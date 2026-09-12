Ronald Araújo érkezésekor elsősorban az volt a kérdés, mennyi segítséget tud adni a Liverpoolnak a védelem közepén, néhány hét elteltével azonban egészen más szerepben válhat kulcsfigurává. A klub nagy kockázatot vállalt a nyáron azzal, hogy nem igazolt klasszikus jobbhátvédet. Conor Bradley hosszú sérüléséből várhatóan csak hónapok múlva tér vissza, miközben a klub abban bízott, hogy Andoni Iraola stabilabb teljesítményt tud kihozni Jeremie Frimpongból.
Az idény első heteiben azonban ismét előjött a probléma. Frimpong a Newcastle United és a Nottingham Forest ellen sem győzte meg igazán a szakmai stábot, közben Joe Gomez is megsérült. A Liverpoolnak így egyre sürgetőbbé vált, hogy más megoldást találjon a védelem jobb oldalán.
Az elmúlt két mérkőzés alapján elképzelhető, hogy már meg is találta.
- Liverpool–Fulham, szombat 16.00
Ronald Araújo két meccs alatt írta át a terveket
Ronald Araújo augusztusban egy évre, kölcsönben érkezett a Barcelonától. Elsősorban középhátvédként ismert, de korábban jobbhátvédként is szerepelt, és éppen ez a sokoldalúsága győzte meg a Liverpoolt arról, hogy érdemes lecsapni rá.
Az uruguayi fizikailag rendkívül erős, jól fejel, saját tizenhatosán belül hatékonyan védekezik, egy az egyben pedig nehéz átjátszani. Sebessége is megvan ahhoz, hogy oldalirányban kisegítsen és lezárja a mögötte nyíló területeket. Nem hibátlan játékos: döntéshozatalában és helyezkedésében időnként vannak kihagyások, agresszivitása pedig olykor túl kemény belépőkhöz vezet. A jobb szélen azonban éppen azt a fizikális erőt és stabilitást adhatja a Liverpoolnak, amely az idény elején hiányzott.
Az Ipswich ellen Iraola először nevezte Araújót a kezdőcsapatba jobbhátvédként, az uruguayi pedig végigjátszotta a 2–0-ra megnyert mérkőzést. Négy nappal később az Atlético Madrid ellen már még magasabb szintre kapcsolt.
Szoboszlai gólját is Araújo készítette elő
A Liverpool 1–0-s hátrányban volt az első félidő hajrájában, amikor Florian Wirtz megszerezte a kipattanó labdát Bradley Barcola lövése után. Araújo beindult a tizenhatoson belülre, háttal a kapunak kapta a passzt, majd látványos bal lábas sarkazással készített elő Szoboszlai Dominiknak, aki a hosszú alsó sarokba lőtt.
„Örülök Ronaldnak is. Meg kell kérdeznetek tőle, hogy tényleg így akarta-e!” – viccelődött Szoboszlai a TNT Sportsnak a találkozó után.
Araújo azonban nemcsak a gólpasszával tűnt ki: több fontos védekező megmozdulása volt, blokkolt, párharcokat nyert, és fegyelmezetten tartotta a pozícióját. A szurkolók is értékelték a teljesítményét: miközben az UEFA Szoboszlait választotta a mérkőzés legjobbjának, a Liverpool drukkereinek hivatalos szavazását Araújo nyerte.
Iraola külön is méltatta az uruguayit.
„Szerintem nagyon-nagyon jó volt. Az Ipswich ellen is, de azt mondanám, most még jobb. Nagyon jól védi a saját oldalát, viszont talán azért, mert középhátvéd, időnként alulértékeljük a támadójátékát. Nagyszerű gólpasszt adott Szoboszlai Dominiknak” – mondta a baszk vezetőedző.
Iraola a Fulham elleni bajnokit felvezető sajtótájékoztatóján ismét kitért Araújo remek formájára. Mint mondta, a védő hozzászokott a nagy mérkőzésekhez és a trófeákért folyó harchoz, számára jelenleg inkább az jelent kihívást, hogy még nem beszél angolul, ebben azonban sok segítséget kap az öltözőben.
Sok évet töltött a Barcánál, szüksége volt erre a váltásra, és mentálisan is sokat segített neki. Az is sokat számít, hogy közben nagyon jól teljesít
– fogalmazott Iraola, aki kiemelte, hogy Araújo csereként középhátvédként, valamint kezdőként a számára kevésbé megszokott poszton is jól oldotta meg a feladatát.
Szoboszlai végre maradhat a középpályán
Araújo jó formája magyar szempontból sem mellékes. Szoboszlai az előző idényben több alkalommal is kénytelen volt jobbhátvédként futballozni, és az új szezon elején is előkerült ez a lehetőség.
A magyar válogatott csapatkapitánya ugyan ezen a poszton is képes magas szinten teljesíteni, egyértelmű, hogy a Liverpool sokkal többet kap tőle a középpályán. Futómennyisége, letámadása, labdakihozatala és kapu előtti veszélyessége ott érvényesül igazán.
Az Atlético ellen erre látványos bizonyítékot is szolgáltatott: Araújo jobbhátvédként gólpasszt adott, Szoboszlai pedig középpályásként gólt szerzett és az UEFA szerint a mezőny legjobbja volt.
Így Szoboszlait végre "felmenthetik", nem kell kényszerből jobb hátvédkét játszania.
Virgil van Dijk is hangsúlyozta, mennyire jól alkalmazkodott új szerepéhez az uruguayi.
„A jobbhátvéd nem az elsődleges posztja, de játszott már ott korábban, és megmutatta, milyen jól képes ellátni ezt a szerepet. Létfontosságú, hogy a négy védő és a kapus együtt stabil egységet alkosson” – mondta a Liverpool csapatkapitánya.
Még nem biztos, hogy hosszú távú megoldás
Két jó mérkőzés után természetesen túlzás lenne kijelenteni, hogy a Liverpool jobbhátvédgondjai végleg megszűntek. Araújo csak kölcsönben szerepel az Anfielden, bár a klub az idény végén végleg megszerezheti. A megállapodásban sajtóértesülések szerint 47 millió fontos vételi opció szerepel.
A döntést nemcsak az uruguayi teljesítménye befolyásolhatja: Bradley és Giovanni Leoni hosszú kihagyás után térhet vissza, Van Dijk és Gomez szerződése pedig lejár az évad végén.
Egyelőre azonban Araújo erős érveket szolgáltat arra, hogy Iraola továbbra is jobbhátvédként számítson rá. Ha ez hosszabb távon is működik, a Liverpool egyszerre két problémát oldhat meg: stabilabbá válhat a védelem jobb oldala, Szoboszlai pedig végleg visszakerülhet oda, ahol a csapat számára a legtöbbet tudja hozzátenni.