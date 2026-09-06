85 éves néni vonta magára a figyelmet az NB I-es meccsen, többen is videóra vették

Ünnepélyes kezdőrúgás előzte meg a szombati Paks-DVSC NB I-es mérkőzést. Simon Józsefné Molnár Terézia 85. születésnapjára kapta ajándékba a családjától ezt a nem mindennapi lehetőséget. A stadionban minden szem Terézke nénire szegeződött, a lelátóról többen a telefonjukkal videóra is vették a megható jelenetet, amelynek a végén vastaps tört ki.

Ünnepélyes kezdőrúgás előzte meg a szombati Paks-DVSC NB I-es mérkőzést

Fotó: DVSC

Ünnepélyes kezdőrúgás a Paks-DVSC mérkőzés előtt

Simon Józsefné Molnár Terézia, azaz Terézke néni kiskora óta nagy futballrajongó, és egy álma teljesült azzal, hogy ő végezhette el a kezdőrúgást a Paks és a Debrecen összecsapása előtt. Az idős hölgyet a hazai csapat kapusa, Kovácsik Ádám kísérte a kezdőkörbe, hogy aztán közösen indítsák útjára a labdát. Az M4 Sport közvetítésében is jól látható volt, hogy többen a mobiltelefonjukkal rögzítették a jelenetet – amelynek végén Terézke néni vastapsot kapott. Sőt, még a magyar válogatott rekordere, a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs is kezet fogott vele.

A mérkőzést egyébként a debreceniek nyerték meg 4-2-re.

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