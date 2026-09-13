A Willi Orbán hét közben végigjátszotta az RB Leipzig Como elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését, amely az olasz csapat 4-1-es sikerével zárult. A 68-szoros magyar válogatott védőnek nem volt jó meccse, ennek ellenére a Hamburg elleni találkozón is a kezdőbe nevezte őt az argentin Martín Demichelis vezetőedző.

Willi Orbán megszerezte első gólját a Bundesliga idei szezonjában

Fotó: Jan Woitas / dpa Picture-Alliance via AFP

Willi Orbán gyönyörű gólt lőtt a Bundesligában

A lipcsei csapat remek játékot mutatott be a Hamburg ellen, már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert. A találkozó 72. percében aztán Willi Orbán megmozdulása után szállt el a hamburgi csapat minden reménye.

A norvég válogatott Antonio Nusa bal oldali szabadrúgására Orbán érkezett a hosszú oldalon, és kapásból a kapu bal oldalába belsőzött.

Willi Orbán gólja a linkre kattintva nézhető meg.

A lipcsei csapat végül 5-0-s győzelmet aratott, ezzel megszerezte második győzelmét a Bundesliga idei szezonjában. Az RB Leipzignek óriási szüksége volt erre a sikerre a hétközi BL-fiaskó után.

„Legalább egy osztállyal jobbak voltak, főleg labdával. Nálunk valamennyire hiányzott az intenzitás, nem voltak megfelelőek a távolságok, és a párharcokban sem teljesítettünk jól.

Szerintem egy kicsit túl fiatalosan játszottunk, nem voltunk elég okosak ahhoz, hogy bizonyos helyzetekben közbelépjünk és jelezzük: ezt nem lehet. Fizikalitás nélkül nem megy, különösen a Bajnokok Ligájában”

– vélekedett a Como elleni meccs után Willi Orbán, aki láthatóan felszívta magát a Hamburg elleni meccsre a csapattársaival együtt.