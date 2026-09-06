Mikel Arteta együttese Bukayo Saka góljával nyert 1–0-ra hétfő este az Aston Villa otthonában, így két forduló után továbbra is százszázalékos a Premier League-ben. A címvédő ezúttal is elsősorban stabil védekezésével alapozta meg sikerét, a hazaiak egyetlen kaput eltaláló lövésig sem jutottak. A találkozó Mikel Arteta számára különleges volt: ez volt a 250. Premier League-mérkőzése az Arsenal menedzsereként.
Mikel Arteta bekerült a Premier League elitklubjába
A Premier League 1992-es megalapítása óta Arteta mindössze a tizedik edző, aki ugyanannál a klubnál eljutott 250 bajnoki mérkőzésig.
Már maga a névsor is jelzi, milyen társaságba került: a 250-es határt egy klub kispadján többek között Sir Alex Ferguson a Manchester Uniteddel, Arsene Wenger az Arsenallal, Pep Guardiola a Manchester Cityvel és Jürgen Klopp a Liverpoollal érte el.
Arteta ráadásul egy másik különleges rekordot is beállított. Mark Hughes után mindössze a második ember lett a Premier League történetében, aki játékosként és edzőként is legalább 250 mérkőzésig jutott. A spanyol középpályásként 284 alkalommal szerepelt az angol élvonalban, most pedig edzőként is elérte a mérföldkövet. A puszta meccsszámnál azonban jóval beszédesebb, milyen eredményeket ért el ezeken a találkozókon.
Csak Guardiola, Ferguson és Klopp előzi meg
A BBC összevetése szerint Arteta 250 Arsenal-meccséből 157-et megnyert, ami 62,8 százalékos győzelmi mutatót jelent.
A legalább 250 Premier League-mérkőzésig egy klubnál eljutó edzők közül ennél mindössze háromnak jobb a mérlege: Pep Guardiolának, Sir Alex Fergusonnak és Jürgen Kloppnak.
Ez egyben azt is jelenti, hogy Arteta ezen a téren már Arsene Wengert is megelőzi. Ez persze önmagában nem jelenti azt, hogy eredményesebb Arsenal-edző lenne a legendás franciánál: Wenger három bajnoki címet nyert a klubbal, köztük a 2003–2004-es veretlen idényt, és 828 Premier League-mérkőzésen irányította az Ágyúsokat. A számok inkább azt mutatják meg, milyen magas szintre jutott Arteta csapata az elmúlt években.
Amikor 2019 decemberében átvette az Arsenalt, a klub messze volt a bajnoki címért harcoló csapatok szintjétől. Arteta első teljes Premier League-idényében csak nyolcadik lett, majd fokozatosan építette fel azt az együttest, amely előbb rendszeres kihívóvá, az előző idényben pedig 22 év után ismét angol bajnokká vált.
Guardiola tanítványa már mesterekkel versenyez
Különösen érdekes Arteta és Guardiola összevetése. A spanyol szakember az Arsenal előtt több mint három éven keresztül dolgozott honfitársa segítőjeként a Manchester Citynél, most pedig már ugyanabban a statisztikai elitben szerepel korábbi főnökével.
Guardiola továbbra is külön kategóriát képvisel a győzelmi arány tekintetében, Arteta 62,8 százaléka azonban már Klopp és Ferguson mutatójához is közelít.
A különbség elsősorban a megszerzett trófeák számában jelentős. Ferguson 13 Premier League-címmel távozott a Manchester Unitedtől, Guardiola és Klopp is korszakos csapatot épített Angliában, Arteta pedig még csak az előző idényben szerezte meg első bajnoki aranyérmét edzőként.
A 250 mérkőzéses mérleg ugyanakkor azt mutatja, hogy az Arsenal hosszú távú bizalma nem volt alaptalan.
A védekezés lett Arteta Arsenaljának védjegye
A fejlődés egyik leglátványosabb jele az Arsenal védekezése. A bajnoki címmel zárult előző idényben Arteta együttese kapta a legkevesebb gólt a Premier League-ben, és hat olyan bajnokija volt, amelyen az ellenfél egyetlen lövést sem tudott kapura küldeni.
David Raya sorozatban háromszor nyerte el a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzésért járó Aranykesztyűt, William Saliba és Gabriel Magalhaes pedig az elmúlt három idény mindegyikében bekerült a PFA év csapatába.
A sorozat az új idényben is folytatódik: az Arsenal első két bajnokiján összesen három kaput eltaláló lövést engedett ellenfeleinek, az Aston Villa pedig egyig sem jutott. Március eleje óta nyolc Premier League-meccsen őrizte meg kapuját a góltól, ennél az öt legerősebb európai bajnokságban csak a Juventus teljesített jobban.
Thierry Henry szerint ennek egyik kulcsa, hogy Arteta csapatában nincs olyan játékos, aki kivonná magát a munkából: az Arsenal egységesen támad és egységesen védekezik.
Arteta 250. bajnokija így jól összefoglalta azt is, hová jutott az Arsenal közel hét év alatt: az első időszak nehézségei után a 44 esztendős tréner olyan csapatot épített, amely ismét bajnoki címet nyert, jó esélye van az újabb trófeákra, ő maga pedig Guardiola, Ferguson és Klopp örökébe lépett, s jó úton halad afelé, hogy a jövőben egy lapon említhessék elismert kollégáival.