Nem mindennapi probléma okozott fennakadást a sevillai La Cartujában rendezett Real Betis–Real Madrid mérkőzés elején. Az első kilenc percben öt alkalommal is meg kellett állítani a játékot, mert a futballisták jelezték Alejandro Hernández Hernández játékvezetőnek, hogy túl puhák a labdák. A játékosok a kezükkel nyomkodva mutatták meg a problémát, végül pedig a mérkőzés delegáltja intézkedett: mind a 14 labdát – köztük az éppen játékban lévőt is – összeszedték és újrafújták. A spanyol AS szerint vagy rossz adatot tápláltak a labdák nyomását mérő gépbe, vagy maga a berendezés hibásodott meg. Az újrafújás után már nem jelentkezett a probléma.

José Mourinho a visszatérése óta először kapott ki a Real Madriddal

Fotó: Jorge Guerrero/AFP

A különös közjátékok után a Real Madrid alakította ki a nagyobb helyzeteket, de a vendégek képtelenek voltak betalálni. Vinícius Júnior a 15. percben az üres kapu helyett a kapufát találta el, és Kylian Mbappé, valamint Jude Bellingham előtt is adódott lehetőség. José Mourinho együttese azonban hiába próbálkozott többet, a Betis kapuját nem tudta bevenni.

Drámai hajrában kikapott a Real Madrid

A hajrában aztán alaposan megbűnhődött a helyzetek elpuskázásáért a Real. A 81. percben egy szöglet után Thibaut Courtois még védte Nelson Deossa fejesét, ám a kipattanóra Troy Parrott érkezett, és közelről megszerezte a vezetést (1–0). Mbappé négy perccel később a lécet találta el, majd Carlos Espí látványos gólját les miatt érvénytelenítette a VAR.

A madridiak a ráadásban még megkapták az utolsó esélyt az egyenlítésre, miután Vinícius beadása Natan kezében akadt el. A megítélt tizenegyest Mbappé végezte el a 94. percben, ám Álvaro Vallés kivédte a francia világsztár lövését.

A Betis így 1–0-ra megnyerte a mérkőzést, Mourinho pedig három bajnoki győzelem után először kapott ki, amióta nyáron visszatért a Real Madridhoz.