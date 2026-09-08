Jó hírek érkeztek az NB II-es BVSC-Zugló magyar válogatott játékosáról, Paulo Viníciusról. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a 36 éves labdarúgó a hétvégi, Nagykanizsa elleni bajnoki mérkőzésen úgy összefejelt az egyik ellenfelével, hogy elveszítette az eszméletét és mentők vitték kórházba. A legfrissebb hírek szerint enyhe agyrázkódást szenvedett és elharapta a száját, de szerencsére már jobban van.

Paulo Vinícius hét alkalommal szerepelt a magyar válogatottban

Fotó: Szabó Miklós / SZM

Paulo Vinícius elveszítette az eszméletét

Paulo Viníciust a Videoton labdarúgójaként ismerte meg az ország, a klub színeiben két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert. Sőt, miután magyar állampolgárságot kapott, hét alkalommal a válogatottban is szerepelt. A 36 éves védő három éve már a másodosztályú BVSC-Zuglót erősíti, a Nagykanizsa elleni mérkőzés 59. percében viszont eszméletét vesztve terült el a gyepen, miután összefejelt az ellenfelével. Csapattársai azonnal a segítségére siettek, ahogy érzékelték, mekkora a baj. Viníciust az oldalára fordították, miközben a játékvezető orvost hívott.

A félidőt beárnyékolta csapatkapitányunk Vinícius sérülése, aki egy ütközés után egy rövid időre elveszítette az eszméletét. A pályán szolgálatot teljesítő mentős csapat kórházba szállította kapitányunkat, akiről kiderült, hogy szerencsére nem szenvedett komoly sérülést és hamarosan haza is engedik

– olvasható a BVSC-Zugló hivatalos oldalán.

A 36 éves labdarúgó jobban van

A klub beszámolója szerint Paulo Viníciusnak az ütközés következtében enyhe agyrázkódása volt és a száját harapta el. Bár megfigyelés miatt kórházban tartották, remélhetőleg hamarosan visszatérhet a pályára.

Köszönöm, már jobban vagyok

– nyilatkozta röviden a 36 éves labdarúgó.