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Továbbra sincs komoly változás a portugál válogatott háza táján. A sikertelen világbajnoki szereplés után kinevezett Jorge Jesus kihirdette keretét a közelgő Nemzetek Ligája-meccsekre, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo pedig ezúttal is meghívót kapott. Az új szövetségi kapitány azonban olyat mondott Ronaldóról, amit nem igazán szokás.

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo rendkívül gyengén futballozott a nyári világbajnokságon. A portugál támadó ugyan szerzett három gólt, kettőt azonban a torna egyik leggyengébb csapata, Üzbegisztán ellen, egyet pedig tizenegyesből Horvátország ellen.

Cristiano Ronaldo of Portugal during the 2026 World Cup match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 6, 2026, in Dallas, United States. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott is leszerepelt a nyári világbajnokságon
Fotó: Stefan Koops / NurPhoto via AFP

Ronaldo a mutatott játékot tekintve azonban inkább csak hátrányt jelentett a portugál válogatottnak, amire a szakértők már a négy évvel ezelőtti katari világbajnokságon is rávilágítottak. Az ötszörös BL-győztes támadót azonban nemzeti hősként kezelik Portugáliában, így nincs olyan szövetségi kapitány, aki ki merné hagyni a válogatottból.

Ronaldo érinthetetlen a portugál válogatottban?

A sikertelen világbajnoki szereplés után kinevezett Jorge Jesus is meghívta Ronaldót a nemzeti csapatba, azt azonban világossá tette, hogy a 41 éves támadónak nem lesz bérelt helye a kezdőben.

A múlt nem számít, csakis az, hogy milyen teljesítményt nyújt. Cristiano ugyanolyan játékos, mint a többiek. Ha jól teljesít, játszani fog. Ha nem teljesít jól, nem fog” – fogalmazott a 72 éves szakember, akit arról is kérdeztek, hogy Ronaldónak van-e kiemelt státusza a csapaton belül.

Portugals coach Jorge Jesus looks on during a press conference to announce the list of players for the next Nations League qualifying matches at Cidade do Futebol in Oeiras on September 18, 2026. (Photo by Patricia de Melo Moreira / AFP)
Jorge Jesus nem garantálja Ronaldo helyét a kezdőcsapatban
Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

„Más státusza van, mert öt Aranylabdát nyert, de hogy ez befolyásolja-e a döntéseimet? Nem. De hogy másfajta játékos-e? Abszolút” – tette hozzá Jorge Jesus, aki az előző szezonban bajnoki címre vezette a szaúdi Al-Nasszr csapatát, melyben Ronaldo 37 meccsen 30 gólig jutott.

A szövetségi kapitány döntése azért is furcsa, mert a 41 éves Ronaldo nemrég arról nyilatkozott, hogy az idei lesz az utolsó szezonja, jövő nyáron pedig nem valószínű, hogy abbahagyja a futballt.

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