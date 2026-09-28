Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Őrizetbe vették Seszták Miklóst

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Történelmi vereséggel ért véget Jürgen Klopp első hazai mérkőzése a német labdarúgó-válogatott élén. A görögöktől elszenvedett 1–0-s kudarc után Bastian Schweinsteiger kijelentette, Németország már nem tartozik a világ élcsapatai közé, Joshua Kimmich pedig részben egyetértett a világbajnok legendával. Klopp magára vállalta a felelősséget, miközben a nemzetközi sajtó sem kímélte a német válogatottat.

A Hollandia elleni 1–1-es döntetlennel kezdő Jürgen Klopp öt helyen változtatott a német válogatott kezdőcsapatán a görögök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre, ám Augsburgban sem sikerült megszereznie első győzelmét. A vendégek Dimitriosz Kurbelisz 74. percben szerzett góljával 1–0-ra nyertek, ezzel történetük során először győzték le Németországot: az előző tíz találkozó hét német sikert és három döntetlent hozott.

Jürgen Klopp két meccs után még mindig az első győzelmére vár a német válogatott kispadján
Jürgen Klopp két meccs után még mindig az első győzelmére vár a német válogatott kispadján
Fotó: Sven Simon/AFP

Schweinsteiger szerint már csak középszerű a német válogatott

A Németország–Görögország összecsapás lefújása után Bastian Schweinsteiger különösen keményen értékelte a látottakat: a 2014-ben világbajnok korábbi középpályás szerint a német futballnak el kell fogadnia, hogy jelenleg már nem tartozik a nemzetközi elithez.

Már nem vagyunk topcsapat. Megérkeztünk a középszerűségbe. Nincsenek már meg azok a játékosaink, akik különbséget tudnak jelenteni

– fogalmazott az ARD szakértőjeként Schweinsteiger.

A korábbi Bayern München-sztár éppen az ellenfélből emelte ki Konsztandinosz Karecaszt, Hrisztosz Coliszt és Vangelisz Pavlidiszt, akik szerinte képesek voltak olyan egyéni megoldásokra, amelyek hiányoztak a német csapatból. A saját válogatottból Joshua Kimmichet nevezte meg olyan játékosként, aki hátulról építkezve kreatív passzokkal képes megbontani az ellenfelet. Schweinsteiger ugyanakkor nem Kloppon verte el a port: szerinte a szövetségi kapitány még keresi a megfelelő csapatot, a mostani időszak pedig „tiszta tesztelés”.

Kimmich a kemény kritikára reagálva maga is elismerte, hogy jelenleg nehéz topcsapatként tekinteni Németországra. A csapatkapitány szerint egy igazán erős válogatott legyőzi a papíron gyengébb ellenfeleket, és a közvetlen riválisokkal szemben is eredményes – a németek viszont Hollandiát nem tudták megverni, Görögországtól pedig kikaptak.

Klopp magára vállalta a történelmi vereséget

Jürgen Klopp nem keresett kifogást a lefújás után. A német szövetségi kapitány szerint a kezdőcsapat jelentős átalakítása az ő döntése volt, és bár elfogadhatónak tartotta volna, ha csapata nem tudja feltörni a mélyen védekező görögöket, a vereséget már nem.

„A sok változtatással járó összeállítás az én felelősségem. Azzal együtt tudtam volna élni, ha nem nyerjük meg ezt a mérkőzést, de elveszíteni nem szabad” – mondta Klopp, aki emlékeztetett arra is, hogy mindössze egy hete dolgozik együtt a játékosokkal.

Görög tragédia Klopp számára

A külföldi lapok sem mentek el szó nélkül a történelmi kudarc mellett. A spanyol AS „görög tragédiának” nevezte Klopp estéjét, és kiemelte, hogy a németek két forduló után mindössze egy ponttal állnak. A Marca szerint „Klopp sem tudja beindítani Németországot”, míg a francia Le Figaro már a szövetségi kapitány rossz rajtjáról és a vereség által okozott nyugtalanságról írt.

A görög sajtó természetesen egészen más hangulatban értékelt: a Sport24 felszólította Kloppot, hogy „hajoljon meg” a történelmet író görög csapat előtt, a Gazzetta pedig felidézte: a 2024-es, Wembleyben aratott angliai siker után Görögország ismét legyőzte a világ egyik futballnagyhatalmát.

Kloppnak sok ideje nincs rendezni a sorokat: Németország csütörtökön Szerbiát fogadja Münchenben, majd vasárnap már Görögországban próbálhat visszavágni történelmi vereségéért.

Fotókon a válogatott focisták meseszép feleségei, akiket kitiltott a szövetségi kapitány - galéria
Ronaldo faképnél hagyta a társakat, Jorge Jesus reagált a történtekre
Soha nem látott magyar kezdőcsapattal állhat ki Marco Rossi az északírek ellen
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!