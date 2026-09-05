Nagy büszkeség volt Richard Hughes számára, hogy a Liverpool sportigazgatója lehetett. Erről beszélt búcsúnyilatkozatában a 47 éves szakember, miután jelezte a klubtulajdonosoknak, hogy lemond a pozícióról. Az Anfielden máris elkezdték keresni az utódját.

Richard Hughes (jobbról a harmadik) lemondott a Liverpool sportigazgatói posztjáról

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Richard Hughes lemondott a Liverpool sportigazgatói posztjáról

A Liverpool hivatalos közleményben jelentette be, hogy lemondott Richard Hughes sportigazgató. A 47 éves szakember 2024-ben érkezett az Anfieldre a Bournemouth-tól, távozása viszont már egy ideje várható volt – főleg, miután júliusban barátja, Michael Edwards is távozott a tulajdonos Fenway Sports Group (FSG) vezérigazgatói posztjáról.

Richard Hughes búcsúnyilatkozatában úgy fogalmazott, nagy büszkeség volt számára, hogy lehetőséget kapott „ezt a hihetetlen és egyedülálló klubot szolgálni”

– írja a Magyar Nemzet.

Kerkez Milos sokat köszönhet a 47 éves szakembernek

A Liverpool magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos sokat köszönhet a 47 éves szakembernek, aki előbb 2023-ban Bournemouth-ba vitte őt, majd onnan az Anfieldre csábította tavaly. Azonban a 22 éves labdarúgó leigazolása miatt is sok kritika érte Richard Hughest, csakúgy mint például Jeremie Frimpong megszerzéséért. A korábbi sportigazgató két év alatt 670 millió fontot kapott a Liverpool megerősítésére, de egyes vélemények szerint nem minden esetben megfelelően lett elköltve ez a pénz.