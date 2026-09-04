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Elképesztő tiszteletadást kap minden idők egyik legjobb futballistája, miután befejezte szereplését a nemzeti csapatban. Argentínában minden futballmérkőzést egyperces tapssal szakítanak meg Lionel Messi válogatottól való visszavonulásának tiszteletére.

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi a hét elején jelentette be, hogy 21 évvel a magyar válogatott elleni debütálását követően visszavonul az argentin válogatottól.

Lionel Messi visszavonult az argentin válogatottól
Lionel Messi visszavonult az argentin válogatottól 
Fotó: William Volcov / Brazil Photo Press via AFP

A 39 éves argentin klasszis azzal indokolta döntését, hogy már nincs mit adnia a válogatottnak, ráadásul nagyszerű fiatal játékosok érkeznek, akik megérdemlik, hogy ott legyenek.

Messi miatt megáll az élet az argentin futballpályákon 

Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) csütörtökön bejelentette, hogy az országban minden osztályban félbeszakítják a mérkőzéseket, amikor az óra eléri a 10. percet. Ekkor egy teljes percen át tartó vastapssal tisztelegnek Messi előtt, aki a válogatottban és klubcsapataiban is többnyire a 10-es mezszámot viselte.

A tiszteletadás az argentin férfi- és női labdarúgás valamennyi mérkőzésére vonatkozik, továbbá a futsal- és strandfutball-mérkőzésekre is kiterjed.

A tiszteletadás egyébként már szerdán elkezdődött a Vélez Sarsfield–Boca Juniors Argentin Kupa-mérkőzésen.

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Galéria: Fotókon, hogyan változott meg Lionel Messi az első válogatott meccse óta
Fotó: AFP
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A kezdetek: a még hosszú hajú argentin tehetség mosolyog egy sajtóeseményen, évekkel a világbajnoki csúcsra érés előtt

Lionel Messi hat világbajnokságon vett részt az argentin válogatottal. A brazil Cafu mellett ő lett a második futballista, aki három vb-döntőn is pályára lépett. Messi 2022-ben világbajnoki győzelemre vezette az argentin válogatottat, a 2014-es brazíliai vb-n ezüstérmes volt, akárcsak idén nyáron, amikor csapata hosszabbítást követően elveszítette a spanyolok elleni vb-döntőt.

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit sokan minden idők legjobb játékosának tartják. Az argentin klasszis 207 mérkőzést játszott a nemzeti csapatban, ezeken 125-ször volt eredményes, amivel ő a válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője.

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