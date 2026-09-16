A Real Madrid 3–2-re nyert az Elche otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokságban. José Mourinho együttese kétgólos előnybe került, a hazaiak azonban a hajrában kiegyenlítettek, így a madridiak csak a hosszabbításban tudták megszerezni a győzelmet. A portugál edző a lefújás után nem titkolta elégedetlenségét, amiért csapata nem zárta le korábban a találkozót. Mourinho Arda Güler teljesítményére is kitért, akit a második félidőben lecserélt. A szakember szerint a török válogatott játékos intenzitása visszaesett, majd arra is egyértelmű választ adott, hogy Güler nélkülözhetetlennek számít-e a Real Madridban.

José Mourinho a 68. percben lecserélte Arda Gülert az Elche–Real Madrid bajnoki mérkőzésen Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Mourinho kemény üzenetet küldött a Real Madrid sztárjának

A királyi gárda számára sokáig úgy tűnt, hogy nem okoz komoly problémát a három pont megszerzése, a mérkőzés azonban a második félidőben váratlan fordulatot vett. Az Elche nem adta fel, és a hajrára eltüntette kétgólos hátrányát. Mourinho már korábban érzékelte, hogy csapata kezd veszíteni a mérkőzés feletti kontrollból, ezért változtatott az összeállításon.

Ennek egyik következménye Arda Güler lecserélése volt. A török válogatott középpályás helyére Jude Bellingham érkezett, Mourinho pedig a találkozó után elárulta, mi állt a döntése hátterében.

Arda intenzitása is kezdett visszaesni. Frissen behoztam Jude-ot és Brahimot, még 0–2-nél, mert már éreztem, hogy elveszítjük a kontrollt

A sajtótájékoztatón Mourinhót arról is megkérdezték, hogy Güler az utóbbi időben mutatott teljesítménye alapján nélkülözhetetlen játékossá vált-e a Real Madridban. A portugál edző nem kerülgette a választ.

Nem. Nem nélkülözhetetlen. Senki sem nélkülözhetetlen.

Mourinho ugyanakkor nem kizárólag Güler játékát kritizálta. A vezetőedző szerint a Real Madridnak több lehetősége is volt arra, hogy jóval korábban eldöntse a találkozót, ám ezt nem tette meg. A madridiak ezzel lehetőséget adtak az Elchének a visszakapaszkodásra, és végül csak a hosszabbításban sikerült megszerezniük a győzelmet.