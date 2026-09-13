A Real Madrid–Rayo Vallecano mérkőzésen a királyi gárda magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott, a találkozón pedig Vinícius Júnior is fontos szerepet játszott. A brazil sztár ezúttal nem talált be, ám gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez, mielőtt José Mourinho a 89. percben lecserélte. A lefújás után a portugál szakember külön is kitért a 26 éves támadóra, akiről rendkívül erős kijelentést tett. Mourinho szerint Vinícius fizikailag jobb állapotban van, mint valaha, ráadásul már nem sok kell ahhoz, hogy újra csúcsformában legyen.

José Mourinho lepacsizott Vinícius Júniorral, miután a Real Madrid–Rayo Vallecano bajnoki mérkőzés 89. percében lecserélte Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Real Madrid–Rayo Vallecano 4-1

Gólszerzők: Mbappé (14., 11-esből, 81. perc), Carreras (17.), Bellingham (35.), illetve Camello (51.).

José Mourinho szerint Vinícius sosem volt még ilyen jó formában

Fizikailag jobb formában van, mint valaha. Már csak egy hajszál választja el attól, hogy ismét a csúcsformában legyen

– mondta Mourinho, aki szerint a brazil támadó rendkívüli intenzitásra képes, miközben védekezésben is egyre többet vár el tőle.

A portugál edző Vinícius mentális erejét is kiemelte. Úgy véli, játékosa pontosan ismeri a Real Madridnál és a brazil válogatottnál rá nehezedő felelősséget, ezért egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy jelenleg inkább gólpasszokkal, mint gólokkal segíti csapatát.

Most a gólpasszok időszakát éli, és azon dolgozik, hogy a védekezés szempontjából is jobban értelmezze a játékot. A gólok pedig majd jönni fognak

– jelentette ki portugál tréner.

Mourinho a fölényes győzelem ellenére a Real Madrid teljesítményét meglehetősen kritikusan értékelte.

45 perces mérkőzés volt. Ott véget is ért, nincs mit többet mondani.

– fogalmazott a 63 éves szakember, aki szerint a második félidőben már a fizikai és mentális fáradtság jelei is megmutatkoztak játékosain.