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Erling Haaland és Pablo Rosario között tettlegességig fajult a szóváltás. Hatalmas tömegjelenettel ért véget a Porto-Manchester City BL-mérkőzés. De nem ez volt a találkozó egyetlen nagy visszhangot kiváltó jelenete.

Heves szóváltás alakult ki a kedd esti Porto-Manchester City Bajnokok Ligája-mérkőzés után. Sőt, a vita tettlegességig fajult a vendégek világsztárja, Erling Haaland és a hazaiak középpályása, Pablo Rosario között.

Erling Haaland és Pablo Rosario a Porto-Manchester City Bajnokok Ligája-meccsen
Erling Haaland és Pablo Rosario között tettlegességig fajult a szóváltás a Porto-Manchester City Bajnokok Ligája-meccsen
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP
  • Porto-Manchester City (Bajnokok Ligája)
  • 0-2

Tömegjelenet a Porto-Manchester City BL-meccsen

A Manchester City a norvég Erling Haaland két góljával győzött a Porto otthonában, a 26 éves labdarúgó második, 91. percben szerzett találata után viszont elszabadultak az indulatok. 

Haaland és Rosario között tettlegességig fajult a szóváltás, egymás mezét rángatva kerültek a földre. A pályán hirtelen tömegjelenet alakult ki, mindkét oldalról özönlöttek oda játékosok, miközben Szymon Marciniak játékvezető próbálta szétválasztani a feleket. A lengyel bíró végül a norvég és a dominikai labdarúgónak is egy-egy sárga lapot mutatott fel.

A mérkőzésen egyébként nem ez volt az egyetlen nagy visszhangot kiváltó jelenet. Az első félidő végén a Porto középpályása, Gabri Veiga vérben úszva hagyta el pályát, miután Marc Guehi könyökével találkozott egy labdáért folytatott párharc során. A Manchester City angol válogatott védőjének megmozdulását a videóbíró is vizsgálta, de végül megúszta a büntetést.

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