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Akarata ellenére adta el nevelőklubja a 20 éves labdarúgót. Pablo García hiába szolgálta hatéves kora óta a Real Betist, a La Ligában érvényes pénzügyi fair play-szabály miatt eladták őt a Racing Santandernek. A játékos távozás közben, az édesanyjával együtt elsírta magát.

Könnyek közt hagyta el Pablo García a spanyol Real Betist. A futballista hatéves kora óta erősítette a klubot, amely most akarata ellenére eladta őt a Racing Santandernek. Mindezt egy sokat kritizált szabály miatt.

Pablo García a Real Betis korábbi labdarúgója
A Real Betis Pablo García akarata ellenére egyezett meg a Racing Santanderrel
Fotó: Maciej Rogowski / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Pablo García akarata ellenére távozott

Pablo García mindössze hatéves volt, amikor elkezdett focizni a Real Betis akadémiáján. A spanyol szélső a klub történetének legeredményesebb játékosa lett az utánpótlásban, mielőtt felkerült a felnőtt csapathoz. A 20 éves labdarúgó tavaly debütált a La Ligában, két hete pedig az első élvonalbeli találatát is megszerezte. Mindezek ellenére a klub váratlanul megvált tőle.

Pablo Garcíát mellbevágta a klubváltás híre, ő ugyanis nem akart távozni nevelőklubjától. Olyannyira, hogy az édesanyjával együtt zokogásban törtek ki, miközben elhagyták a sevillai klub székházát.

Erről a spanyol sajtóban jelentek meg felvételek.

A 20 éves futballista a sokat kritizált, úgynevezett 1:1 szabály áldozatává vált, és kellett a Racing Santanderhez csatlakoznia. Eszerint ugyanis egy klub csak akkor költhet új labdarúgóra, ha játékoseladásból vagy fizetéscsökkentésből fel tud szabadítani ugyanannyi pénzt. A Real Betis pedig az átigazolási időszak legvégén szerződtette Dani Ceballost a Real Madridtól.

 

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