Öt helyen változtatott a Ferencváros kezdőcsapatán Borbély Balázs vezetőedző a Celtic elleni meccshez képest. Nyíregyházán a védelem szinte teljesen átalakult, Osváth Attila bekerült Nagy Olivér helyére, Lakatos váltotta Gomezt, O'Dowda pedig Cadut. A középpályán Keita kapott lehetőséget Nagy Ádám posztján, míg egy szem csatárként Lisztes játszott Bagi helyett. A Nyíregyháza-FTC mérkőzést a hazaiak kezdték jobban.

Borbély Balázs öt helyen változtatott a kezdőcsapatán a Nyíregyháza-FTC meccsen Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Fáradtan indult a Fradi, lassabban játszott a szokásosnál, az elején kiválóan működött a hazaiak letámadása. A 7. percben labdát szerzett a Nyíregyháza a 16-os jobb oldalán,

a 19 éves Hős Zsombor egy pazar csellel kapura fordult, majd jobbról a rövid sarokba lőtt. Hat ferencvárosi volt a 16-oson belül.

Remek egyéni megmozdulás, pazar gól volt. A 39. percben kis híján egyenlített a Fradi, Osváth 17 méterről a felső lécet találta el. Az első félidőben a Fradinak nem volt kaput eltaláló lövése, ebben a statisztikában 3-0-ra vezetett a Nyíregyháza.

Nyíregyháza-FTC: szerencsés egyenlítés

Az 59. percben egyenlítet a Fradi, Osváth beadása után Tóth Balázs védte a kapura terelt labdát, de a csereként beállt Gómez estében belepöckölt, és a labda a hálóba gurult. Az egyenlítő gól után mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, majd a meccs utolsó negyedórája inkább a Ferencvárosé volt - gólt is szereztek a zöld-fehérek, de Zachariassen gólját les miatt nem adták meg.

A Nyíregyháza-Fradi mérkőzés 1-1-re zárult.

Az FTC az ötödik, a Nyíregyháza a kilencedik helyen áll, a Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.