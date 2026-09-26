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Varga Barnabás és Sallai Roland után újabb labdarúgó dőlt ki a magyar válogatottból. Redzic Damir bokasérülést szenvedett, így Marco Rossi szövetségi kapitány rá sem számíthat a következő három Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Tovább súlyosbodnak a magyar válogatott és Marco Rossi szövetségi kapitány gondjai, miután Redzic Damir megsérült a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A 23 éves támadó kezdőként kapott lehetőséget péntek este, a 62. percben Jurek Gábor váltotta, most pedig az is kiderült, hogy miért: bokasérülést szenvedett, ami miatt a következő három találkozón nem játszhat.

Redzic Damir a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Redzic Damir bokasérülés miatt nem lép pályára a soron következő három Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
  • Észak-Írország-Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

Redzic Damir sérülést szenvedett

Redzic Damir idén már harmadszor – a Görögország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen után – kapott helyet a magyar válogatott kezdőcsapatában az ukránok ellen. Ezúttal Sallai Roland helyén szerepelt, aki sérülés – sajtóhírek szerint combizomszakadás – miatt nem állt Marco Rossi rendelkezésére, csakúgy, mint Varga Barnabás. A szövetségi kapitány az 1-0-ra elveszített első Nemzetek Ligája mérkőzés után is elmondta, sajnálatos módon a legjobbjai helyett nem tud ugyanolyan kézségekkel bíró játékosokat behívni keretbe, most pedig újabb csapás érte a nemzeti csapatot.

Redzic Damir a péntek esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így nem számíthat rá a szakmai stáb a további három találkozón. A támadó elhagyta a telki edzőtábort

– olvasható a Magyar Labdarúgó-szövetség X-bejegyzésében.

Redzic tehát nemcsak a hétfői, Észak-Írország elleni idegenbeli találkozót kénytelen kihagyni, hanem az azt követő Georgia elleni hazai mérkőzést, valamint az ukránok elleni második összecsapást is.

Arról egyelőre nem szólnak a hírek, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány behív-e a valaki mást a 23 éves labdarúgó helyére, vagy a keret jelenlegi tagjaival pótolja majd újabb hiányzóját.

 

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