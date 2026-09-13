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A spanyol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában az FC Barcelona 4–2-re nyert a Levante otthonában. Hansi Flick csapata ezzel továbbra is százszázalékos a La Ligában. A csapat két sztárjátékosa, a brazil Raphinha és a spanyol válogatott Lamine Yamal pedig olyan számokat produkál, mint Lionel Messi annak idején.

A Barcelona már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert: az ötödik percben a 19 éves Xavi Espart talált be, majd a 19. percben Lamine Yamal is beköszönt. A katalán csapat első két találatánál Raphinha adta a gólpasszt, ezzel a brazil támadó az idei szezonban kilenc gólból vette ki a részét – hat találattal és három gólpasszal. Legutóbb ilyen számokat a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi produkált Barcelonában: 

A Barcelona csapatkapitányának a mutatói is Lionel Messit idézik
A Barcelona csapatkapitányának a mutatói is Lionel Messit idézik
Fotó: Jose Jordan / AFP
  • az argentin a 2017/18-as szezonban az első öt bajnoki mérkőzésén kilenc góllal és egy gólpasszal tíz találatban vállalt kulcsszerepet.

Raphinha és Lamine Yamal mutatói is Messit idézik

A 48. percben a Barcelona eldöntötte a meccset. A világ- és Európa-bajnok Lamine Yamal harcolt ki egy tizenegyest, amit aztán magabiztosan belőtt a jobb felső sarokba.

A 19 éves támadó a Rayo Vallecano és a Valencia után most a Levante ellen is duplázni tudott. Ezzel Messi után Yamal lett a második játékos a XXI. században, aki csapata első öt bajnoki mérkőzésén háromszor is duplázni tudott.

  • Messi a 2012/13-as szezonban tette meg ugyanezt.
Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates with Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha and Barcelona's Spanish midfielder #16 Rodrigo scoring his team's third goal from the penalty spot during the Spanish league football match between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia Stadium in Valencia on September 13, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)
A 19 éves Lamine Yamal szenzációsan kezdte a La Liga idei szezonját
Fotó: Jose Jordan / AFP

A 79. percben Ivan Romero találatával szépíteni tudott a Levante, majd a 88. percben Roger Brugue szerencsés találatával egy gólra felkapaszkodott a valenciai csapat, de egyenlíteni már nem tudott, ugyanis a 92. percben egy remek szóló végén a csereként beállt Karim Adeyemi egy gyönyörű góllal lezárta a meccset. 

A Barcelona ezzel sorozatban az ötödik meccsét is megnyerte a La Ligában, így továbbra is vezeti a tabellát a Real Madrid előtt.

 

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