Ronald Koeman Jr. nem először bizonyította, hogy édesapja idegeit örökölte. A holland válogatott korábbi szövetségi kapitánya játékosként az Ajaxban, a PSV Eindhovenben és a Feyenoordban is futballozott, legnagyobb sikereit azonban a Barcelona játékosaként érte el.

Ronald Koeman a Barcelona történetének egyik legjobb védője

Fotó: Toru Yamanaka / AFP

Koeman minden idők egyik leggólerősebb védője volt. Pályafutása alatt 684 mérkőzésen 240 gólt lőtt, ebből 115-öt tizenegyesből szerzett. Ronald Koeman karrierje során 87,8 százalékos hatékonysággal értékesítette a tizenegyeseket, ezzel pedig ott van minden idők legjobb büntetőrúgói között.

Ronald Koeman fia ismét hős lett Hollandiában

A Barcelona legendája minden bizonnyal a fiával is rendszeresen gyakorolta a lövéseket, aki annak ellenére, hogy kapusposzton szerepel, szívesen odaáll a büntetőpontra.

A holland bajnokság 5. fordulójában a Telstar 2–2-es döntetlent játszott a Cambuur csapatával, a találkozó hőse pedig Ronald Koeman Jr. volt, aki az Eredivisie történetének első kapusa lett, aki két gólt lőtt egy mérkőzésen.

2 - Ronald Koeman is the first goalkeeper in history to score twice in an @eredivisie game.



Unique. pic.twitter.com/l4GWoQwiUl — OptaJohan (@OptaJohan) September 6, 2026

A Telstar már a mérkőzés 22. percében emberhátrányba került, a vendég Cambuur pedig egy órányi játékot követően már kétgólos előnyben volt. A 63. percben aztán visszajött a meccsbe a Telstar, amely a kapus, Ronald Koeman Jr. büntetőjével szépíteni tudott. A hosszabbítás 11. percében újabb tizenegyest kapott a Telstar, amit Koeman higgadtan értékesített.

Érdekesség, hogy a 31 éves kapus mindkét tizenegyest a bal alsó sarokba lőtte, ami arról árulkodik, hogy kötélidegei vannak.

„Én vagyok a csapat első számú lövője, láthattátok, hogy miért. Egyszerűen jól tudok tizenegyest rúgni, és bízom magamban, úgyhogy nincs bennem semmi bizonytalanság” – idézi a holland Soccernews Ronald Koeman Jr.-t, aki arról is beszélt, hogy a második tizenegyese előtt az ellenfél játékosai próbálták kizökkenteni.

Ronald Koeman Jr. legt weer aan vanaf elf meter en scoort voor het tweede seizoen op rij! 🤯🧤#telcam pic.twitter.com/xhA3KvFMac — ESPN NL (@ESPNnl) September 6, 2026

„Tudod, hogy megy ez. Beszélnek hozzád, közben ott van az ellenfél kapusa is. De engem nem lehet kizökkenteni. A lényeg, hogy szánj egy kis időt magadra, és koncentrálj előtte” – mondta a 31 éves kapus, aki azt is elárulta, hogy nem feltétlenül csak tizenegyesekben gondolkodik.