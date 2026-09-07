Ronald Koeman Jr. nem először bizonyította, hogy édesapja idegeit örökölte. A holland válogatott korábbi szövetségi kapitánya játékosként az Ajaxban, a PSV Eindhovenben és a Feyenoordban is futballozott, legnagyobb sikereit azonban a Barcelona játékosaként érte el.
Koeman minden idők egyik leggólerősebb védője volt. Pályafutása alatt 684 mérkőzésen 240 gólt lőtt, ebből 115-öt tizenegyesből szerzett. Ronald Koeman karrierje során 87,8 százalékos hatékonysággal értékesítette a tizenegyeseket, ezzel pedig ott van minden idők legjobb büntetőrúgói között.
Ronald Koeman fia ismét hős lett Hollandiában
A Barcelona legendája minden bizonnyal a fiával is rendszeresen gyakorolta a lövéseket, aki annak ellenére, hogy kapusposzton szerepel, szívesen odaáll a büntetőpontra.
A holland bajnokság 5. fordulójában a Telstar 2–2-es döntetlent játszott a Cambuur csapatával, a találkozó hőse pedig Ronald Koeman Jr. volt, aki az Eredivisie történetének első kapusa lett, aki két gólt lőtt egy mérkőzésen.
A Telstar már a mérkőzés 22. percében emberhátrányba került, a vendég Cambuur pedig egy órányi játékot követően már kétgólos előnyben volt. A 63. percben aztán visszajött a meccsbe a Telstar, amely a kapus, Ronald Koeman Jr. büntetőjével szépíteni tudott. A hosszabbítás 11. percében újabb tizenegyest kapott a Telstar, amit Koeman higgadtan értékesített.
Érdekesség, hogy a 31 éves kapus mindkét tizenegyest a bal alsó sarokba lőtte, ami arról árulkodik, hogy kötélidegei vannak.
„Én vagyok a csapat első számú lövője, láthattátok, hogy miért. Egyszerűen jól tudok tizenegyest rúgni, és bízom magamban, úgyhogy nincs bennem semmi bizonytalanság” – idézi a holland Soccernews Ronald Koeman Jr.-t, aki arról is beszélt, hogy a második tizenegyese előtt az ellenfél játékosai próbálták kizökkenteni.
„Tudod, hogy megy ez. Beszélnek hozzád, közben ott van az ellenfél kapusa is. De engem nem lehet kizökkenteni. A lényeg, hogy szánj egy kis időt magadra, és koncentrálj előtte” – mondta a 31 éves kapus, aki azt is elárulta, hogy nem feltétlenül csak tizenegyesekben gondolkodik.
A hosszabbításban a Telstar ugyanis először szabadrúgást kapott a tizenhatos vonaláról, majd hosszas videózás után büntetőre változtatták a döntést.
Arra is gondoltam, hogy talán én rúghatnám el a szabadrúgást is. De a csapatban mindenki azt mondta, hogy a szabálytalanság a tizenhatoson belül történt”
– folytatta Koeman, akitől azt is megkérdezték, hogy nem akart-e oldalt váltani a második lövése előtt.
„Igen, ugyanabba a sarokba rúgtam. Lehet, hogy ideje lenne változtatnom rajta. De ha elég erősen lövöm, nem tudják kivédeni” – szerénykedett a 31 éves kapus, aki nem először volt a Telstar hőse.
Ronald Koeman fiának 11-ese tartotta bent a csapatot az élvonalban
Az előző szezon utolsó fordulójában a Telstar úgy lépett pályára a Volendam ellen, hogy kiesés veszélye fenyegette. A Telstarnak mindenképpen el kellett kerülnie a vereséget ahhoz, hogy biztosan megússza a rájátszást, a csapat pedig a 88. percben büntetőt kapott, méghozzá 1–1-es állásnál.
A büntetőhöz Ronald Koeman Jr. állt oda, ezzel azt is kockáztatva, hogy egy esetleges kontratámadás végzetes következményekkel járhat. Koeman Jr. azonban magabiztosan értékesítette a tizenegyest, a Telstar pedig 2–1-re megnyerte a mérkőzést, és biztosította bennmaradását a holland élvonalban.
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