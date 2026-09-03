Könnyek közt hagyta el Pablo García a spanyol Real Betist. A futballista hatéves kora óta erősítette a klubot, amely most akarata ellenére eladta őt a Racing Santandernek. Mindezt egy sokat kritizált szabály miatt.

A Real Betis Pablo García akarata ellenére egyezett meg a Racing Santanderrel

Fotó: Maciej Rogowski / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Pablo García akarata ellenére távozott

Pablo García mindössze hatéves volt, amikor elkezdett focizni a Real Betis akadémiáján. A spanyol szélső a klub történetének legeredményesebb játékosa lett az utánpótlásban, mielőtt felkerült a felnőtt csapathoz. A 20 éves labdarúgó tavaly debütált a La Ligában, két hete pedig az első élvonalbeli találatát is megszerezte. Mindezek ellenére a klub váratlanul megvált tőle.

Pablo Garcíát mellbevágta a klubváltás híre, ő ugyanis nem akart távozni nevelőklubjától. Olyannyira, hogy az édesanyjával együtt zokogásban törtek ki, miközben elhagyták a sevillai klub székházát.

Erről a spanyol sajtóban jelentek meg felvételek.