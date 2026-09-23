A Real Madrid a La Liga 7. fordulójában 2–1-re elveszítette az Atlético Madrid otthonában rendezett városi derbit. A találkozó után José Mourinho, a Real edzője óriási botrányt csinált, a portugál tréner ugyanis két kinyomtatott fotóval érkezett a sajtótájékoztatóra, és azt állította, ellenfelüknek már az első félidőben két piros lapot kellett volna kapnia.
„Akár ki is hagyhatnánk a sajtótájékoztatót, mert a mérkőzés története itt van” – mondta Mourinho a képeket felmutatva.
A klubnál sem próbálták csillapítani a kedélyeket, ugyanis a Real Madrid hivatalos honlapján is kiemelték a mérkőzéstudósításban, hogy a pocsék játékvezetés döntötte el a derbit.
A La Liga elnöke kemény üzenetet küldött a Real Madridnak
A Real Madrid újabb bírózása után megszólalt Javier Tebas, a La Liga elnöke is, aki a közösségi oldalán reagált José Mourinho, valamint a Királyi Gárda megjegyzéseire.
„Amikor nem Negreiráról van szó, akkor a játékvezetőről; ha nem erről, akkor arról, hogy nem nemzetközi játékvezető fújja a meccset. Minden klub mérkőzését vezethetik FIFA-játékvezetők és olyanok is, akik nem azok. Egyik klubnak sincs joga „személyre szabott” játékvezetéshez” – írta az X-bejegyzésében a La Liga elnöke, aki hangsúlyozta, hogy a bírók nem a bevétel, a nézettség vagy a címer alapján vezetnek mérkőzéseket.
„A Real Madrid rendkívül fontos a La Liga számára. De azt állítani, hogy a La Liga semmit sem ér nélküle, jól mutatja a többi klub, azok szurkolói és történelme iránti megvetést. A bajnokság senkinek sem a tulajdona” – folytatta Tebas, aki kiemelte, hogy egyik játékvezető sem fúj a Real Madrid ellen.
„Azt állítani, hogy a játékvezetőket a Real Madrid ellen irányítják, olyan, mintha valaki egy másik galaxisban élne.
Ez a narratíva ürügyként szolgál arra, hogy elfedjen más hiányosságokat, amelyek szabad szemmel is láthatók a szezon első mérkőzésein. Kényelmesebb összeesküvés-elméleteket gyártani, mint megmagyarázni, mi történik a pályán.
Egy játékvezetői hiba nem bizonyít összeesküvést, és attól sem válik igazsággá, hogy éveken keresztül ismételgetik” – írta Tebas, aki zárásként kemény üzenetet küldött a Real Madridnak.
„Le kéne végre venni a szemellenzőt. Még csak szeptember van, és máris úgy állítják be, mintha elcsalnák a bajnokságot. Ezt a régi kifogást már senki sem hiszi el, akinek van egy kis józan esze” – tette hozzá.
A Real Madrid nem ment el szó nélkül a La Liga elnökének bejegyzése mellett
Javier Tebas bejegyzése után a Real Madrid a hivatalos honlapján közlemény formájában válaszolt a La Liga elnökének.
„Klubunk elfogadhatatlannak tartja, hogy a La Liga elnöke arra használja fel pozícióját, hogy minden egyes megszólalásában továbbra is lejárassa és támadja a Real Madridot. Rendkívül aggasztó, hogy az a személy, akinek az a feladata, hogy a La Liga valamennyi klubjának érdekeit képviselje és védje, folyamatosan és megszállottan támadója a Real Madridnak” – olvasható a Real Madrid közleményében, melyben hangsúlyozzák, hogy Tebas legutóbbi megszólalása különösen súlyos és érthetetlen, és nem méltó egy felelős vezetőhöz.
„Rendkívül meglepő, hogy a La Liga elnöke idejét és saját kommunikációs csatornáit arra fordítja, hogy folyamatosan megpróbálja nyilvánosan lejáratni a Real Madridot, ahelyett, hogy tisztségéből fakadó felelősségének megfelelően hozzájárulna a verseny pártatlanságát garantálni hivatott intézmények iránti bizalom megteremtéséhez. Ezzel továbbra is árt a spanyol bajnokság és a spanyol labdarúgás nemzetközi megítélésének.
Ennek a helytelen és hosszú idő óta fennálló magatartásnak a fényében úgy véljük, hogy a professzionális spanyol labdarúgásnak sürgősen olyan vezetőre van szüksége, aki képes irányítani azt, és teljes potenciálját kibontakoztatni az alapvető semlegesség kötelességének betartásával.
Olyan személyre van szükség, aki tisztában van tisztségének természetével, mert a La Liga elnöke nem a bajnokság tulajdonosa, hanem a benne részt vevő és az irányítását rá bízó klubok szolgálatában álló vezető. Nekünk, kluboknak olyan személyre van szükségünk, aki becsületesen és tisztességesen szolgálja ezt a küldetést
– zárul a madridi csapat közleménye.
Hét forduló után a Real Madrid csak a negyedik helyen áll a spanyol bajnokságban, és már hat pont a lemaradása a címvédő FC Barcelonával szemben. A válogatott szünet után a Real Madridnak kemény sorozata lesz: október 10-én Gulácsi Péter csapatát, a Villarrealt fogadja, négy nappal később pedig az AS Roma otthonában lép pályára a Bajnokok Ligájában.
Október 18-án a Sevilla érkezik a Santiago Bernabéu Stadionba, három nappal később pedig a Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig érkezik Madridba. Október 25-én jön a szezon első Clásicója, amit a Camp Nouban rendeznek, a bajnokság jelenlegi állását elnézve pedig akár a bajnoki címről is dönthet majd.