A légiósok után egy magyar labdarúgó is elhagyhatja a Fradit. Nagy Barnabás az előző szezonban alapembernek számított Robbie Keane vezetőedzőnél az NB I-ben, Borbély Balázsnál viszont még egyetlen percet sem játszott – sőt, még a kispadra sem ülhetett le. A 25 éves játékos sajtóinformációk szerint visszatérhez Nyíregyházára, várhatóan kölcsönben.

Nagy Barnabás (balra) lehet a Fradi következő távozója

Fotó: fradi.hu

Nagy Barnabás lehet a Fradi következő távozója

Nagy Barnabás tavaly nyáron éppen Nyíregyházáról érkezett a Ferencvároshoz, és Robbie Keane vezetőedző 29 NB I-es bajnoki mérkőzésen küldte pályára – részben a magyarszabály miatt. A 25 éves labdarúgó a nemzetközi kupaporondon az ír szakembernél is csak cserejátékosnak számított, az új tréner, Borbély Balázs viszont még ebben a szerepben sem számított rá eddig. Még csak a keretbe sem került be nála egyetlen tétmérkőzésen sem.

A Csakfoci információi szerint felmerült, hogy a balhátvéd visszatérhez Nyíregyházára, ahol korábban alapembernek számított. Úgy tudni, első körben kölcsönben távozna az FTC-től a 25 éves labdarúgó.

A Ferencvárostól már több mint egy kezdőcsapatnyi labdarúgó távozott a nyáron, és Nagy Barnabás mellett még Naby Keita és Philippe Rommens iránt is van érdeklődés.