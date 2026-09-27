A Real Madrid a 2024/25-ös és a 2025/26-os szezont is trófea nélkül zárta, ehhez fogható szégyen legutóbb húsz éve érte a Királyi Gárdát, amikor 2004 és 2006 között két idényen keresztül nem tudott egyetlen trófeát sem nyerni.

José Mourinho 13 év után tért vissza a Real Madrid kispadjára

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

Nyáron kinevezték a csapat élére José Mourinhót, aki 13 év után tért vissza a Real Madrid kispadjára, azonban a szakértők már akkor megmondták, hogy hiba visszahívni a portugál trénert, amikor még alá sem írta a szerződését.

Mit keres José Mourinho a Real Madrid kispadján?

José Mourinho valaha a világ egyik legjobb edzője volt, de a Chelsea-től való 2015-ös távozása óta főként csak a botrányaival hívta fel magára a figyelmet. 2017-ben ugyan nyert egy Európa-ligát a Manchester Uniteddel, 2022-ben pedig az AS Romával aratott végső diadalt a Konferencia-ligában, ezek a sorozatok viszont korántsem a legmagasabb polcon vannak.

Mourinho csapatai az utóbbi években nézhetetlen játékot mutattak be, a portugál tréner pedig minden állomáshelyén csak a hisztijeivel tudott kitűnni, így nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt kinevezni egy olyan csapat élére, amelynek az öltözője a rengeteg ego miatt puskaporos hordó.

A „Special One”-nak becézett Mourinho már azelőtt konfliktusba került a Real Madrid legnagyobb sztárjával, hogy kinevezték volna a csapat élére. Történt ugyanis februárban, hogy Vinícius Júnior gyönyörű gólt lőtt a Mourinho által irányított Benfica otthonában, azonban a BL-meccs botrányba fulladt, mert a találata után a brazil sztár a hazai szurkolók előtt ünnepelt, és félreérthetetlen módon hergelte őket.

Prestianni állítólag „csak” homofób módon sértegette Viníciust

Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Ezután érkezett Gianluca Prestianni, aki a száját eltakarva mondott valamit Viníciusnak, a brazil pedig azonnal a bíróhoz sietett, és bepanaszolta az argentin szélsőt, miszerint rasszista megjegyzéseket tett rá.

„Annyit mondhatok, hogy egy ilyen gól után a csapattársainak vállán kellett volna ünnepeltetnie magát, és nem 60 ezer emberrel szórakozni ebben a stadionban” – mondta az eset után Mourinho, aki keményen beleállt a Real Madrid brazil sztárjába.

Hány stadionban történt ez már meg? Hányban? Vinícius egy földöntúli játékos, imádom őt, de ha ilyen gólt szerzel, akkor a csapattársaiddal kell ünnepelni. Miért nem ünnepelt úgy, mint Eusébio, Pelé vagy Di Stéfano? Valami nincs rendben, mert ez minden stadionban megtörténik. Ahol Vinícius pályára lép, ott mindig történik valami”

– tette hozzá a portugál tréner, aki pályafutása során több teátrális gólörömöt is bemutatott már.