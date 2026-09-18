Az újonc Honvéd a tabella utolsó helyéről várhatta a péntek esti Puskás–Kispest összecsapást, azonban a fővárosi csapatnak a mutatott játéka alapján sokkal előrébb lenne a helye az NB I-ben.

Az újonccsapat a tabella utolsó helyéről várhatta a Puskás–Kispest összecsapást

Fotó: honvedfc.hu

A kispestieket az idei szezonban senki nem verte meg egygólosnál nagyobb különbséggel, ráadásul Maurizio Jacobacci együttese több olyan meccsen is pontokat veszített, amikor rászolgált volna a jobb eredményre.

Puskás–Kispest: a vörös-feketék gyorsan hátrányba kerültek Felcsúton

A Puskás Akadémia múlt hétvégén 8-1-re megnyerte a megye I-es Mezőörs elleni Magyar Kupa-mérkőzést, előtte azonban sorozatban két bajnoki mérkőzést is elveszített, így Babó Levente együttese is győzelmi kényszerben lépett pályára.

A találkozó elején többet birtokolta a labdát a felcsúti csapat, komoly helyzetet viszont sokáig nem tudott kidolgozni.

A 16. percben aztán előnybe került a hazai gárda.

Dárdai Palkó élesen betekert szögeltére Németh András robbant be, aki a rossz ütemben kimozduló Osman Hadzikicet megelőzve egy méterről a kapuba fejelt (1–0).

A négyszeres magyar válogatott támadó az idei szezonban már a negyedik gólját szerezte az OTP Bank Ligában. Németh ezzel megduplázta az előző idénybeli gólszámát: a 2025/26-os szezonban ugyanis 22 mérkőzésen mindössze kétszer talált be.

A vezetés megszerzése után lendületben maradt a Puskás, amely a 24. percben növelni tudta előnyét. Dárdai bal oldali szabadrúgását középen megcsúsztatták, a labda pedig az üresen maradt Orján Roland elé került, aki egy átvétel után higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett (2–0).

A 21 éves Orján Rolandnak ez volt az első gólja az NB I-ben.

A második bekapott gól után a kispestiek ritmust váltottak, és egyre több helyzetet alakítottak ki.

A 38. percben össze is jött nekik a szépítés.

Egy kapu előtti kavarodást követően Kállai Kevin gyűjtötte be a labdát, akinek 16 méteres bombája megpattant a blokkolni igyekvő Georgii Harutjunjanon, a labda pedig védhetetlenül vágódott be a felcsúti kapuba (2–1).

A fordulás után sokkal többet volt a labda a kispestieknél, de a felcsútiak sokkal veszélyesebben futballoztak a gyors kontratámadásaiknak köszönhetően.

Ennek ellenére majdnem egyenlítettek a vendégek az 59. percben.

Csontos Dominik kapott egy labdát a tizenhatoson belül, megcsinált egy cselt, majd nyolc méterről lőtt, azonban a 19 éves Lehoczki Bendegúz a forduló egyik legnagyobb védését bemutatva kiszedte a kapu bal oldalába tartó labdát.

A 66. percben óriási lépést tett a Puskás a győzelem felé.

Egy labdaszerzés után Kern Martin futott rá a kispesti védelemre, majd önzetlenül lekészítette a labdát a jobbján érkező Dárdai Palkónak, aki a kivetődő Hadzikic mellett higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett (3–1).

A 66. percben óriási lépést tett a Puskás a győzelem felé. Egy labdaszerzés után Kern Martin futott rá a kispesti védelemre, majd önzetlenül lekészítette a labdát a jobbján érkező Dárdai Palkónak, aki a kivetődő Hadzikic mellett higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett (3–1).