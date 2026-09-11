A 33 éves Willi Orbán az RB Leipzig kezdőjében kapott helyet a Como elleni Bajnokok Ligája-találkozón, azonban már a mérkőzés második percében sárga lapot kapott, ami nagyban befolyásolja egy védő játékát.
A 68-szoros magyar válogatott játékosnak csütörtök este nem igazán volt része sikerélményben. Csapata már a 15. percben hátrányba került, majd a 38. percben pont ő ragadt be annál a kiugratásnál, amelyből Anasztasziosz Duvikasz növelte a Como előnyét.
Willi Orbán csapattársa kiakadt a vereség után
Az olasz csapat harmadik góljánál Assane Diao éles szögből leadott lövését becsúszva blokkolni próbálta, de egy hajszállal lemaradt a szenegáli támadóról – igaz, a belga Maarten Vandevoordtnak sem kellett volna feltétlenül gólt kapnia onnan.
A 90. percben aztán az argentin Maximo Perrone állította be a 4–1-es végeredményt egy olyan ziccer után, amikor Orbán ismét későn lépett ki a védelmi vonalból, így a csütörtöki találkozó nem Willi Orbán élete meccseként vonul be a történelemkönyvekbe.
A 33 éves középső védő 5,4-es osztályzatot kapott a Sofascore-tól, akárcsak a csapatkapitány David Raum és a kapus Maarten Vandevoordt. A mezőny legrosszabb játékosa azonban nem Orbán lett, hanem lipcsei csapattársa, a német válogatott Ridle Baku, akinek a teljesítményét 5,1-esre értékelték.
A találkozó után Willi Orbán azt mondta a vegyeszónában, hogy a két csapat labdás játékában legalább egy osztálynyi különbség volt.
David Raum, az RB Leipzig csapatkapitánya szarnak nevezte csapata játékát, amikor a vereség után megszólaltatták.
„Tényleg nagyon rosszul érezzük magunkat. Rendesen megkaptuk a magunkét” – mondta Raum, aki szerint a második félidő egy árnyalattal jobb volt, de a játék képe alapján így is reális eredmény született.
Sürgősen változtatnunk kell valamin, össze kell ülnünk, mert túl sok gólt kapunk. Volt egy világos tervünk, de labdával nem voltunk elég bátrak, labda nélkül pedig nem voltunk elég határozottak”
– tette hozzá a német válogatott játékos, aki a bal oldalon csak a párharcai 17 százalékát nyerte meg a mérkőzésen.
„Nehéz mérkőzés volt, nagyon rosszul védekeztünk. Tanulmányoztuk, hogyan mozognak, hogyan váltják a pozícióikat, és hogyan helyezkednek, de a mérkőzés számos szakaszában labda nélkül gyengén védekeztünk. Az első félidőben ráadásul nem tudtuk elég jól járatni a labdát ahhoz, hogy több veszélyt teremtsünk” – értékelt a mérkőzés után Martín Demichelis, a lipcsei csapat argentin edzője.
„Nagyon jól kezdtük a második félidőt, járattuk a labdát, és visszaszorítottuk őket a saját térfelükre, de éppen akkor, amikor a legjobban játszottunk, az első támadásukból ismét gólt szereztek. Ez mentálisan óriási törés volt számunkra. A csapat nem adta fel, továbbra is domináltunk, és kerestük a lehetőséget a visszakapaszkodásra, de ezekben a helyzetekben sokkal jobban kell védekeznünk” – mondta a nyáron kinevezett vezetőedző, aki hangsúlyozta, hogy az átigazolási időszak végén sok új játékos érkezett Lipcsébe, így a csapata még az összeszokási fázisban van.
A Como mindössze a második olasz csapat a sorozat történetében, amely a debütálásán háromnál több gólt szerzett. Erre a bravúrra legutóbb a Sampdoria volt képes, amikor 1991 szeptemberében 5–0-ra legyőzte a norvég Rosenborgot.
„Csodálatos teljesítményt nyújtottunk ma este. Ez volt az első mérkőzésünk a Bajnokok Ligájában, így történelmi este ez számunkra. Tudtuk, hogy a Leipzig agresszívan fog letámadni minket, ezért megpróbáltuk elemezni a játékukat, tanulmányoztuk a helyezkedésüket, és igyekeztünk megérteni, hogyan fognak ellenünk játszani” – mondta a mérkőzés után Cesc Fàbregas, az olasz csapat spanyol edzője, aki játékosként 104 mérkőzést játszott a Bajnokok Ligájában.
„Voltak olyan időszakok, amikor meg kellett szenvednünk. A második félidőben fokozni kezdték az intenzitást, ezért a 60. perc után alkalmazkodnunk kellett a játékukhoz. De ezt követően nagyon jól teljesítettünk, különösen a kontratámadásaink során. A 4–1-es eredmény megmutatta, milyen szintre vagyunk képesek eljutni” – folytatta a 39 éves szakember, aki a spanyol válogatottal két Európa-bajnokságot, valamint egy világbajnokságot is nyert.
Mindig fontos, hogy egy sorozatot három ponttal kezdjünk, legyen szó a Bajnokok Ligájáról vagy bármilyen más sorozatról. Számunkra ez a jutalma annak a nagyszerű munkának, amit a csapat tavaly elvégzett, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ennek részesei lehetünk. De nem szabad elfelejtenünk, kik vagyunk. Alázatosnak kell maradnunk, és két lábbal a földön kell állnunk”
– tette hozzá Fàbregas, aki nemcsak a csapat vezetőedzője, hanem kisebbségi tulajdonosa is.
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