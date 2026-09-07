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Vasárnap délután történelmet írt a holland bajnokságban az FC Barcelona legendás játékosának fia. Ronald Koeman Jr. az Eredivisie történetének első kapusa lett, aki két gólt lőtt egy mérkőzésen. Ronald Koeman fia kötélidegekkel rendelkezik, mert bár most duplázni tudott, tavasszal ennél is nagyobb tettet hajtott végre.

Ronald Koeman Jr. nem először bizonyította, hogy édesapja idegeit örökölte. A holland válogatott korábbi szövetségi kapitánya játékosként az Ajaxban, a PSV Eindhovenben és a Feyenoordban is futballozott, legnagyobb sikereit azonban a Barcelona játékosaként érte el.

Sao Paulo Captain and star striker Rai (R) steals the ball from Barcelona's defence Ronald Koeman during the first quarter of Toyota European/South American cup 13 December 1992 in Tokyo. AFP PHOTO TORU YAMANAKA (Photo by TORU YAMANAKA / AFP)
Ronald Koeman a Barcelona történetének egyik legjobb védője
Fotó: Toru Yamanaka / AFP

Koeman minden idők egyik leggólerősebb védője volt. Pályafutása alatt 684 mérkőzésen 240 gólt lőtt, ebből 115-öt tizenegyesből szerzett. Ronald Koeman karrierje során 87,8 százalékos hatékonysággal értékesítette a tizenegyeseket, ezzel pedig ott van minden idők legjobb büntetőrúgói között.

Ronald Koeman fia ismét hős lett Hollandiában

A Barcelona legendája minden bizonnyal a fiával is rendszeresen gyakorolta a lövéseket, aki annak ellenére, hogy kapusposzton szerepel, szívesen odaáll a büntetőpontra.

A holland bajnokság 5. fordulójában a Telstar 2–2-es döntetlent játszott a Cambuur csapatával, a találkozó hőse pedig Ronald Koeman Jr. volt, aki az Eredivisie történetének első kapusa lett, aki két gólt lőtt egy mérkőzésen.

A Telstar már a mérkőzés 22. percében emberhátrányba került, a vendég Cambuur pedig egy órányi játékot követően már kétgólos előnyben volt. A 63. percben aztán visszajött a meccsbe a Telstar, amely a kapus, Ronald Koeman Jr. büntetőjével szépíteni tudott. A hosszabbítás 11. percében újabb tizenegyest kapott a Telstar, amit Koeman higgadtan értékesített.

Érdekesség, hogy a 31 éves kapus mindkét tizenegyest a bal alsó sarokba lőtte, ami arról árulkodik, hogy kötélidegei vannak.

„Én vagyok a csapat első számú lövője, láthattátok, hogy miért. Egyszerűen jól tudok tizenegyest rúgni, és bízom magamban, úgyhogy nincs bennem semmi bizonytalanság” – idézi a holland Soccernews Ronald Koeman Jr.-t, aki arról is beszélt, hogy a második tizenegyese előtt az ellenfél játékosai próbálták kizökkenteni.

„Tudod, hogy megy ez. Beszélnek hozzád, közben ott van az ellenfél kapusa is. De engem nem lehet kizökkenteni. A lényeg, hogy szánj egy kis időt magadra, és koncentrálj előtte” – mondta a 31 éves kapus, aki azt is elárulta, hogy nem feltétlenül csak tizenegyesekben gondolkodik.

A hosszabbításban a Telstar ugyanis először szabadrúgást kapott a tizenhatos vonaláról, majd hosszas videózás után büntetőre változtatták a döntést.

Arra is gondoltam, hogy talán én rúghatnám el a szabadrúgást is. De a csapatban mindenki azt mondta, hogy a szabálytalanság a tizenhatoson belül történt” 

– folytatta Koeman, akitől azt is megkérdezték, hogy nem akart-e oldalt váltani a második lövése előtt.

„Igen, ugyanabba a sarokba rúgtam. Lehet, hogy ideje lenne változtatnom rajta. De ha elég erősen lövöm, nem tudják kivédeni” – szerénykedett a 31 éves kapus, aki nem először volt a Telstar hőse.

Ronald Koeman fiának 11-ese tartotta bent a csapatot az élvonalban

Az előző szezon utolsó fordulójában a Telstar úgy lépett pályára a Volendam ellen, hogy kiesés veszélye fenyegette. A Telstarnak mindenképpen el kellett kerülnie a vereséget ahhoz, hogy biztosan megússza a rájátszást, a csapat pedig a 88. percben büntetőt kapott, méghozzá 1–1-es állásnál.

A büntetőhöz Ronald Koeman Jr. állt oda, ezzel azt is kockáztatva, hogy egy esetleges kontratámadás végzetes következményekkel járhat. Koeman Jr. azonban magabiztosan értékesítette a tizenegyest, a Telstar pedig 2–1-re megnyerte a mérkőzést, és biztosította bennmaradását a holland élvonalban.

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