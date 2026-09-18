Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo rendkívül gyengén futballozott a nyári világbajnokságon. A portugál támadó ugyan szerzett három gólt, kettőt azonban a torna egyik leggyengébb csapata, Üzbegisztán ellen, egyet pedig tizenegyesből Horvátország ellen.

Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott is leszerepelt a nyári világbajnokságon

Fotó: Stefan Koops / NurPhoto via AFP

Ronaldo a mutatott játékot tekintve azonban inkább csak hátrányt jelentett a portugál válogatottnak, amire a szakértők már a négy évvel ezelőtti katari világbajnokságon is rávilágítottak. Az ötszörös BL-győztes támadót azonban nemzeti hősként kezelik Portugáliában, így nincs olyan szövetségi kapitány, aki ki merné hagyni a válogatottból.

Ronaldo érinthetetlen a portugál válogatottban?

A sikertelen világbajnoki szereplés után kinevezett Jorge Jesus is meghívta Ronaldót a nemzeti csapatba, azt azonban világossá tette, hogy a 41 éves támadónak nem lesz bérelt helye a kezdőben.

A múlt nem számít, csakis az, hogy milyen teljesítményt nyújt. Cristiano ugyanolyan játékos, mint a többiek. Ha jól teljesít, játszani fog. Ha nem teljesít jól, nem fog” – fogalmazott a 72 éves szakember, akit arról is kérdeztek, hogy Ronaldónak van-e kiemelt státusza a csapaton belül.

Jorge Jesus nem garantálja Ronaldo helyét a kezdőcsapatban

Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

„Más státusza van, mert öt Aranylabdát nyert, de hogy ez befolyásolja-e a döntéseimet? Nem. De hogy másfajta játékos-e? Abszolút” – tette hozzá Jorge Jesus, aki az előző szezonban bajnoki címre vezette a szaúdi Al-Nasszr csapatát, melyben Ronaldo 37 meccsen 30 gólig jutott.

A szövetségi kapitány döntése azért is furcsa, mert a 41 éves Ronaldo nemrég arról nyilatkozott, hogy az idei lesz az utolsó szezonja, jövő nyáron pedig nem valószínű, hogy abbahagyja a futballt.