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A labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának nyitómérkőzésén a listavezető Puskás Akadémia 3–1-re legyőzte a Kispest Honvéd csapatát a felcsúti Pancho Arénában. A Puskás–Kispest rangadó kulcsembere Dárdai Palkó volt, aki az első félidőben a felcsúti csapat mindkét góljában főszerepet vállalt, majd a második játékrészben maga is betalált.

Az újonc Honvéd a tabella utolsó helyéről várhatta a péntek esti Puskás–Kispest összecsapást, azonban a fővárosi csapatnak a mutatott játéka alapján sokkal előrébb lenne a helye az NB I-ben. 

Az újonccsapat a tabella utolsó helyéről várhatta a Puskás–Kispest összecsapást
Az újonccsapat a tabella utolsó helyéről várhatta a Puskás–Kispest összecsapást
Fotó: honvedfc.hu

A kispestieket az idei szezonban senki nem verte meg egygólosnál nagyobb különbséggel, ráadásul Maurizio Jacobacci együttese több olyan meccsen is pontokat veszített, amikor rászolgált volna a jobb eredményre. 

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A Puskás Akadémia múlt hétvégén 8-1-re megnyerte a megye I-es Mezőörs elleni Magyar Kupa-mérkőzést, előtte azonban sorozatban két bajnoki mérkőzést is elveszített, így Babó Levente együttese is győzelmi kényszerben lépett pályára. 

A találkozó elején többet birtokolta a labdát a felcsúti csapat, komoly helyzetet viszont sokáig nem tudott kidolgozni. 

A 16. percben aztán előnybe került a hazai gárda. 

Dárdai Palkó élesen betekert szögeltére Németh András robbant be, aki a rossz ütemben kimozduló Osman Hadzikicet megelőzve egy méterről a kapuba fejelt (1–0). 

  • A négyszeres magyar válogatott támadó az idei szezonban már a negyedik gólját szerezte az OTP Bank Ligában. Németh ezzel megduplázta az előző idénybeli gólszámát: a 2025/26-os szezonban ugyanis 22 mérkőzésen mindössze kétszer talált be.

A vezetés megszerzése után lendületben maradt a Puskás, amely a 24. percben növelni tudta előnyét. Dárdai bal oldali szabadrúgását középen megcsúsztatták, a labda pedig az üresen maradt Orján Roland elé került, aki egy átvétel után higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett (2–0).

  • A 21 éves Orján Rolandnak ez volt az első gólja az NB I-ben. 

A második bekapott gól után a kispestiek ritmust váltottak, és egyre több helyzetet alakítottak ki. 

A 38. percben össze is jött nekik a szépítés. 

Egy kapu előtti kavarodást követően Kállai Kevin gyűjtötte be a labdát, akinek 16 méteres bombája megpattant a blokkolni igyekvő Georgii Harutjunjanon, a labda pedig védhetetlenül vágódott be a felcsúti kapuba (2–1).

A fordulás után sokkal többet volt a labda a kispestieknél, de a felcsútiak sokkal veszélyesebben futballoztak a gyors kontratámadásaiknak köszönhetően. 

Ennek ellenére majdnem egyenlítettek a vendégek az 59. percben. 

Csontos Dominik kapott egy labdát a tizenhatoson belül, megcsinált egy cselt, majd nyolc méterről lőtt, azonban a 19 éves Lehoczki Bendegúz a forduló egyik legnagyobb védését bemutatva kiszedte a kapu bal oldalába tartó labdát.

A 66. percben óriási lépést tett a Puskás a győzelem felé. 

Egy labdaszerzés után Kern Martin futott rá a kispesti védelemre, majd önzetlenül lekészítette a labdát a jobbján érkező Dárdai Palkónak, aki a kivetődő Hadzikic mellett higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett (3–1).
A 66. percben óriási lépést tett a Puskás a győzelem felé. Egy labdaszerzés után Kern Martin futott rá a kispesti védelemre, majd önzetlenül lekészítette a labdát a jobbján érkező Dárdai Palkónak, aki a kivetődő Hadzikic mellett higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett (3–1).

Az utolsó szűk félórában a Honvéd ment még előre, de igazán komoly veszélyt nem tudott jelenteni a Puskás Akadémia kapujára, így a felcsúti csapat megnyerte a mérkőzést, és a tabella éléről várhatja a folytatást.

A Kispest Honvéd továbbra is az utolsó helyen áll a tabellán. 

OTP Bank Liga, 8. forduló:
Puskás Akadémia-Kispest Honvéd 3–1 (2–1)
gólszerzők: Németh (16.), Orján (24.),, Dárdai (66.) ill. Kállai (38.)

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