A Barcelona már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert: az ötödik percben a 19 éves Xavi Espart talált be, majd a 19. percben Lamine Yamal is beköszönt. A katalán csapat első két találatánál Raphinha adta a gólpasszt, ezzel a brazil támadó az idei szezonban kilenc gólból vette ki a részét – hat találattal és három gólpasszal. Legutóbb ilyen számokat a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi produkált Barcelonában:

A Barcelona csapatkapitányának a mutatói is Lionel Messit idézik

Fotó: Jose Jordan / AFP

az argentin a 2017/18-as szezonban az első öt bajnoki mérkőzésén kilenc góllal és egy gólpasszal tíz találatban vállalt kulcsszerepet.

Raphinha és Lamine Yamal mutatói is Messit idézik

A 48. percben a Barcelona eldöntötte a meccset. A világ- és Európa-bajnok Lamine Yamal harcolt ki egy tizenegyest, amit aztán magabiztosan belőtt a jobb felső sarokba.

A 19 éves támadó a Rayo Vallecano és a Valencia után most a Levante ellen is duplázni tudott. Ezzel Messi után Yamal lett a második játékos a XXI. században, aki csapata első öt bajnoki mérkőzésén háromszor is duplázni tudott.

Messi a 2012/13-as szezonban tette meg ugyanezt.

A 19 éves Lamine Yamal szenzációsan kezdte a La Liga idei szezonját

Fotó: Jose Jordan / AFP

A 79. percben Ivan Romero találatával szépíteni tudott a Levante, majd a 88. percben Roger Brugue szerencsés találatával egy gólra felkapaszkodott a valenciai csapat, de egyenlíteni már nem tudott, ugyanis a 92. percben egy remek szóló végén a csereként beállt Karim Adeyemi egy gyönyörű góllal lezárta a meccset.

A Barcelona ezzel sorozatban az ötödik meccsét is megnyerte a La Ligában, így továbbra is vezeti a tabellát a Real Madrid előtt.