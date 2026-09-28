A Hollandia elleni 1–1-es döntetlennel kezdő Jürgen Klopp öt helyen változtatott a német válogatott kezdőcsapatán a görögök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre, ám Augsburgban sem sikerült megszereznie első győzelmét. A vendégek Dimitriosz Kurbelisz 74. percben szerzett góljával 1–0-ra nyertek, ezzel történetük során először győzték le Németországot: az előző tíz találkozó hét német sikert és három döntetlent hozott.

Jürgen Klopp két meccs után még mindig az első győzelmére vár a német válogatott kispadján

Fotó: Sven Simon/AFP

Schweinsteiger szerint már csak középszerű a német válogatott

A Németország–Görögország összecsapás lefújása után Bastian Schweinsteiger különösen keményen értékelte a látottakat: a 2014-ben világbajnok korábbi középpályás szerint a német futballnak el kell fogadnia, hogy jelenleg már nem tartozik a nemzetközi elithez.

Már nem vagyunk topcsapat. Megérkeztünk a középszerűségbe. Nincsenek már meg azok a játékosaink, akik különbséget tudnak jelenteni

– fogalmazott az ARD szakértőjeként Schweinsteiger.

A korábbi Bayern München-sztár éppen az ellenfélből emelte ki Konsztandinosz Karecaszt, Hrisztosz Coliszt és Vangelisz Pavlidiszt, akik szerinte képesek voltak olyan egyéni megoldásokra, amelyek hiányoztak a német csapatból. A saját válogatottból Joshua Kimmichet nevezte meg olyan játékosként, aki hátulról építkezve kreatív passzokkal képes megbontani az ellenfelet. Schweinsteiger ugyanakkor nem Kloppon verte el a port: szerinte a szövetségi kapitány még keresi a megfelelő csapatot, a mostani időszak pedig „tiszta tesztelés”.

Kimmich a kemény kritikára reagálva maga is elismerte, hogy jelenleg nehéz topcsapatként tekinteni Németországra. A csapatkapitány szerint egy igazán erős válogatott legyőzi a papíron gyengébb ellenfeleket, és a közvetlen riválisokkal szemben is eredményes – a németek viszont Hollandiát nem tudták megverni, Görögországtól pedig kikaptak.

Klopp magára vállalta a történelmi vereséget

Jürgen Klopp nem keresett kifogást a lefújás után. A német szövetségi kapitány szerint a kezdőcsapat jelentős átalakítása az ő döntése volt, és bár elfogadhatónak tartotta volna, ha csapata nem tudja feltörni a mélyen védekező görögöket, a vereséget már nem.