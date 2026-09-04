Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága nyilvánosságra hozta legfrissebb határozatait, amelyek közül a legsúlyosabb a DVSC-t érinti. A debreceni klubot a Kisvárda elleni mérkőzésen történt szurkolói rendbontások miatt büntették meg.

A DVSC-t szurkolói rendbontások miatt büntette meg az MLSZ

Fotó: dvsc.hu

A szövetség tájékoztatása szerint a Loki drukkerei „megbotránkoztató és rasszista tartalmú bekiabálásokat” tettek, ezért a klubot pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. Emellett elrendelték, hogy a DVSC következő hazai NB I-es mérkőzésén zárják le a Nagyerdei Stadion B4-es szektorát.

Fontos ugyanakkor, hogy a szektorbezárás végrehajtását hat hónapra felfüggesztették, vagyis a debrecenieknek egyelőre nem kell zárt szektor előtt lejátszaniuk következő hazai bajnokijukat.

Nem csak a DVSC-t büntette meg az MLSZ

A Fegyelmi Bizottság a Zalaegerszeg ügyében is döntött. A ZTE-t három találkozó, a Paks, a Ferencváros és az ETO FC elleni mérkőzések kapcsán összevont eljárásban büntették meg szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai miatt. A zalai klubnak pénzbírságot kell fizetnie.

Az MTK-nál Dömök István sportszakember járt pórul, őt két soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre tiltották el.

Az NB II-ben a Kecskemétet szintén pénzbüntetéssel sújtották. A FEB a Tiszakécske és a Fehérvár FC elleni találkozókat összevont eljárásban vizsgálta, és a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai miatt büntette meg a klubot. Dóra Donát János, a Kozármisleny játékosa pedig egy bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

A Ferencváros ellen is eljárás indult

A fegyelmi ügyeknek azonban ezzel még nincs végük. Az MLSZ közleményének utolsó mondata alapján a legutóbbi bajnoki fordulóban történtek miatt három klub ellen is újabb eljárás indult rasszista, diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások miatt.

A Fegyelmi Bizottság a DVSC, a Ferencváros és a Fehérvár FC ügyét vizsgálja, míg további hét klub ellen egyéb, kisebb súlyú fegyelmi vétségek miatt indítottak eljárást. Ezekben az ügyekben egyelőre nem született határozat.