A Hollandia elleni 1–1-es döntetlennel kezdő Jürgen Klopp öt helyen változtatott a német válogatott kezdőcsapatán a görögök elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre, ám Augsburgban sem sikerült megszereznie első győzelmét. A vendégek Dimitriosz Kurbelisz 74. percben szerzett góljával 1–0-ra nyertek, ezzel történetük során először győzték le Németországot: az előző tíz találkozó hét német sikert és három döntetlent hozott.
Schweinsteiger szerint már csak középszerű a német válogatott
A Németország–Görögország összecsapás lefújása után Bastian Schweinsteiger különösen keményen értékelte a látottakat: a 2014-ben világbajnok korábbi középpályás szerint a német futballnak el kell fogadnia, hogy jelenleg már nem tartozik a nemzetközi elithez.
Már nem vagyunk topcsapat. Megérkeztünk a középszerűségbe. Nincsenek már meg azok a játékosaink, akik különbséget tudnak jelenteni
– fogalmazott az ARD szakértőjeként Schweinsteiger.
A korábbi Bayern München-sztár éppen az ellenfélből emelte ki Konsztandinosz Karecaszt, Hrisztosz Coliszt és Vangelisz Pavlidiszt, akik szerinte képesek voltak olyan egyéni megoldásokra, amelyek hiányoztak a német csapatból. A saját válogatottból Joshua Kimmichet nevezte meg olyan játékosként, aki hátulról építkezve kreatív passzokkal képes megbontani az ellenfelet. Schweinsteiger ugyanakkor nem Kloppon verte el a port: szerinte a szövetségi kapitány még keresi a megfelelő csapatot, a mostani időszak pedig „tiszta tesztelés”.
Kimmich a kemény kritikára reagálva maga is elismerte, hogy jelenleg nehéz topcsapatként tekinteni Németországra. A csapatkapitány szerint egy igazán erős válogatott legyőzi a papíron gyengébb ellenfeleket, és a közvetlen riválisokkal szemben is eredményes – a németek viszont Hollandiát nem tudták megverni, Görögországtól pedig kikaptak.
Klopp magára vállalta a történelmi vereséget
Jürgen Klopp nem keresett kifogást a lefújás után. A német szövetségi kapitány szerint a kezdőcsapat jelentős átalakítása az ő döntése volt, és bár elfogadhatónak tartotta volna, ha csapata nem tudja feltörni a mélyen védekező görögöket, a vereséget már nem.
„A sok változtatással járó összeállítás az én felelősségem. Azzal együtt tudtam volna élni, ha nem nyerjük meg ezt a mérkőzést, de elveszíteni nem szabad” – mondta Klopp, aki emlékeztetett arra is, hogy mindössze egy hete dolgozik együtt a játékosokkal.
Görög tragédia Klopp számára
A külföldi lapok sem mentek el szó nélkül a történelmi kudarc mellett. A spanyol AS „görög tragédiának” nevezte Klopp estéjét, és kiemelte, hogy a németek két forduló után mindössze egy ponttal állnak. A Marca szerint „Klopp sem tudja beindítani Németországot”, míg a francia Le Figaro már a szövetségi kapitány rossz rajtjáról és a vereség által okozott nyugtalanságról írt.
A görög sajtó természetesen egészen más hangulatban értékelt: a Sport24 felszólította Kloppot, hogy „hajoljon meg” a történelmet író görög csapat előtt, a Gazzetta pedig felidézte: a 2024-es, Wembleyben aratott angliai siker után Görögország ismét legyőzte a világ egyik futballnagyhatalmát.
Kloppnak sok ideje nincs rendezni a sorokat: Németország csütörtökön Szerbiát fogadja Münchenben, majd vasárnap már Görögországban próbálhat visszavágni történelmi vereségéért.