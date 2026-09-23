A Real Madrid a La Liga 7. fordulójában 2–1-re elveszítette az Atlético Madrid otthonában rendezett városi derbit. A találkozó után José Mourinho, a Real edzője óriási botrányt csinált, a portugál tréner ugyanis két kinyomtatott fotóval érkezett a sajtótájékoztatóra, és azt állította, ellenfelüknek már az első félidőben két piros lapot kellett volna kapnia.

Mourinho szerint a Real Madrid két tiszta kiállítást nem kapott meg az Atlético ellen

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

„Akár ki is hagyhatnánk a sajtótájékoztatót, mert a mérkőzés története itt van” – mondta Mourinho a képeket felmutatva.

A klubnál sem próbálták csillapítani a kedélyeket, ugyanis a Real Madrid hivatalos honlapján is kiemelték a mérkőzéstudósításban, hogy a pocsék játékvezetés döntötte el a derbit.

A La Liga elnöke kemény üzenetet küldött a Real Madridnak

A Real Madrid újabb bírózása után megszólalt Javier Tebas, a La Liga elnöke is, aki a közösségi oldalán reagált José Mourinho, valamint a Királyi Gárda megjegyzéseire.

„Amikor nem Negreiráról van szó, akkor a játékvezetőről; ha nem erről, akkor arról, hogy nem nemzetközi játékvezető fújja a meccset. Minden klub mérkőzését vezethetik FIFA-játékvezetők és olyanok is, akik nem azok. Egyik klubnak sincs joga „személyre szabott” játékvezetéshez” – írta az X-bejegyzésében a La Liga elnöke, aki hangsúlyozta, hogy a bírók nem a bevétel, a nézettség vagy a címer alapján vezetnek mérkőzéseket.

Ya empiezan los portaCOCes y la televisión del régimen a construir el relato de siempre: la conspiración permanente. Cuando no es Negreira, es el árbitro; cuando no, que no es internacional. Todos los clubes pueden ser arbitrados por colegiados internacionales y por quienes no lo… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 22, 2026

„A Real Madrid rendkívül fontos a La Liga számára. De azt állítani, hogy a La Liga semmit sem ér nélküle, jól mutatja a többi klub, azok szurkolói és történelme iránti megvetést. A bajnokság senkinek sem a tulajdona” – folytatta Tebas, aki kiemelte, hogy egyik játékvezető sem fúj a Real Madrid ellen.

„Azt állítani, hogy a játékvezetőket a Real Madrid ellen irányítják, olyan, mintha valaki egy másik galaxisban élne.

Ez a narratíva ürügyként szolgál arra, hogy elfedjen más hiányosságokat, amelyek szabad szemmel is láthatók a szezon első mérkőzésein. Kényelmesebb összeesküvés-elméleteket gyártani, mint megmagyarázni, mi történik a pályán.

Egy játékvezetői hiba nem bizonyít összeesküvést, és attól sem válik igazsággá, hogy éveken keresztül ismételgetik” – írta Tebas, aki zárásként kemény üzenetet küldött a Real Madridnak.