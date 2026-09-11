A 33 éves Willi Orbán az RB Leipzig kezdőjében kapott helyet a Como elleni Bajnokok Ligája-találkozón, azonban már a mérkőzés második percében sárga lapot kapott, ami nagyban befolyásolja egy védő játékát.

Willi Orbán és az RB Leipzig is rossz napot fogott ki Comóban

Fotó: Piero Cruciatti / AFP

A 68-szoros magyar válogatott játékosnak csütörtök este nem igazán volt része sikerélményben. Csapata már a 15. percben hátrányba került, majd a 38. percben pont ő ragadt be annál a kiugratásnál, amelyből Anasztasziosz Duvikasz növelte a Como előnyét.

Willi Orbán csapattársa kiakadt a vereség után

Az olasz csapat harmadik góljánál Assane Diao éles szögből leadott lövését becsúszva blokkolni próbálta, de egy hajszállal lemaradt a szenegáli támadóról – igaz, a belga Maarten Vandevoordtnak sem kellett volna feltétlenül gólt kapnia onnan.

A 90. percben aztán az argentin Maximo Perrone állította be a 4–1-es végeredményt egy olyan ziccer után, amikor Orbán ismét későn lépett ki a védelmi vonalból, így a csütörtöki találkozó nem Willi Orbán élete meccseként vonul be a történelemkönyvekbe.

A 33 éves középső védő 5,4-es osztályzatot kapott a Sofascore-tól, akárcsak a csapatkapitány David Raum és a kapus Maarten Vandevoordt. A mezőny legrosszabb játékosa azonban nem Orbán lett, hanem lipcsei csapattársa, a német válogatott Ridle Baku, akinek a teljesítményét 5,1-esre értékelték.

A találkozó után Willi Orbán azt mondta a vegyeszónában, hogy a két csapat labdás játékában legalább egy osztálynyi különbség volt.

David Raum, az RB Leipzig csapatkapitánya szarnak nevezte csapata játékát, amikor a vereség után megszólaltatták.

„Tényleg nagyon rosszul érezzük magunkat. Rendesen megkaptuk a magunkét” – mondta Raum, aki szerint a második félidő egy árnyalattal jobb volt, de a játék képe alapján így is reális eredmény született.

Sürgősen változtatnunk kell valamin, össze kell ülnünk, mert túl sok gólt kapunk. Volt egy világos tervünk, de labdával nem voltunk elég bátrak, labda nélkül pedig nem voltunk elég határozottak”

– tette hozzá a német válogatott játékos, aki a bal oldalon csak a párharcai 17 százalékát nyerte meg a mérkőzésen.