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A Kisvárda és a Paksi FC mérkőzésén sokáig nem született gól az NB I 8. fordulójában. A Paks végül Lenzsér Bence 71. percben szerzett bombagóljával 1–0-ra nyert, így megszakította rossz sorozatát és ebben az idényben először győzött idegenben.

A Paksi FC meglehetősen nehéz helyzetből várta a kisvárdai bajnokit. Bognár György együttese hét forduló alatt mindössze nyolc pontot szerzett, így csak a kilencedik helyről várta a folytatást, miközben 15 szerzett gól mellett 17-et kapott. A paksi vezetőedző a Debrecen elleni 4–2-es vereséget követően maga is arról beszélt, hogy csapatának elsősorban a védekezését kell stabilizálnia.

Lenzsér Bence gólja döntött a Paks javára
Lenzsér Bence gólja döntött a Paks javára
Fotó: paksifc.hu

A Paks ráadásul az előző hat bajnokijából csak egyet tudott megnyerni, idegenben pedig három mérkőzésen mindössze egy pontot gyűjtött. A Kisvárda ezzel szemben az MTK otthonában aratott 2–1-es sikerrel szakította meg négy fordulón át tartó nyeretlenségi sorozatát, hazai pályán azonban még nem győzött ebben az idényben.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét kapusnak akadt dolga. A 9. percben Lippai Szabolcs fejesénél Gyetván Márknak kellett nagyot védenie, nem sokkal később Pető Milán távoli próbálkozását hárította Ilja Popovics. A Kisvárda Ésik Ádám és Jaroszlav Jordanov révén is veszélyeztetett, míg a túloldalon Szalai József került helyzetbe a hajrában, gól azonban nem született az első 45 percben.

Bombagóllal nyert a Paks

A fordulás után a hazaiak kerültek közelebb a vezetéshez. Marko Matanovics remek átadása után Jordanov tört kapura, ám Gyetván bravúrral szögletre mentett. Nem sokkal később a szünetben becserélt Hahn János előtt adódott lehetőség a másik oldalon, de Popovics lábbal védte a paksi támadó lövését.

A 71. percben aztán megtört a gólcsend: egy beadás után Lenzsér Bence elé került a labda, a paksi védő pedig éles szögből óriási gólt lőtt a hosszú sarokba. A 30 éves futballista számára különösen emlékezetes volt a találat, hiszen 2025 augusztusa óta először volt eredményes az NB I-ben.

A Paks a hajrában megőrizte minimális előnyét, így 1–0-ra nyert Kisvárdán. Bognár György együttese ezzel az elmúlt hat bajnoki mérkőzéséből a második győzelmét aratta, és ebben az idényben először szerzett három pontot idegenben.

A siker értékét tovább növeli, hogy a 17 kapott góllal érkező paksi csapat ezúttal kapott gól nélkül zárt, vagyis éppen azon a területen javított nagyot, amelyet az elmúlt hetek egyik legfőbb problémájaként azonosítottak.

NB I, 8. forduló

Kisvárda Master Good–Paksi FC 0–1 (0–0)
Gólszerző: Lenzsér (71.)

A mérkőzés jegyzőkönyvét, a forduló teljes programját és a tabella állását ide kattintva tekintheti meg!

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