogatottban pedig csapattársként szerepelt.

Mazzola 1977-ben fejezte be játékospályafutását. Ezt követően vezetőként is dolgozott az Internél, ahol összesen 11 évet töltött különböző tisztségekben, és szerepet vállalt többek között Ronaldo és Álvaro Recoba szerződtetésében. Később a Genoánál és a Torinónál is dolgozott, valamint hosszú időn keresztül televíziós szakkommentátorként szerepelt.

Sandro Mazzola személyében az olasz és az európai futball egyik meghatározó alakja hunyt el.

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