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A másodosztályú BVSC-Zuglót erősítő 7-szeres magyar válogatott labdarúgó összefejelt az ellenfelével. Paulo Vinícius eszméletét vesztve terült el a gyepen, hordágyon vitték le a pályáról.

Ijesztő jelenetek játszódtak le a szombati BVSC-Zugló-Nagykanizsa NB II-es bajnoki mérkőzésen. A hazai csapat 7-szeres magyar válogatott labdarúgója, Paulo Vinícius eszméletlenül terült el a pályán, a mentők hordágyon vittél el a budapesti stadionból.

Paulo Vinícius hét alkalommal szerepelt a magyar válogatottban
Paulo Vinícius (felső sor, balról a második) hét alkalommal szerepelt a magyar válogatottban
Fotó: Tumbász Hédi

Paulo Vinícius fejsérülést szenvedett

Paulo Vinícius a mérkőzés 59. percében fejelt össze az egyik nagykanizsai játékossal. A BVSC-Zugló korábbi magyar válogatott védője eszméletét vesztve terült el a gyepen – számolt be róla a Csakfoci.hu.

Az ijesztő jelenetről készült felvételen az látszik, ahogy a 36 éves labdarúgó mozdulatlanul feküdt a pályán, csapattársai pedig azonnal a segítségére siettek, ahogy érzékelték, mekkora a baj. Viníciust az oldalára fordították, miközben a játékvezető orvost hívott. Az egykori magyar válogatott játékost végül az ápolás után hordágyon vitték el a mentő a BVSC-Zugló Stadionból.

A mérkőzést végül a vendég Nagykanizsa nyerte 1-0-ra.

Sajnos hiába volt a nagy hazai nyomás a második félidőben, a Nagykanizsa az első játékrészben szerzett góllal eldöntötte a 3 pont sorsát. Innen is jobbulást kívánunk játékosunknak, Paulo Viníciusnak, akit várunk minél hamarabb vissza a pályára

– olvasható a BVSC-Zugló Facebook-oldalán.

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