Az egyiptomi válogatott gól nélküli döntetlennel kezdte a 2027-es Afrika-kupa selejtezősorozatát Angola ellen, a mérkőzés után azonban nem az eredmény, hanem Mohamed Szalah váratlan távozása került a középpontba. A 34 éves támadót Hosszam Hasszan szövetségi kapitány már a 60. percben lecserélte, majd olyan hírek jelentek meg, hogy komoly feszültség és heves vita alakult ki az öltözőben, Szalah pedig elhagyta a válogatott edzőtáborát. Az Egyiptomi Labdarúgó Szövetség most tisztázta a helyzetet.

Bizarr ok miatt került ki Mohamed Szalah az egyiptomi válogatottból Fotó: AYMAN AREF / NurPhoto

Dél-Szudán–Egyiptom

15:00

Bizarr okból marad ki Mohamed Szalah

Az Angola elleni találkozót követően gyorsan elterjedtek a hírek arról, hogy nincs minden rendben az egyiptomi válogatott háza táján. Ahmed Abdel Basszet egyiptomi újságíró korábban arról számolt be, hogy a mérkőzés után feszült volt a hangulat az öltözőben, ahol heves viták is kialakultak. A beszámolók szerint Szalah ezt követően csendben elhagyta a válogatott edzőtáborát, mert nem akart belekeveredni semmilyen konfliktusba. Mindez különösen érdekesnek tűnt annak fényében, hogy Hosszam Hasszan már a 60. percben lecserélte csapatkapitányát. A szövetségi kapitány ugyanakkor azt állította, hogy kizárólag taktikai döntést hozott, és külön hangsúlyozta, hogy Szalah nem sérült meg - írja a The Sun.

Az Egyiptomi Labdarúgó Szövetség később közleményben adott magyarázatot arra, miért nem tartott a csapattal a Dél-Szudán elleni, szeptember 29-i Afrika-kupa-selejtezőre. A hivatalos álláspont szerint a döntés hátterében a dzsubai stadion műfüves pályája áll. A szakmai stáb nem akarja felesleges kockázatnak kitenni a Trabzonspor 34 éves sztárját, ezért Hosszam Hasszan úgy döntött, hogy pihenteti őt a találkozón.

A szövetség szerint ráadásul nem az Angola elleni mérkőzés után született meg a döntés. Állításuk szerint Szalah és a szakmai stáb már a találkozó előtt megállapodott abban, hogy a támadó nem játszik Dél-Szudán ellen.