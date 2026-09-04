A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi a hét elején jelentette be, hogy 21 évvel a magyar válogatott elleni debütálását követően visszavonul az argentin válogatottól.

Lionel Messi visszavonult az argentin válogatottól

Fotó: William Volcov / Brazil Photo Press via AFP

A 39 éves argentin klasszis azzal indokolta döntését, hogy már nincs mit adnia a válogatottnak, ráadásul nagyszerű fiatal játékosok érkeznek, akik megérdemlik, hogy ott legyenek.

Messi miatt megáll az élet az argentin futballpályákon

Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) csütörtökön bejelentette, hogy az országban minden osztályban félbeszakítják a mérkőzéseket, amikor az óra eléri a 10. percet. Ekkor egy teljes percen át tartó vastapssal tisztelegnek Messi előtt, aki a válogatottban és klubcsapataiban is többnyire a 10-es mezszámot viselte.

A tiszteletadás az argentin férfi- és női labdarúgás valamennyi mérkőzésére vonatkozik, továbbá a futsal- és strandfutball-mérkőzésekre is kiterjed.

A tiszteletadás egyébként már szerdán elkezdődött a Vélez Sarsfield–Boca Juniors Argentin Kupa-mérkőzésen.