A török bajnokság hatodik fordulójának rangadóján a Galatasaray listavezetőként és veretlenül érkezett a Trabzonspor otthonába, ám már a negyedik percben hátrányba került: Mohamed Szalah egy hazai labdaszerzés után saját térfeléről indult meg, mintegy 85 métert sprintelt, majd Ugurcan Cakir mellett higgadtan a kapuba lőtt.

Mohamed Szalah egymaga elintézte a Sallai Rolanddal felálló Galatasarayt

Fotó: Anadolu/AFP

Az egyiptomi sztár később sem lassított: a 39. percben előkészítette Noah Saviolo találatát, öt perccel később pedig ismét eredményes volt, így a Trabzonspor már 3–0-ra vezetett a szünetben. A 80. percben Szalah újabb elfutás végén harmadszor is bevette a Galatasaray kapuját, teljessé téve mesterhármasát és a 4–0-s kiütést.

Közel négy éve nem triplázott klubcsapatban Mohamed Szalah

A 34 éves támadó legutóbb 2022. október 12-én, még a Liverpool játékosaként szerzett mesterhármast klubcsapatban. Akkor csereként beállva mindössze hat perc és 12 másodperc alatt háromszor talált be a Rangers elleni 7–1-es Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ami máig a sorozat történetének leggyorsabb mesterhármasa. Vagyis Szalahnak 1438 napot kellett várnia az újabb klubszintű triplára. Liverpooli pályafutásának hátralévő közel négy évében egyszer sem szerzett három gólt egy mérkőzésen, mielőtt 2026 nyarán Törökországba igazolt.

Ha a válogatottat is figyelembe vesszük, valamivel rövidebb a várakozás: Szalah 2023. november 16-án négy gólt szerzett Egyiptom Dzsibuti elleni 6–0-s világbajnoki selejtezőjén. Azóta azonban a nemzeti csapatban sem jutott el egyetlen mérkőzésen három találatig: a Galatasaray elleni triplája így 1038 nap után az első olyan tétmeccse volt, amelyen legalább három gólt szerzett.

A Trabzonsporban mindeközben gyorsan megtalálta a góllövő cipőjét: hat Süper Lig-mérkőzés után már hét találatnál jár, a Galatasaray ellen pedig nemcsak háromszor volt eredményes, hanem egy gólpasszt is kiosztott.

Sallai Rolandék számára rémálommá vált a Trabzonspor–Galatasaray

Az előző meccsen kiválóan teljesítő Sallai Roland ezúttal is jobbhátvédként kezdett a Galatasarayban, és a vendégek kevés veszélyes próbálkozásának egyikét is ő jegyezte: az 50. percben távolról kapura lőtt, André Onana azonban hárított. A magyar válogatott játékost a 73. percben lecserélték.