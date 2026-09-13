Cristiano Ronaldo arra szólította fel a szaúdi ligát, hogy életük végéig tiltsák ki a stadionokból azokat a szurkolókat, akik a tavaly nyáron elhunyt Diogo Jotára utaló rigmusokkal provokálták az Al-Hilal csapatában futballozó Rúben Nevest, aki a Liverpool támadójának egyik legjobb barátja volt.

Ronaldo és a portugál válogatott játékosai a világbajnokságon sem feledkeztek meg Jota emlékéről

Fotó: Mattia Ozbot / Getty Images via AFP

Diogo Jota 2025. július 3-án hajnalban autóbalesetben halt meg Spanyolországban, a Zamora tartományban található Cernadilla közelében. A játékos Lamborghinijében testvére, André Silva is ott ült, amikor a sportkocsi előzés közben defektet kapott, lesodródott az útról, majd lángba borult. A portugál támadó éppen Angliába tartott, hogy megkezdje a felkészülést a Liverpool csapatával. A 28 éves támadó állítólag egy tüdőműtét miatt nem repülhetett, ezért Spanyolországból komppal tervezte az Angliába utazást.

Cristiano Ronaldo örökös kitiltást követel a Diogo Jota nevével provokálóknak

A közösségi oldalakon terjedő felvételeken – amelyeket az Al-Taawoun stadionjában készítettek – látható, amint a hazai szurkolók közelében álló, szabadrúgásra készülő Rúben Neves mellett felhangzik a „Jota, Jota, Jota” skandálás.

🤮 Dégueulasse : Les supporters d'Al-Taawon ont honteusement scandé le nom de Diogo Jota pour provoquer son ami Rúben Neves.



Al-Hilal a finalement infligé un 6-0 et le milieu de terrain portugais a déclaré après le match « J'espère que vous n'allez pas prier après ce que vous… — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 13, 2026

A portugál középpályás ezt követően szarkasztikusan megtapsolta a gusztustalanul provokáló szurkolókat, majd az ég felé mutatott, utána pedig a szemére, mintha azt akarná jelezni, hogy „Diogo Jota fentről látja, amit műveltek”.

Az Al-Hilal portugál játékosa a mérkőzés után elhaladt az újságírók mellett, majd röviden ezt mondta:

„Csak remélni tudom, hogy ezek után nem mennek el imádkozni.”

🚨🚨 « J’ESPÈRE QU’ILS NE VONT PAS ALLEZ PRIER APRÈS CE QU’ILS ONT FAIT !!! 😤 »



Ce samedi, les supporters d’Al-Taawon 🇸🇦 ont utilisé le nom de "DIOGO JOTA 🇵🇹🕊️" pour déstabiliser RUBEN NEVES 🇵🇹 en plein match. 🤮🤢



Le karma ? 6-0 POUR AL-HILAL.. et c’est loin d’être assez pour… — Actu Foot (@ActuFoot_) September 12, 2026

Cristiano Ronaldo, aki a szaúdi Al-Nasszr játékosa, valamint Rúben Neves csapattársa a portugál válogatottban, felszólította a hatóságokat, hogy büntessék meg az ilyen viselkedést, és hangsúlyozta, hogy ezeket az embereket soha többé nem szabadna beengedni a stadionokba.

A ligának lépnie kell, és meg kell büntetnie az ilyen szurkolói magatartást. Ez már nem a futballról szól, ennek határokat kell szabni. Azokat, akik így viselkednek, soha többé nem szabadna beengedni a stadionokba”

– vélekedett Cristiano Ronaldo, aki korábban Diogo Jota szobatársa is volt a portugál válogatottban.