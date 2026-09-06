Mikel Arteta együttese Bukayo Saka góljával nyert 1–0-ra hétfő este az Aston Villa otthonában, így két forduló után továbbra is százszázalékos a Premier League-ben. A címvédő ezúttal is elsősorban stabil védekezésével alapozta meg sikerét, a hazaiak egyetlen kaput eltaláló lövésig sem jutottak. A találkozó Mikel Arteta számára különleges volt: ez volt a 250. Premier League-mérkőzése az Arsenal menedzsereként.

Mikel Arteta ismét sikercsapatot kovácsolt az Arsenalból

Fotó: Darren Staples/AFP

Mikel Arteta bekerült a Premier League elitklubjába

A Premier League 1992-es megalapítása óta Arteta mindössze a tizedik edző, aki ugyanannál a klubnál eljutott 250 bajnoki mérkőzésig.

Már maga a névsor is jelzi, milyen társaságba került: a 250-es határt egy klub kispadján többek között Sir Alex Ferguson a Manchester Uniteddel, Arsene Wenger az Arsenallal, Pep Guardiola a Manchester Cityvel és Jürgen Klopp a Liverpoollal érte el.

Arteta ráadásul egy másik különleges rekordot is beállított. Mark Hughes után mindössze a második ember lett a Premier League történetében, aki játékosként és edzőként is legalább 250 mérkőzésig jutott. A spanyol középpályásként 284 alkalommal szerepelt az angol élvonalban, most pedig edzőként is elérte a mérföldkövet. A puszta meccsszámnál azonban jóval beszédesebb, milyen eredményeket ért el ezeken a találkozókon.

Csak Guardiola, Ferguson és Klopp előzi meg

A BBC összevetése szerint Arteta 250 Arsenal-meccséből 157-et megnyert, ami 62,8 százalékos győzelmi mutatót jelent.

A legalább 250 Premier League-mérkőzésig egy klubnál eljutó edzők közül ennél mindössze háromnak jobb a mérlege: Pep Guardiolának, Sir Alex Fergusonnak és Jürgen Kloppnak.

Ez egyben azt is jelenti, hogy Arteta ezen a téren már Arsene Wengert is megelőzi. Ez persze önmagában nem jelenti azt, hogy eredményesebb Arsenal-edző lenne a legendás franciánál: Wenger három bajnoki címet nyert a klubbal, köztük a 2003–2004-es veretlen idényt, és 828 Premier League-mérkőzésen irányította az Ágyúsokat. A számok inkább azt mutatják meg, milyen magas szintre jutott Arteta csapata az elmúlt években.