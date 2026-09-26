Tovább súlyosbodnak a magyar válogatott és Marco Rossi szövetségi kapitány gondjai, miután Redzic Damir megsérült a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A 23 éves támadó kezdőként kapott lehetőséget péntek este, a 62. percben Jurek Gábor váltotta, most pedig az is kiderült, hogy miért: bokasérülést szenvedett, ami miatt a következő három találkozón nem játszhat.
- Észak-Írország-Magyarország (Nemzetek Ligája)
- hétfő, 20.45, tv: M4 Sport
Redzic Damir sérülést szenvedett
Redzic Damir idén már harmadszor – a Görögország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen után – kapott helyet a magyar válogatott kezdőcsapatában az ukránok ellen. Ezúttal Sallai Roland helyén szerepelt, aki sérülés – sajtóhírek szerint combizomszakadás – miatt nem állt Marco Rossi rendelkezésére, csakúgy, mint Varga Barnabás. A szövetségi kapitány az 1-0-ra elveszített első Nemzetek Ligája mérkőzés után is elmondta, sajnálatos módon a legjobbjai helyett nem tud ugyanolyan kézségekkel bíró játékosokat behívni keretbe, most pedig újabb csapás érte a nemzeti csapatot.
Redzic Damir a péntek esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így nem számíthat rá a szakmai stáb a további három találkozón. A támadó elhagyta a telki edzőtábort
– olvasható a Magyar Labdarúgó-szövetség X-bejegyzésében.
Redzic tehát nemcsak a hétfői, Észak-Írország elleni idegenbeli találkozót kénytelen kihagyni, hanem az azt követő Georgia elleni hazai mérkőzést, valamint az ukránok elleni második összecsapást is.
Arról egyelőre nem szólnak a hírek, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány behív-e a valaki mást a 23 éves labdarúgó helyére, vagy a keret jelenlegi tagjaival pótolja majd újabb hiányzóját.