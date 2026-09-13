Cristiano Ronaldo arra szólította fel a szaúdi ligát, hogy életük végéig tiltsák ki a stadionokból azokat a szurkolókat, akik a tavaly nyáron elhunyt Diogo Jotára utaló rigmusokkal provokálták az Al-Hilal csapatában futballozó Rúben Nevest, aki a Liverpool támadójának egyik legjobb barátja volt.
Diogo Jota 2025. július 3-án hajnalban autóbalesetben halt meg Spanyolországban, a Zamora tartományban található Cernadilla közelében. A játékos Lamborghinijében testvére, André Silva is ott ült, amikor a sportkocsi előzés közben defektet kapott, lesodródott az útról, majd lángba borult. A portugál támadó éppen Angliába tartott, hogy megkezdje a felkészülést a Liverpool csapatával. A 28 éves támadó állítólag egy tüdőműtét miatt nem repülhetett, ezért Spanyolországból komppal tervezte az Angliába utazást.
Cristiano Ronaldo örökös kitiltást követel a Diogo Jota nevével provokálóknak
A közösségi oldalakon terjedő felvételeken – amelyeket az Al-Taawoun stadionjában készítettek – látható, amint a hazai szurkolók közelében álló, szabadrúgásra készülő Rúben Neves mellett felhangzik a „Jota, Jota, Jota” skandálás.
A portugál középpályás ezt követően szarkasztikusan megtapsolta a gusztustalanul provokáló szurkolókat, majd az ég felé mutatott, utána pedig a szemére, mintha azt akarná jelezni, hogy „Diogo Jota fentről látja, amit műveltek”.
Az Al-Hilal portugál játékosa a mérkőzés után elhaladt az újságírók mellett, majd röviden ezt mondta:
„Csak remélni tudom, hogy ezek után nem mennek el imádkozni.”
Cristiano Ronaldo, aki a szaúdi Al-Nasszr játékosa, valamint Rúben Neves csapattársa a portugál válogatottban, felszólította a hatóságokat, hogy büntessék meg az ilyen viselkedést, és hangsúlyozta, hogy ezeket az embereket soha többé nem szabadna beengedni a stadionokba.
A ligának lépnie kell, és meg kell büntetnie az ilyen szurkolói magatartást. Ez már nem a futballról szól, ennek határokat kell szabni. Azokat, akik így viselkednek, soha többé nem szabadna beengedni a stadionokba”
– vélekedett Cristiano Ronaldo, aki korábban Diogo Jota szobatársa is volt a portugál válogatottban.
A The Athletic megkereste az Al-Hilalt, a szaúdi ligát, valamint Rúben Neves képviselőit is, hogy kommentálják az esetet.
Rúben Neves és Diogo Jota nagyon közel álltak egymáshoz. Mindössze négy hónap különbséggel születtek. A portugál utánpótlás-válogatottakban, majd a Portóban is csapattársak voltak, mielőtt 2017 júliusában, 20 éves korukban mindketten a Wolverhampton Wanderershez igazoltak.
A két játékos három szezonon át futballozott együtt az angol csapatban. Mindkettejük családja Wolverhampton Compton nevű városrészében élt, és kisgyermekeik mellett gyakran együtt töltötték szabadidejüket. Neves tetoválást is csináltatott a vádlijára, amelyen ő és Jota ölelik egymást. Az Al-Hilal középpályása egyike volt azoknak, akik Jota temetésén cipelték a koporsót.
Jota 49-szer lépett pályára a portugál válogatottban, amelyben a 21-es mezszámot viselte. Ezt a számot 2025 augusztusában Neves örökölte meg.
„Nagyon szoros kapcsolatban állt Diogóval, és ő az ideális személy arra, hogy képviselje őt” – mondta akkor Roberto Martínez, a portugál válogatott akkori szövetségi kapitánya.
Az Al-Hilal egyébként 6–0-ra nyerte bajnoki mérkőzését. Az Arsenal korábbi támadója, Gabriel Martinelli mesterhármast szerzett, míg az angol válogatott Ollie Watkins kétszer volt eredményes.
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