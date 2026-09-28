A találkozó 33. percében Lionel Messi a pálya jobb oldaláról végezhetett el egy szabadrúgást. Ilyen esetekben a pontrúgók általában középre tekerik a labdát a jól fejelő védők fejére.

Lionel Messi pályafutása 76. szabadrúgásgólját lőtte

Fotó: Andy Lyons / Getty Images via AFP

A 39 éves argentin klasszis azonban teljesen másként cselekedett. Mértani precizitással áttekerte a labdát a hosszú felső sarokba, és olyan gyönyörű gólt lőtt, hogy még a hazai csapat szurkolói is felállva tapsoltak.

Messi minden idők legjobb szabadrúgáslövője?

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi pályafutása 76. szabadrúgásgólját lőtte, így már csak két találatra van attól, hogy behozza a brazil Marcelinho Cariocát, aki karrierje során 78 alkalommal volt eredményes szabadrúgásból.

WOW! Messi from a near-impossible angle. 😱 pic.twitter.com/h525T5Ey3i — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2026

Messi egyébként 117 mérkőzésen 102 gólnál jár az Inter Miami együttesében, emellett pedig 58 gólpasszt is kiosztott. Elképesztő számokat produkál az argentin klasszis, akinek arra is megvan az esélye, hogy megnyerje pályafutása kilencedik Aranylabdáját.