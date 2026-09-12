Ronald Araújo érkezésekor elsősorban az volt a kérdés, mennyi segítséget tud adni a Liverpoolnak a védelem közepén, néhány hét elteltével azonban egészen más szerepben válhat kulcsfigurává. A klub nagy kockázatot vállalt a nyáron azzal, hogy nem igazolt klasszikus jobbhátvédet. Conor Bradley hosszú sérüléséből várhatóan csak hónapok múlva tér vissza, miközben a klub abban bízott, hogy Andoni Iraola stabilabb teljesítményt tud kihozni Jeremie Frimpongból.

Ronald Araújo jelenheti a megoldást a Liverpool jobbhátvéd problémáira

Fotó: Paul Ellis/AFP

Az idény első heteiben azonban ismét előjött a probléma. Frimpong a Newcastle United és a Nottingham Forest ellen sem győzte meg igazán a szakmai stábot, közben Joe Gomez is megsérült. A Liverpoolnak így egyre sürgetőbbé vált, hogy más megoldást találjon a védelem jobb oldalán.

Az elmúlt két mérkőzés alapján elképzelhető, hogy már meg is találta.

Liverpool–Fulham, szombat 16.00

Ronald Araújo két meccs alatt írta át a terveket

Ronald Araújo augusztusban egy évre, kölcsönben érkezett a Barcelonától. Elsősorban középhátvédként ismert, de korábban jobbhátvédként is szerepelt, és éppen ez a sokoldalúsága győzte meg a Liverpoolt arról, hogy érdemes lecsapni rá.

Az uruguayi fizikailag rendkívül erős, jól fejel, saját tizenhatosán belül hatékonyan védekezik, egy az egyben pedig nehéz átjátszani. Sebessége is megvan ahhoz, hogy oldalirányban kisegítsen és lezárja a mögötte nyíló területeket. Nem hibátlan játékos: döntéshozatalában és helyezkedésében időnként vannak kihagyások, agresszivitása pedig olykor túl kemény belépőkhöz vezet. A jobb szélen azonban éppen azt a fizikális erőt és stabilitást adhatja a Liverpoolnak, amely az idény elején hiányzott.

Az Ipswich ellen Iraola először nevezte Araújót a kezdőcsapatba jobbhátvédként, az uruguayi pedig végigjátszotta a 2–0-ra megnyert mérkőzést. Négy nappal később az Atlético Madrid ellen már még magasabb szintre kapcsolt.

Szoboszlai gólját is Araújo készítette elő

A Liverpool 1–0-s hátrányban volt az első félidő hajrájában, amikor Florian Wirtz megszerezte a kipattanó labdát Bradley Barcola lövése után. Araújo beindult a tizenhatoson belülre, háttal a kapunak kapta a passzt, majd látványos bal lábas sarkazással készített elő Szoboszlai Dominiknak, aki a hosszú alsó sarokba lőtt.