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Lemondott a Liverpool sportigazgatója. Richard Hughes 2024 nyarán érkezett az Anfieldre a Bournemouthtól, de máris új kihívás elé néz.

Nagy büszkeség volt Richard Hughes számára, hogy a Liverpool sportigazgatója lehetett. Erről beszélt búcsúnyilatkozatában a 47 éves szakember, miután jelezte a klubtulajdonosoknak, hogy lemond a pozícióról. Az Anfielden máris elkezdték keresni az utódját.

Representatives from Liverpool FC including Technical Director Julian Ward (L), Sporting Director Richard Hughes (3R) and Michael Edwards (C) arrive at the funeral chapel for the wake of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva in Gondomar, on the outskirts of Porto, on July 4, 2025. Liverpool forward Diogo Jota and his brother Andre Silva died in a car crash in northwestern Spain early July 3, sparking widespread grief just after the Portugal star had got married. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)
Richard Hughes (jobbról a harmadik) lemondott a Liverpool sportigazgatói posztjáról
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Richard Hughes lemondott a Liverpool sportigazgatói posztjáról

A Liverpool hivatalos közleményben jelentette be, hogy lemondott Richard Hughes sportigazgató. A 47 éves szakember 2024-ben érkezett az Anfieldre a Bournemouth-tól, távozása viszont már egy ideje várható volt – főleg, miután júliusban barátja, Michael Edwards is távozott a tulajdonos Fenway Sports Group (FSG) vezérigazgatói posztjáról.

Richard Hughes búcsúnyilatkozatában úgy fogalmazott, nagy büszkeség volt számára, hogy lehetőséget kapott „ezt a hihetetlen és egyedülálló klubot szolgálni”

– írja a Magyar Nemzet.

Kerkez Milos sokat köszönhet a 47 éves szakembernek

A Liverpool magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos sokat köszönhet a 47 éves szakembernek, aki előbb 2023-ban Bournemouth-ba vitte őt, majd onnan az Anfieldre csábította tavaly. Azonban a 22 éves labdarúgó leigazolása miatt is sok kritika érte Richard Hughest, csakúgy mint például Jeremie Frimpong megszerzéséért. A korábbi sportigazgató két év alatt 670 millió fontot kapott a Liverpool megerősítésére, de egyes vélemények szerint nem minden esetben megfelelően lett elköltve ez a pénz.

Richard Hughes a Liverpool után új kihívást keres magának, sajtóhírek szerint a szaúdi al-Hilalnál tölthet be vezető pozíciót.

 

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