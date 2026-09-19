A Paks együttese az utóbbi három idényben egyaránt dobogós helyen végzett az NB I-ben, kétszer lett bronzérmes, 2024 tavaszán pedig ezüstérmesként zárt a Fradi mögött. Természetesen erre az idei szezonban is megvan még az esélye, ám Bognár György csapata meglepően gyengén rajtolt. A Paks hét forduló után mindössze nyolc pontot gyűjtve, 15-17-es gólkülönbséggel a tabella kilencedik helyén szerénykedik.

Gyengén kezdte az idényt a Paks

Fotó: paksifc.hu

Alapemberek távoztak a Paks csapatától, Böde Dániel megsérült

A Paks együttesétől alapemberek távoztak a nyáron. Zeke Márió Újpestre igazolt, Szendrei Ákos Debrecenben folytatta pályafutását, Hinora Kristóf pedig az MTK-t választotta. Ők hárman együtt 73 tétmérkőzésen léptek pályára az előző idényben. Szendrei 20 bajnokin hat gólt lőtt és két gólpasszt osztott ki, Zeke pedig az élvonal egyik legjobb bal oldali védőjének tekinthető, aki hatékonyan segíti a támadásokat.

A távozásuk tehát érzékeny veszteség, ráadásul a csapat rutinos támadója, a 39 éves Böde Dániel izomsérülést szenvedett.

A kétszeres NB I-es gólkirályt műteni kellett, azóta elkezdte a rehabilitációt, de egy jó ideig még biztosan nem léphet pályára. Böde ugyan már nem a fiatal tehetségek sorát erősíti, de óriási rutinja van, és még mindig gólerős. Ezt jól bizonyítja, hogy a 2024/2025-ös évadban gólkirály lett, de az előző idényben is 14-szer talált be az ellenfelek kapujába.

Böde Dániel sérülése nagy érvágás a Paks számára

Fotó: paksifc.hu

Bognár György szerint a védekezéssel vannak gondok

A Paks edzője a Debrecen elleni vereség után azt mondta, hogy nem kapták el az arányokat a fiatalok és a rutinosabb játékosok között, emellett a védekezés hiányosságaira is felhívta a figyelmet.

„Ennek a csapatrésznek stabilnak kell lennie, hogy jó legyen a futball. Azt is hozzá kell tenni, nagyon sok volt a rossz döntés,

mert amikor passzolni kellett, akkor is lőttünk, ráadásul rosszul” – nyilatkozta Bognár György, miután csapata a harmadik vereségét szenvedte el a hetedik fordulóban.

A Paks támadójátékával alapvetően nincs nagy gond, hiszen a csapat 15 gólt szerzett, ami az Újpesttel holtversenyben a legtöbb. Azonban 17 gólt kaptak, ami szintén a legtöbb, és alátámasztja a tréner által is említett gyengeséget. A tolnai csapatra egyébként is jellemző a „rúgjunk többet, mint amennyit kapunk” szemlélet – a 2024-es ezüstérmes idényt is mindössze +9-es gólkülönbséggel zárták –, de most a korábbiaknál is nagyobb az egyensúlytalanság.