Könnyek közt hagyta el Pablo García a spanyol Real Betist. A futballista hatéves kora óta erősítette a klubot, amely most akarata ellenére eladta őt a Racing Santandernek. Mindezt egy sokat kritizált szabály miatt.
Pablo García akarata ellenére távozott
Pablo García mindössze hatéves volt, amikor elkezdett focizni a Real Betis akadémiáján. A spanyol szélső a klub történetének legeredményesebb játékosa lett az utánpótlásban, mielőtt felkerült a felnőtt csapathoz. A 20 éves labdarúgó tavaly debütált a La Ligában, két hete pedig az első élvonalbeli találatát is megszerezte. Mindezek ellenére a klub váratlanul megvált tőle.
Pablo Garcíát mellbevágta a klubváltás híre, ő ugyanis nem akart távozni nevelőklubjától. Olyannyira, hogy az édesanyjával együtt zokogásban törtek ki, miközben elhagyták a sevillai klub székházát.
Erről a spanyol sajtóban jelentek meg felvételek.
A 20 éves futballista a sokat kritizált, úgynevezett 1:1 szabály áldozatává vált, és kellett a Racing Santanderhez csatlakoznia. Eszerint ugyanis egy klub csak akkor költhet új labdarúgóra, ha játékoseladásból vagy fizetéscsökkentésből fel tud szabadítani ugyanannyi pénzt. A Real Betis pedig az átigazolási időszak legvégén szerződtette Dani Ceballost a Real Madridtól.