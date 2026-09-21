Remekül indult Mohamed Szalah törökországi kalandja, az egyiptomi világsztár ugyanis ontja a gólokat a Trabzonsporban. Legutóbb éppen a címvédő Galatasaray ellen villogott: három gólt szerzett és egy gólpasszt is kiosztott a 4-0-ra megnyert rangadón. A pályán tehát minden a lehető legjobban alakul számára, Angliából azonban kellemetlen hírt kapott: egy hónapokkal ezelőtti közlekedési ügy miatt fél évre eltiltották a vezetéstől.

Eltiltották a vezetéstől Mohamed Szalah-t

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto/AFP

Eltiltották a vezetéstől Mohamed Szalah-t

Az ügy még márciusban, a cheshire-i Wilmslow-ban kezdődött, amikor egy mobil sebességmérő kamera lefotózta Szalah mintegy 400 ezer fontot (közel 170 millió forintot) érő elektromos Rolls-Royce Spectre-jét. A hatóságok ezt követően azt szerették volna megtudni, hogy ki vezette a luxusautót a szabálysértés idején, Szalah azonban nem nevezte meg a sofőrt. A beszámolók szerint a futballista az angliai otthonába küldött két bírósági idézésre sem reagált - írja a The Sun.

A warringtoni bíróság végül a játékos távollétében mondta ki bűnösnek, amiért elmulasztotta megadni a járművet vezető személy adatait. A gyorshajtással kapcsolatos vádat ugyanakkor ejtették, vagyis Szalah-t nem azért büntették meg, mert bizonyítottan ő lépte túl a megengedett sebességet. Az egyiptomi támadót hat hónapra eltiltották a vezetéstől, emellett 660 fontos (mintegy 280 ezer forintos) pénzbírságot szabtak ki rá. További 120 font (közel 50 ezer forint) perköltséget, valamint 264 font (mintegy 111 ezer forint) áldozatvédelmi hozzájárulást is meg kell fizetnie.

Nem ez az első alkalom, hogy Szalahnak közlekedési ügy miatt gyűlt meg a baja a hatóságokkal. 2022-ben a Ferrari F8 Tributóját Stockportban 63 mérföld/órás sebességgel mérték be egy olyan útszakaszon, ahol 50 mérföld/óra volt a megengedett legnagyobb sebesség. Akkor 200 fontos bírságot szabtak ki rá, és három büntetőpontot is kapott.