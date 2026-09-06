Ijesztő jelenetek játszódtak le a szombati BVSC-Zugló-Nagykanizsa NB II-es bajnoki mérkőzésen. A hazai csapat 7-szeres magyar válogatott labdarúgója, Paulo Vinícius eszméletlenül terült el a pályán, a mentők hordágyon vittél el a budapesti stadionból.

Paulo Vinícius (felső sor, balról a második) hét alkalommal szerepelt a magyar válogatottban

Fotó: Tumbász Hédi

Paulo Vinícius fejsérülést szenvedett

Paulo Vinícius a mérkőzés 59. percében fejelt össze az egyik nagykanizsai játékossal. A BVSC-Zugló korábbi magyar válogatott védője eszméletét vesztve terült el a gyepen – számolt be róla a Csakfoci.hu.

Az ijesztő jelenetről készült felvételen az látszik, ahogy a 36 éves labdarúgó mozdulatlanul feküdt a pályán, csapattársai pedig azonnal a segítségére siettek, ahogy érzékelték, mekkora a baj. Viníciust az oldalára fordították, miközben a játékvezető orvost hívott. Az egykori magyar válogatott játékost végül az ápolás után hordágyon vitték el a mentő a BVSC-Zugló Stadionból.

A mérkőzést végül a vendég Nagykanizsa nyerte 1-0-ra.

Sajnos hiába volt a nagy hazai nyomás a második félidőben, a Nagykanizsa az első játékrészben szerzett góllal eldöntötte a 3 pont sorsát. Innen is jobbulást kívánunk játékosunknak, Paulo Viníciusnak, akit várunk minél hamarabb vissza a pályára

– olvasható a BVSC-Zugló Facebook-oldalán.